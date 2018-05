Kdo chce bydlet ve vlastním, musí na to mít. Když nemá, musí si půjčit. Jenže na to, aby si půjčil, musí mít hodně našetřeno. Jinak má smůlu, hypotéku mu nikdo nepřiklepne, protože to zakázala Česká národní banka. Naspořte si 20 procent hodnoty nemovitosti a pak se teprve můžeme bavit, uslyší tak dnes žadatel o úvěr na bydlení.

V realitě, v níž ceny (zejména starších) bytů v dobrých lokalitách výrazně převyšují ceny odhadní, je břímě ještě těžší. Podle ČNB je to tak správně, protože jen takové úvěry jsou v případě poklesu cen nemovitostí bezpečné. Centrální bance, jejíž velkou a oprávněnou starostí je odolnost finančního sektoru v dobách krizí, navíc současné pojistky nestačí. Chtěla by mít možnost zakázat takové hypotéky, které by dlužníky příliš (dle mínění ČNB) zatěžovaly. Nyní to regulátor bankám "jen" doporučuje, ale až se politická situace uklidní, znovu přijde s návrhem zákona, který mu dá další páky.

Co snahám o superbezpečný finanční sektor padne za oběť? Určitě touhy řady mladých rodin. Na vlastní bydlení hned tak nedosáhnou. Jistě, mohou spořit. Ale úroky jsou − kvůli zásahům té samé ČNB − směšné a nestačí ani na vyrovnání inflace. Jak říkají centrální bankéři, měnová politika má vítěze i poražené. Ti, kdo nosí peníze do bank, vítězi rozhodně nejsou a to se ještě dlouho nezmění. Současně je nutno platit tržní nájem. A ten často až nepříjemně výrazně roste. Než mladá rodina v takových podmínkách naspoří milion, uběhne hodně vody. Tou dobou ale budou nemovitosti pravděpodobně zas o dost výš, takže kdo ví, zda to bude stačit.

Tvrdá ekonomická realita. Je však opravdu nutné ji ještě zdrsňovat náročnými požadavky na výši výdělku? Vždyť ty v případě mladých často rychle rostou, což by se mělo vzít v úvahu. Na Slovensku už to pochopili a kritéria pro ně změkčili. Nebylo by vůbec na škodu, kdyby se tím ČNB inspirovala. Na to, že by mladým výrazněji pomohl stát, se totiž spoléhat nedá.

Související