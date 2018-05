Kolik musí člověk vydělávat, aby byl ochoten akceptovat možnost ztráty svobody, majetku a společenského postavení? Je sto milionů eur dost? Správná odpověď neexistuje. Ledaže by se člověk zeptal přímo exšéfa automobilky Volkswagen Martina Winterkorna, který si zhruba tuto částku vydělal od ledna 2007 do září 2015 a teď mu hrozí 25 let vězení, což pro něj požaduje americký žalobce, i náhrada škody. Tu po něm může chtít dozorčí rada automobilky, čímž by jej připravila o veškerý majetek.

Díky Dieselgate se tak otázka odpovědnosti manažerů zase vrátila do centra pozornosti. Poprvé od konce finanční krize, kdy se ukázalo, že na rozdíl od bezbřehých platů je odpovědnost silně limitovaná.

I Winterkornova kauza se dá pojmout tak, že vrcholový manažer vlastně neudělal nic, co by neměl: v souladu se svým kontraktem se snažil přinést akcionářům co největší zisk a tím sobě zabezpečit zase co nejvyšší odměnu. O nic jiného totiž v korporacích nejde − bez ohledu na všechny etické kodexy, korporátní odpovědnost firem vůči zaměstnancům, zákazníkům, společenskou odpovědnost a další věci, které s podstatou podnikání mají jen málo společného.

Ve "slušné společnosti" korporátních aparátčíků inkasujících odměny v řádech deseti- až stonásobků průměrných platů určitě nejde zrovna o vhodné téma ke konverzaci, nicméně platí, že korporace jsou ochotné respektovat pravidla pouze do té míry, dokud nedochází k ohrožení jejich hlavního poslání, tedy zisku. Takže platí daně jenom ty, které odvádět fakt musí, aniž by na ně oprávněně "zaklekl" správce daně.

Ke svým zaměstnancům se firmy chovají "mile" pouze proto, aby byly pokud možno co nejméně ohroženy odbory. Současně se ovšem snaží minimalizovat náklady na mzdy. Nízká úroveň odměn v tuzemských firmách toto pravidlo, které platí obecně, jen potvrzuje. Ke svým zákazníkům se firmy chovají v limitech vymezených spotřebitelskými organizacemi a zákony, které omezují negativní dopad jejich produkce. Je vcelku jedno, jestli jde o škodlivé emise, o podíl barviva a škrobu ve "zdravých" jogurtech nebo o dluhopisy, jejichž podkladové aktivum nemá cenu ani papíru, na kterém je dluhopis vytištěn.

Všechno, co nespadá pod drobnohled zákonů, je dovoleno. Včetně podvodů, které ale musí být natolik sofistikované, aby se na ně nepřišlo. Korporace se neštítí ničeho − Martin Winterkorn a jeho "emisní" parta v tom rozhodně nejsou sami. V samotném Volkswagenu už zažili policejní vyšetřování a odsouzení dvou vrcholových manažerů, kteří měli odborářům z prostředků firmy financovat večírky, návštěvy nevěstinců, poskytovat exkluzivní dary a zahraniční zájezdy. Pořád se to vyplatilo víc, než kdyby je nechali pracovat ve prospěch zaměstnanců. Ve stejném roce 2008 vyšetřovatelé odhalili rozsáhlou korupci ve firmě Siemens, kde jedním z povedených manažerských kousků bylo založení speciálního fondu na poskytování úplatků.

Finanční krize i roky před ní přinesly celou epochu podvodů, které zahrnovaly padělání výsledovky, emise bezcenných papírů, podvodné transakce, manipulace s daty, úroky, cenami a vůbec vším, co jde a co udrží manažera ve vrcholové pozici dostatečně dlouho, aniž by musel čelit "zbytečným otázkám akcionářů" na téma hospodářského výsledku. Po zločinu ale zdaleka ne vždy přišel i adekvátní trest.

O tom, jestli Winterkorn půjde do vězení nebo o žebrácké holi, rozhodne, zda se prokáže, že o podvodech s emisemi věděl a minimálně proti nim neprotestoval. Podle všeho existuje záznam z jednání i přiznání jednoho z již odsouzených manažerů Volkswagenu Olivera Schmidta.

Vlastně to až tak záludná otázka není. Buď o všem věděl, a potom posvětil podvod, nebo žil v nevědomosti, a potom byl špatným manažerem. Lze ovšem pochybovat, že by takový naivka vůbec dokázal vyšplhat na vrchol, natož aby se na něm udržel mnoho let. Stejně jako v případě řady jiných manažerů i tentokrát v procesu, k němuž ale vůbec nemusí dojít, nepůjde o otázku viny, ale spíš o kvalitu právníka.

