Už počtvrté složil Vladimir Putin prezidentský slib, zahájil další období v čele Ruska a bez otálení jmenoval staronového premiéra Dmitrije Medveděva. Jeho vláda bude muset najít peníze na mohutné investice do zdravotnictví, vzdělávacího systému a infrastruktury, které prezident nasliboval během předvolební kampaně.

Plán na splnění slibů připravil bývalý ministr financí Alexej Kudrin. Pracoval na něm s kolegy z think-tanku Centrum strategických projektů dva roky. Doporučují zvýšit výdaje na sociální sféru alespoň na deset bilionů rublů (asi 4,7 bilionu korun), což by mělo vést k růstu ekonomiky a podpoře její konkurenceschopnosti ve světě.

Proti návrhu protestovali lidé ze silových struktur, tedy vojáci a policisté. Peníze, které Putin potřebuje, plánuje Kudrin vzít z rozpočtů ministerstev obrany a vnitra. Ta upozorňují, že v době mezinárodní izolace země nelze snižovat výdaje na obranu. Putin dal ale za pravdu Kudrinovi, investovat chce tam, kam bývalý ministr navrhuje.

Možná k tomu přispěly i průzkumy veřejného mínění. Jeho osobní popularita je na 82 procentech, současně ale téměř 90 procent dotázaných v posledním výzkumu Levada centra žádá reformy. Lidé chtějí hlavně zvýšit svoji životní úroveň. Stejný výzkum ukázal, že 45 procent dotázaných vyčítá Putinovi, že nedokázal spravedlivě rozdělovat zisky ve prospěch obyčejných lidí.

Kudrin je považován za hlavního architekta rezervních fondů, které Rusko zachránily během celosvětové ekonomické krize roku 2008 a poté znovu po propadu cen ropy v roce 2014.

Podruhé to už ale Kudrin sledoval z postu šéfa nevládního think-tanku. Z vlády musel odejít v roce 2011 kvůli konfliktu s premiérem Medveděvem, když se úporně bránil zvyšování výdajů na obranu.

Putinovy sliby Snížení chudoby Ruský prezident Vladimir Putin ve svém předvolebním poselství parlamentu slíbil zvýšit HDP na hlavu jedenapůlkrát během nejbližšího desetiletí. Vést by to mělo ke dvojnásobnému snížení chudoby. Život do osmdesáti Putin dal vládě za úkol vypracovat program podpory seniorů. "Měli bychom vstoupit do klubu 80+, tedy mezi země, kde se lidé dožívají vyššího průměrného věku než osmdesáti let," řekl prezident. V současnosti je v Rusku průměrný věk dožití 73 let. Zlepšit zdravotnictví Prezident také prohlásil, že je potřeba zdvojnásobit výdaje na zdravotnictví a snažit se je přiblížit k pěti procentům HDP. Vládu přitom veřejnost kritizovala, že likviduje nemocnice a další zdravotnická zařízení hlavně v menších obcích.

Ruská média spekulují, že by se nyní mohl vrátit. Ne sice do vlády, ale do prezidentské administrativy.

Moskevský ekonomický server The Bell tvrdí, že by měl na starosti kromě strategických ekonomických otázek především reformu státní správy.

Kudrinovo centrum v únoru publikovalo plán, podle kterého by měl stát propustit třetinu úředníků.

Do vlády by mohl přejít současný Putinův ekonomický poradce Andrej Bělousov. Ten by vyvažoval Kudrinův vliv, neboť je považován za zastánce silné role státu v ekonomice.

Agentura Bloomberg tvrdí, že by se měl stát prvním vicepremiérem pro ekonomiku.

Pokud k takovému rozdělení funkcí dojde, nebude mít Bělousov jednoduchou situaci, protože bude muset pro Kudrinův plán najít peníze.

Silová ministerstva výrazné okleštění svých rozpočtů nejspíš nepřipustí, proto bude třeba hledat jinde.

Pomoci by mohlo připravované zvýšení věku odchodu do penze, které se očekává v nejbližších dvou měsících.

Jenže to zdaleka nebude stačit. Kudrin navrhuje změnit zdanění těžby ropy a plynu, čemuž se ale brání vlivný šéf Rosněfti Igor Sečin. Zatím nejpravděpodobněji vypadá zavedení nové daně z prodeje ve výši čtyřech procent.

Podle serveru The Bell je výhoda této daně v tom, že nezasáhne výrobce, ale spotřebitele. Ruské firmy tak oproti zahraniční konkurenci nebude znevýhodňovat. Stejná daň v Rusku existovala do roku 2004, ve výši pěti procent.