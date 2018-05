Profesorka Denise Kenyon-Rouvinezová pracuje s rodinnými firmami po celém světě přes dvacet let. Řeší s nimi jejich řízení, předávání majetku nebo nástupnictví a radí také některým českým podnikům. V Praze vystoupila na setkání absolventů švýcarské vysoké školy IMD. Tam Rouvinezová řídí Centrum pro rodinné podnikání. "Česko je místo, kde nástupníci chtějí zůstat," míní.

HN: Ivana Trupmová říká, že vychovávala své děti sama, a když jim bylo 21 let, předala je manželovi a ten s nimi začal mluvit o byznysu. Co si o tomto přístupu myslíte?

Víte, nejdříve musím říct, že v rodinném byznysu nejsou správné a špatné cesty. Jsou věci, které fungují v jedné rodině, ale nefungovaly by v jiné a naopak. Tradičnější přístup je, že děti vyrůstají od relativně útlého věku v prostředí firmy, kde mohou pochopit její hodnoty, získat vztah k zaměstnancům a v budoucnu v ní možná také pracovat. Třeba na letních brigádách, aby rozuměly tomu, že lidé berou práci vážně, a pokud chtějí peníze, musí pracovat.

Zjistila jsem, že nástupníci, kteří tuto zkušenost měli, jsou mnohem více propojeni s podnikáním své rodiny. Pro nástupníky je důležité mít vášeň k byznysu, zaměstnancům i tomu, co firma dělá. A ta v nich nevznikne lusknutím prstů, když je jim 25 nebo 28 let.



HN: Je tento přístup amerického prezidenta mezi rodinnými firmami rozšířený?

Myslím, že k tomu neexistují žádné statistiky. Občas pochopím, když chce podnikatel své dítě chránit do doby, než je formálně dospělé, především pokud má velmi velký byznys a rozsáhlý majetek. Dělá to proto, že chce, aby děti měly normální život, dospívání, nechá je být dětmi a nechce je trápit záležitostmi okolo firmy.

HN: Největším tématem českých rodinných firem je předávání podniku další generaci. Existují nějaké kroky, které by měly být součástí úspěšného předávání?

Určitě. Zaprvé to jsou hodnoty. Ty jsou klíčové a pro každou rodinu různé. Jsou to základní hodnoty a principy. Porozumění tomu, proč podnikáme v této oblasti, proč máme firmu, proč podnikáme dohromady jako rodina. Je důležité řešit, jak tyto hodnoty vštípit další generaci, protože to je klíčové.

Mezi hodnotami může být například respekt k zaměstnancům nebo pracovní nasazení. V úspěšných podnicích například vidíme, že členové rodiny jsou často ráno první v práci a večer odcházejí poslední. Neznamená to, že všichni takto musí pracovat, ale množství času, které dávají do podnikání, a jejich závazek jsou silné a to je pro mě také hodnota. Pak je to například vize.

HN: Musí vize přijít vždy jen od zakladatele?

Ne. Doufám, že se v průběhu generací mění, zejména dnes, kdy se rychle mění svět kolem nás. Někdy vize ani v první generaci není. Lidé z první generace jsou ti, kteří viděli příležitost k podnikání a šli do toho, museli přežít a donést jídlo na stůl. Občas přijde vize až ve druhé či třetí generaci.



HN: Jaké jsou další kroky k úspěšnému předání firmy?

Důležitý je i závazek a výdrž. V rodinném byznysu nedáváte do podnikání energii na rok nebo dva, ale na mnohem delší čas, většinu života nebo klidně celý život. Když víte, že budujete firmu na dlouho, víte, že ne vždy budou dobré ekonomické časy a přijdou doby, kdy podnikání bude opravdu obtížné. Proto potřebujete výdrž, abyste tyto časy přečkali. Je to opravdu těžké a vím, že v České republice měli podnikatelé těžké začátky, i když jsou dnes úspěšní, a jejich cesta k úspěchu není jednoduchá. Proto jsou odolnost a výdrž velmi důležité.



HN: Výdrž už musí v nástupnících být, nebo se dá nějak vypěstovat?

O tom se vede velká debata. Co je jasné, ať už to má člověk v sobě nebo je to získaná vlastnost, musíte zažehnout jiskru. Pokud ji nezažehnete, tak nástupník nikdy nevzplane. Pokud budete výdrž učit, podporovat ji v dětech, které rostou, tak se může podařit vypěstovat. Ale nevím, možná budeme znát odpověď na tuto otázku, až pochopíme, jak funguje lidský mozek.

HN: V Česku jste byla poprvé před dvaceti lety. Jak se dnes změnilo prostředí pro rodinné firmy a nástupníky?

Myslím, že v nějaké podobě, po pádu komunismu, byla Česká republika v podobné pozici, jako je dnes Čína. Byly tady oblasti, které nebyly tak rozvinuté, spíš chudší, a vyráběly se tam nízkonákladové výrobky. Dnes se Česká republika kompletně změnila a je to místo, kde je hodně podnikatelů a vzniká tady mnoho cool věcí.

Česko je místo, kde chtějí mladí lidé být, ať už v Praze nebo jinde. Máte téměř nulovou nezaměstnanost, vaše ekonomika vzkvétá, je tady spousta nových nápadů, tradičně velmi vysoká vzdělanost a lidé dnes rozpoznávají příležitosti. Řekla bych, že Česká republika je v tento moment jednou z předních evropských ekonomik a má opravdu velmi zářnou budoucnost. Nástupníci tady chtějí zůstat.

HN: Vidíte tu situaci podobně také v dalších postsovětských zemích?

Zřejmě na pomalejší bázi, ale myslím si, že ano. Česká republika jde dopředu nejrychleji. Velmi rychle se rozvíjí i Rumunsko, silně roste také Polsko, Maďarsko nebo Chorvatsko.

HN: Takže celý region zažívá boom v oblasti rodinného podnikání?

Ano, určitě. Vidíme, že i vlády k tomu podnikají správné kroky. Budují například pořádnou infrastrukturu, protože když ji zmodernizujete, nalákáte další podnikatele. Jde to ruku v ruce.

Související