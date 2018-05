Spojené státy odstupují od dohody s Íránem, která měla zabránit tomu, aby Teherán vyvinul v krátké době jaderné zbraně. Americký prezident Donald Trump do oznámil včera večer s tím, že USA také obnoví sankce vůči Íránu.

"Katastrofální dohoda umožnila Íránu pokračovat v podpoře terorismu i vývoji jaderných zbraní, i když ji dodržoval," shrnul Trump, proč USA od smlouvy odstupují. "Zavádíme nejpřísnější možné ekonomické sankce," dodal.

Dohodu uzavřely Spojené státy spolu s Ruskem, Čínou, Francií, Velkou Británií, Německem a Evropskou unií v roce 2015 za vlády prezidenta Baracka Obamy. Měla po třech desítkách let mezinárodních sankcí umožnit íránskému režimu začít znovu obchodovat a fungovat v mezinárodní ekonomice výměnou za to, že do roku 2025 zastaví svůj program vývoje jaderných zbraní a odevzdá větší část svého obohaceného uranu vhodného pro tyto zbraně.

5. partner Evropská unie je pro Írán pátým největším obchodním partnerem. Vzájemný obchod roste od roku 2015 o stovky procent. Před sankcemi byla unie pro Írán vůbec nejdůležitějším obchodním partnerem. Tím jsou nyní Spojené arabské emiráty.

Americký prezident, podporovaný svými novými členy vlády, ministrem zahraničí Mikem Pompeem a národněbezpečnostním poradcem Johnem Boltonem, tvrdí, že Írán dohodu nedodržuje a že je vůči Teheránu příliš velkorysá. Trump chce, aby Íránci podléhali přísnějšímu režimu.

"Tahle dohoda by nikdy klid a mír nepřinesla. Neumožňuje kontrolu podvodů, nedělá nic proti vývoji balistických raket, netrestá íránskou podporu terorismu," řekl Trump.

Nevysvětlil ale, jakou dohodu by si s Íránem představoval. Jen jako protiklad uvedl připravovaná jednání s vůdcem severokorejského režimu Kim Čong-unem o jaderných zbraních jeho režimu.

Trumpův krok podporuje podle průzkumu agentury Reuters jen 29 procent Američanů. "Trump vidí Írán v kategorii absolutního zla, je o tom vnitřně přesvědčen. Toto rozhodnutí mu umožňuje zvýšit tlak na evropské partnery i na samotný Írán, aby dosáhl ze svého pohledu lepší dohody," domnívá se Cliff Kupchan, šéf poradenské firmy Eurasia Group.

Vypovězení dohody a sankce vnášejí především nejistotu jak pro západní firmy obnovující své aktivity v Íránu, tak pro evropské a blízkovýchodní státy. Nejistota by mohla Trumpovi pomoci tlačit ostatní k nové smlouvě.

I když USA obnoví své sankce dopadající na íránskou centrální banku, prodej íránské ropy nebo firmy, které s Íránem obchodují a mají zároveň aktivity e Spojených státech, následky nebudou okamžité. Na zavedení sankcí je doba zhruba 120 až 180 dní.

USA zaplatí vysokou cenu

Írán dosud vylučoval jednání o nové smlouvě. "Dohodu z roku 2015 budeme i nadále dodržovat," řekl včera po Trumpově oznámení íránský prezident Hasan Rúhání. Teherán předtím pohrozil blíže nespecifikovanými odvetnými opatřeními vůči USA. Dá se očekávat, že ve vedení teokracie nejspíš zesílí hlas odpůrců dohody, kteří chtějí pokračovat ve vývoji jaderných zbraní.

Na evropských diplomatech nyní bude, aby přesvědčili Teherán, že nemá smysl obnovovat jaderný program. Podle vyjádření představitelů EU dosavadní dohoda funguje a unie je připravena ji dodržet. "Budeme pracovat na nové, širší dohodě po roce 2025 (kdy končí současná)," napsal na twitteru po Trumpově oznámení francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nyní v sázce celý světový režim kontroly jaderných zbraní.

Evropský obchod v ohrožení?

Evropa může nabídnout především ekonomické úlevy, na což by Írán mohl slyšet. V ulicích íránských měst se nyní znovu protestuje kvůli špatné hospodářské situaci. Obchod mezi EU a Íránem od uzavření dohody v roce 2015 raketově roste.

Trumpův krok přichází v čase napětí mezi USA a Evropou ohledně případné obchodní války o výši cel na zboží dovážené z Evropy do USA. Sankce vůči Íránu mohou ekonomické vztahy ještě zhoršit.Ekonomické dopady budou těžší spíš pro evropské firmy, které už začaly do Íránu pronikat a plánovat své investice i obchod. Podle analýzy poradenské firmy Eurasia Group může EU blokovat dopad amerických sankcí na evropské firmy, což by přispělo k ekonomickému napětí mezi EU a USA.

Evropané mají kromě obchodu řadu důvodů zabránit vyhrocení situace na Blízkém východě, které v souvislosti s vypovězením dohody s Íránem přichází: mohla by přijít další vlna uprchlíků, zkomplikoval by se dovoz ropy a plynu, na nichž je unie závislejší než Spojené státy.

Trumpa v jeho rozhodnutí podpořil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Šíitský Írán provádí stále ostřejší zahraniční politiku v celém re­gionu Blízkého východu. Podporuje například syrský režim Bašára Asada nebo libanonský Hizballáh, který v neděli získal nadpoloviční většinu křesel v parlamentních volbách, jež se v této se v této rozdělené zemi konaly poprvé po devíti letech.

Očekává se, že sankce ovlivní cenu ropy, která už před Trumpovým rozhodnutím dosahovala cenu 70 dolarů za barel, nejvyšší od roku 2014.