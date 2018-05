Ministerstvu spravedlnosti se nelíbí, když několik insolvenčních správců společně sdílí své pobočky a pracovníky. Zejména ti menší takto ušetří podstatnou část nákladů. Ostravskému insolvenčnímu správci Davidu Papouškovi nyní hrozí od ministerstva spravedlnosti pokuta pět milionů korun a odebrání licence.

Státu se nelíbí, že Papouška na pobočce zastupoval člověk, jenž zároveň pracuje i pro další správce.

Podle ministerstva je praxe, kdy jeden člověk pracuje často i pro desítky správců, nepřípustná jak z hlediska zdravého rozumu, tak i z pohledu insolvenčního zákona. Úřad nyní připravuje vyhlášku, která má přinést přesná pravidla pro práci insolvenčních správců.

David Papoušek (44) Insolvenční správce z Ostravy. Aktuálně dohlíží přibližně na 250 dlužníků po celé republice. Bývalý konkurzní správce se insolvencím věnuje od roku 2005.

HN: Co přesně úředníkům ministerstva spravedlnosti vadí?

Vadí jim, že jsme jako insolvenční správci zastupováni osobou na základě plné moci. Ta osoba není náš zaměstnanec na plný pracovní poměr. Není tak pouze můj zaměstnanec, ale zastupuje více insolvenčních správců najednou.



HN: Jaké úkony může pracovník, jenž vás zastupuje, dělat?

Když jsem v terénu, tak dlužníkovi nebo věřiteli poskytne základní informace nebo přebírá poštu. Pokud chce třeba věřitel nahlédnout do spisu, tak mi zavolá, já to ověřím a rozhodnu, jestli mu přístup umožním. Ten člověk tedy v žádném případě nemá neustálou možnost nahlížet do jakékoliv části spisu dlužníka.

HN: S takovým zaměstnancem máte uzavřenou dohodu o provedení práce?

Ano, a navíc má ode mě plnou moc. Zákon říká, že mohu zplnomocnit k některým úkonům svého zaměstnance nebo zaměstnance dlužníka. Ale není to tak, že by to musel být pouze konkrétně můj zaměstnanec. Ústavní soud před několika lety rozhodl, že se insolvenční správci mohou na vlastní odpovědnost nechat zastoupit kýmkoliv na základě plné moci. Veškeré informace, ke kterým se ten člověk dostane, jsou veřejné. Tam není vůbec co tajit. K neveřejným informacím se nemůže dostat nikdo jiný než já sám.

HN: Jak probíhaly kontroly úředníků ministerstva spravedlnosti?

Při první kontrole chtěli úředníci nahlédnout do spisu, ale pracovník na provozovně se mi nedovolal. Měl jsem nějaké jednání a telefon jsem mu nezvedl. Kontrola potom odešla. Při druhé kontrole už se mi normálně dovolal a já mu dal jednorázový přístup a úředníci se do spisu dostali. Tu první kontrolu beru na sebe. Je to moje chyba. Pokud mi za to chce ministerstvo spravedlnosti uložit nějakou pokutu, tak to je v pořádku. Tohle je ale jen drobný prohřešek.

Je to proti zdravému rozumu, vzkazuje ministerstvo ◼ Ministerstvo spravedlnosti konkrétní řízení proti správci Papouškovi komentovat nemůže. Jeho mluvčí Tereza Schejbalová nicméně tvrdí, že praxe sdílení pracovníků jde proti zdravému rozumu.

◼ "V praxi se vyskytují extrémní případy, kdy se insolvenční správci snaží obejít zákon tím způsobem, že jeden zaměstnanec v ten stejný okamžik jedná za několik desítek správců a má ve stejný okamžik několik desítek zaměstnavatelů, a tedy v jeden okamžik vykonává a zároveň nevykonává závislou práci pro desítky správců. Takové jednání je problematické již z hlediska zdravého rozumu, ale hlavně je nepřípustné i z hlediska insolvenčního zákona," říká Schejbalová.

