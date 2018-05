Může to být poslední měsíc čekání na novou vládu, která bude mít šanci získat konečně důvěru sněmovny. Anebo uteče další měsíc, vláda nevznikne a půlroční "snaha" hnutí ANO se protáhne ještě na delší dobu.

"Budeme čekat na výsledky referenda ČSSD, které by měly být známé 8. června," avizoval včera rozhodující moment premiér a šéf ANO Andrej Babiš, když odcházel ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem.

Příliš sdílný nebyl, neprozradil nic podstatného o vznikající dohodě mezi ANO a sociální demokracií, stejně jako neřekl ani slovo na adresu toho, kdo by měl v možné vládě ANO a ČSSD s tolerancí KSČM sedět. "Na jména bude relativně dost času, protože referendum si vezme měsíc," podotkl pouze.

Jak jde čas od voleb ◼ 21. října 2017 – Skončily volby do Poslanecké sněmovny, které suverénně vyhrálo ANO.

◼ 31. října 2017 – Prezident Miloš Zeman pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády.

◼ 6. prosince 2017 – Zeman jmenoval Babiše premiérem.

◼ 13. prosince 2017 – Zeman jmenoval jednobarevnou vládu Andreje Babiše.

◼ 16. ledna 2018 – Vláda Andreje Babiše nedostala důvěru sněmovny.

◼ 24. ledna 2018 – Premiér Babiš předal prezidentu Zemanovi demisi své vlády. Prezident ji přijal a vládu pověřil výkonem funkce do jmenování nové.

◼ 21. února 2018 – Babiš po jednání s ČSSD řekl, že kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM je nyní "jedinou variantou na stole".

◼ 5. dubna – Jednání o spolupráci ANO a ČSSD zkrachovala. ◼ 10. dubna – Zeman doporučil Babišovi, aby pokračoval v jednání o nové vládě s SPD a komunisty.

◼ 12. dubna – Výbor ANO uložil vedení hnutí, aby jednalo s ČSSD.

◼ 28. dubna – Širší vedení ČSSD podpořilo další vyjednávání s ANO.

◼ 7. května – Předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček oznámili, že dospěli k textu koaliční smlouvy.

Podle Babiše je prezident zvědavý na to, jak bude znít koaliční dohoda i programové prohlášení, takže hlavě státu slíbil oba dokumenty dodat hned, jak budou hotové. "Čekáme v pátek, že bude de facto hotov text programového prohlášení nebo koaliční smlouvy. Ještě nevíme, zda to budou dva dokumenty, nebo jeden," uvedl premiér Babiš.

Zvědaví jsou ale i členové sociální demokracie, kteří svým hlasováním v referendu rozhodnou, zda odsouhlasí vstup své strany do vlády s ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček jim zatím vzkázal po pondělní schůzce s Babišem, že "dospěli k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit". Stále ale není jasné, jak je řeší. Tedy jak Babiš zareagoval na dva hlavní požadavky sociální demokracie. Jeden se týká jeho odstoupení z vlády, pokud by ho soud uznal vinným z podvodu v kauze Čapí hnízdo, druhý přání ČSSD, aby z některých významných funkcí byli odvoláni poslanci SPD.

Když po pondělním jednání se šéfem ANO dostal Hamáček otázku, jestli Babiš skončí, pokud by jej prvoinstanční soud odsoudil, zareagoval neurčitě: "Z mého pohledu ano, počkejte si na konkrétní text." O něco konkrétnější byli jeho dva místopředsedové, Roman Onderka a Martin Netolický. "Pokud pět ministrů ČSSD odejde z vlády, tak premiér podává demisi. Pokud bude jakýkoliv člen vlády prvoinstančně odsouzený, musí z vlády odejít," uvedl Onderka.

Podobně mluví také Netolický. "Podmínka je v tom smyslu, že člen vlády, který bude prvoinstančně odsouzený, má odstoupit, a pokud tak neučiní v určité době, poté koalice končí. To je přesně to, co jsme chtěli, protože sociální demokracie by s odsouzeným členem vlády nemohla ve vládě být," řekl Netolický s tím, že v případě konce všech pěti ministrů za ČSSD končí i vláda. "Pokud odejdou pro nějaký sporný bod, pak by měl odstoupit podle smlouvy i předseda vlády a tím končí koalice," podotkl.

Tyto informace Babiš nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. "Já se fakt k tomu nebudu vyjadřovat. Nevidím ani důvod, proč by někdo měl být odsouzen," řekl vyhýbavě a odkazoval na to, jak státní zástupce minulý týden v kauze Čapího hnízda zrušil stíhání čtyř lidí. Nezmínil se ale o tom, že jeho osobu žalobce dál stíhá.

Velmi nejasný zůstává postup ANO a ČSSD k tomu, aby ve funkcích skončili někteří poslanci SPD. Sociální demokracie tento požadavek dlouho zmiňovala, jenže ANO bylo vždy proti. A spojence má v tomto také v komunistech, na jejichž hlasech by vláda stála. "Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku," prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip, který se v pondělí účastnil schůzky s Hamáčkem a Babišem.

Zmínkou o říjnu chtěl říci, že nemíní nic měnit na tehdejší volbě orgánů sněmovny, včetně volby šéfa SPD Tomia Okamury místopředsedou sněmovny. Filip se navíc chystá předsedům ČSSD a ANO předložit podmínky, za kterých budou komunisté ochotni vládu podpořit při hlasování o důvěře.

Následující dny budou tedy ještě plné jednání. Dnes se sejde vedení ANO a ČSSD, komunisté dodají podmínky a v pátek předsednictvo ČSSD určí otázku pro referendum.