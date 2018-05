Tak brzy se o suchu nehovořilo více než dvě stě let. Letošní duben, podle měřicí stanice v Klementinu v Praze nejteplejší od roku 1800, však přinesl změnu. Podle meteorologů je navíc čím dál pravděpodobnější, že výjimečně teplé počasí může způsobit potíže, které překonají sucha z let 2015 a 2017. Nedostatek vody tak letos může postihnout nejen zemědělce, zahrádkáře a domácnosti, ale i průmyslové a energetické podniky. Škody by pak dosáhly minimálně desítek miliard korun.

"Sucho je už teď, řeky mají historicky nejnižší průtoky pro toto období, stále klesají i hladiny podzemních vod," řekl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Ani předpověď pro další týdny a měsíce navíc podle něho není příznivá. Kvůli extrémně suchému dubnu se totiž srážkový schodek z minulých let ještě zvýšil. "Jen za letošek chybí 60 milimetrů na metr čtvereční vody a k tomu musíme přičíst deficit z let minulých. Jestliže tedy nepřijde dramatická změna, jsou výhledy horší než v uplynulých čtyřech srážkově chudých letech. Dokonce horší než v roce 2015, kdy zemi postihlo nejhorší sucho za poslední roky," dodal Rieder. Dramatickou změnou by podle ředitele bylo jen delší období, ve kterém by soustavně, ale přitom nijak intenzivně pršelo. "Zatím jí však nic nenasvědčuje," řekl Rieder.

Potvrzuje to i prognóza expertů z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na webu Intersucho. Z dvouměsíční předpovědi vyplývá, že šance vyhnout se na začátku července suchu, je pro rozsáhlé oblasti Česka jen deseti- až třicetiprocentní. Týká se to například jižní i části severní Moravy, Hané, Polabí, významných částí středních i západních Čech. Na začátku června je pak na mapách ještě více rudých oblastí, které znamenají výjimečné až extrémní sucho. "Příštích 14 dní bude rozhodujících, zatím ještě rostliny v půdě nějaké zásoby vody mají. Pokud ale nepřijdou deště během dvou dalších týdnů, tak je vyčerpají," řekl profesor Zdeněk Žalud z ústavu. Upozornil i na významný rozdíl mezi posledními velkými suchy a počínajícím letošním. "V roce 2015 začalo až v červenci, loni v červnu. Nyní jsme přišli ze zimy přímo do léta."

60 mm/m² Jen za letošek v Česku chybí podle ředitele ČHMÚ Marka Riedera 60 milimetrů na metr čtvereční vody. K tomu se ale ještě musí přičíst srážkové deficity z minulých let.

První konkrétní dopady chybějících dešťů už jsou tady. Některé obce na jižní Moravě, například Běhařovice na Znojemsku nebo Moravský Krumlov, už podle České televize zakazují napouštění bazénů a čerpání vody z řeky.

Vláda zatím uvolnila 600 milionů korun na budování a rekonstrukce vodních zdrojů v nejvíce postižených oblastech. Z vládního plánu boje proti suchu, schváleného ještě předchozí Sobotkovou vládou (ke kterému se však hlásí i současná vláda v demisi) má být podle ministra životního prostředí Richarda Brabce kladen důraz na propojování vodárenských soustav.

"Předpokládáme, že by sucho nemělo zasáhnout všechny zdroje v zemi, po propojení by tak oblasti s dostatkem měly pomáhat těm postiženým," řekl Brabec. Plán ale může být obtížně prosaditelný, drtivou většinu vodovodů totiž vlastní obce a provozují je soukromé firmy. "Smlouvy o pronájmech ale postupně končí, obce si to berou zpět, takže v budoucnu můžeme být v jiné situaci," míní Brabec.

Podle dalších bodů plánu by se například řeky měly postupně vrátit ke svým přirozeným korytům. Přitvrdit má dosud ne příliš účinný boj proti používání pesticidů a herbicidů, využívaných zejména při pěstování biopaliv, jako jsou řepka či kukuřice. Škody způsobené předchozími suchy totiž dosahovaly podle ministra desítek miliard korun. "Pokud se naplní nepříznivé předpovědi, může chybět i voda pro chlazení podniků, dopady tak sucho může mít i na průmysl," dodal Brabec.