HN: Kolik provozoven v současnosti máte?

Sídlo mám v Ostravě, další pobočky mám v Brně, Královéhradeckém, Ústeckém, Středočeském kraji a v Praze. Zbytek krajů jsem neobsadil, protože už by to bylo moc časově náročné. V tomhle množství se to dá stíhat, měsíčně nám totiž chodí celkem pět nových dlužníků, zhruba podobné množství případů mi pak ubývá.



HN: Na kolik dlužníků nyní dohlížíte?

Mám okolo 250 dlužníků. Tohle množství stíhám už několik let, nikdy na mě nebyla žádná stížnost. Od soudů jsem neměl nikdy žádné výtky.

HN: Na každé pobočce, kterou využíváte, máte pracovníka na "dohodu"?

Přesně tak. Zastupuje mě přímo na provozovně. Já jezdím hlavně za lidmi, protože musím ověřit, co dělají, jestli mi nelžou a tak dále. Což v kanceláři neuvidím.

HN: Kolik insolvenčních správců podle vás používá stejnou praxi jako vy?

Mám informace, že úplně všichni. Kromě velkých insolvečních kanceláří. Všichni ostatní, což je nějakých 90 procent správců, to dělají buď přes nějakou společnost, která sdílení poboček zastřešuje a organizuje, nebo mají pobočky u svých známých.

HN: Dovedete si představit, že byste se o pobočku staral sám a měl na ní pracovníka na plný úvazek?

Je nemožné, aby správce zaplatil v jedné pobočce nájem a ještě člověka na plný pracovní poměr. Zaplatíte ho na čtyři hodiny v týdnu. Co ale bude dělat zbytek času, když všechno ostatní musím dělat já? Zákon přesně říká, co musím dělat osobně a na co mohu zplnomocnit někoho jiného. Z ekonomického hlediska je nemyslitelné, aby si jakýkoliv správce sám řídil pobočku, měl tam jednoho člověka a celé to zaplatil. Na tu pobočku přijde maximálně jeden nový insolvenční spis měsíčně.



HN: Čím si tedy současný postup ministerstva vysvětlujete?

Podle mě toto sdílení provozoven vadí hlavně velkým kancelářím. Nikdo kromě těch velkých hráčů to není schopen jinak ekonomicky vyřešit. Pokud by ale sdílení poboček bylo protizákonné, tak to nikdo z nás nedělá. Zákon to ale nezakazuje, máme na své straně i nález Ústavního soudu. Nevím, čím jiným se máme řídit. Není to tedy naše domněnka, o té věci už někdo rozhodl.



HN: Co by pro vás znamenalo odebrání licence?

Naprostý bankrot. Mám hypotéku, rodinu, děti na škole, to by pro mě byla likvidace. Přitom po nás všichni chtěli, abychom se z podstatné části věnovali přímo insolvenci. Té práce je dost, máte na starosti zaměstnance, musíte si doplňovat vzdělání, doplňoval jsem si kvůli tomu třeba doktorát z ekonomie. Víc už pro to udělat nemohu. Pro mě je to naprosto nepochopitelná věc. Hrozí mi úplně nejvyšší sankce, jako kdybych úmyslně porušoval usnesení soudu, prodával majetky bez souhlasu nebo zpronevěřil peníze. Nejhorší ale pro mě je, že si nejsem vědom, že bych zákon porušil.

HN: Jak se budete proti ministerstvu spravedlnosti bránit?

Připravuji s advokáty vyjádření k správnímu řízení, které se mnou teď probíhá. Budeme čekat, co bude dál. Zvažujeme i stížnost k ombudsmanovi. Státní úředník musí postupovat přesně podle toho, co je psáno v zákoně. Insolvenčnímu prostředí by se měla dát jasná pravidla. Od loňského července až do dnešního dne nevydalo ministerstvo prováděcí předpisy k novele insolvenčního zákona. Ta vyhláška, z které nyní vycházejí, ještě ani neplatí.

