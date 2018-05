To bylo křiku a průtahů a najednou je návrh koaliční smlouvy mezi hnutím ANO a ČSSD hotový raz dva. A dokonce vypadá jako Babišova kapitulace, když si Jan Hamáček po finální schůzce s šéfem hnutí ANO lebedí, jak byly vyřešeny požadované pojistky.

Důvody oné rychlosti a optimismu zatím neznáme. Skoro na sto procent ale neplatí, že by oranžoví jakýmikoliv papírovými pojistkami přestali tahat za kratší konec provazu. Nebo že by dostali Babiše pod kontrolu.

Vezměme to popořadě. Je hezké, jestli premiér podle Hamáčka slíbil podat demisi, pokud odstoupí všech pět ministrů za ČSSD. Jenže co by se asi muselo stát, aby odstoupilo VŠECH pět členů vlády za tuto věčně rozhádanou stranu? Společná akce se nepovedla ani v únoru '48, a to šlo skutečně o všechno. Teď navíc preference sociální demokracie klesly na 6,5 procenta, takže ve vládě, a dokonce i ve sněmovně může být naposledy.

Ale i kdyby se pětice shodla, Babiš vždycky může odmítnout odstoupit. Protože větší právní sílu než koaliční smlouva má ústava. A v té se o žádné demisi premiéra kvůli odchodu pěti ministrů nepíše.

Totéž platí i pro údajně poskytnutou Babišovu garanci, že prvoinstančně odsouzený člen vlády musí odejít. Hlavně se to však snadno slibuje předsedovi vlády, jemuž se během krátké doby povedlo ovládnout generální inspekci policie včetně sněmovní kontrolní komise. Takže visí ve vzduchu výměna špiček dalších orgánů činných v trestním řízení. "Nevidím důvod, aby byl někdo odsouzen," komentoval ostatně Babiš pojistku požadovanou ČSSD, jako by už šéfoval i soudcům.

Podle Hamáčka řeší koaliční smlouva dokonce i zbývající třetí podmínku − odstranění okamurovců z funkcí ve sněmovně. Jenže jak, když to komunisté ústy svého předsedy Vojtěcha Filipa označili za nesmysl a samotná ČSSD s ANO k tomu nemají dost hlasů? Leda by KSČM tolerovala flirt s opozicí výměnou za nějaký ústupek.

Takové věci ale v koaliční smlouvě jistě nenajdeme. Stejně jako fakt, že čtvrtým koaličním partnerem je Miloš Zeman, respektive Hrad. Své ministry má už v současné vládě v demisi a vysoký podíl v té budoucí naznačuje očekávaná neúčast dosavadních Babišových tahounů Roberta Pelikána a Martina Stropnického. Jen proto, že se znelíbili Hradu protiruskými kroky.

Když to tak sečteme, na obzoru je Babišova druhá menšinová vláda, jejíž program navzdory vysněné protikorupčnosti ulehl zcela do stínu mocenského šachování zúčastněných. Tiše, a tudíž nekontrolovatelně, ji podpoří komunisté a Hrad.

Související