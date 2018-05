Majitelé tuzemských obchodních center začali v posledních letech investovat miliardy do modernizací a rozšiřování obchodních ploch. Česká nákupní střediska se díky tomu stávají stále atraktivnějšími nejen pro zákazníky, ale také mezinárodní obchodní řetězce.

Podle nejnovější studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield do Česka jen za loňský rok vstoupilo 31 nových mezinárodních značek. To je nejvíce v rámci regionu střední Evropy, do kterého firma řadí kromě Česka také Polsko, Maďarsko a Slovensko. Celkem do těchto čtyř zemí loni zamířilo 81 nových značek, o pětinu více než v předchozím roce.

"Česko potvrdilo své renomé vstupní brány do střední a východní Evropy pro mezinárodní maloobchodníky.

Více jich nepřišlo ani do Ruska, kde v loňském roce zaznamenali dvacet nových světových značek," uvádí analýza poradenské společnosti.

Miliony za roční pronájem Nejdražší jsou ulice v centru Nejvyšší nájemné ve střední Evropě je podle společnosti Cushman & Wakefield na pražských nákupních třídách. Nájemné tam loni vzrostlo o sedm procent na 220 eur za metr čtvereční. Přitom ideálně firmy stojí o prostory o rozloze 100 metrů čtverečních. Měsíční nájemné tak činí v průměru 22 tisíc eur na měsíc, to je v přepočtu více než půl milionu korun a ročně přes šest milionů korun. Mezi nejprestižnější adresy patří kromě Pařížské také ulice Na Příkopě či Václavské náměstí. Obchodní centra výrazně podražila Nájemné v pražských obchodních centrech zdražilo loni téměř o pětinu. Maloobchodníci v nejžádanějších centrech Prahy zaplatí za pronájem jednoho metru čtverečního zhruba 160 eur. Pokud by si pronajali prodejnu o rozloze 100 metrů čtverečních, měsíčně by je pronájem stál 16 tisíc eur, tedy v přepočtu zhruba 400 tisíc korun. Za rok by tak zaplatili přibližně 4,8 milionu korun.

Tahounem jsou pražská obchodní centra

Čtyři z pěti nových značek, které vstoupily do Evropy či Ruska, otevřely svůj první obchod právě v některém z nákupních center. Výjimkou bylo loni jen Maďarsko, kde táhly více prodejny, které se nacházejí přímo v ulicích.

V Česku příchod nových značek výrazně ovlivnilo rozšíření OC Chodov v Praze. Do toho jeho vlastník Unibail-Rodamco v posledních letech investoval zhruba 4,4 miliardy korun. Nákupní plochy se díky tomu rozrostly z 61 tisíc na 102 tisíc metrů čtverečních a v budově se od loňského října nachází 300 obchodů a 40 restaurací. V centru v minulém roce otevřelo obchod celkem 18 nových značek.

"Období spojené s otevřením nového či rozšířeného projektu je vždy spojeno se vstupem velkého počtu nových značek najednou. Do budoucna očekáváme stejný vývoj i například v souvislosti s projektem Savarin v centru Prahy," vysvětluje Jan Kotrbáček, partner společnosti Cushman & Wakefield, který se na maloobchod specializuje.

Zájem o prostory v českých nákupních centrech se loni projevil na růstu nájemného, především pak v hlavním městě.

Nájemné v pražských nákupních střediscích vzrostlo téměř o pětinu a vlastníci ploch si tak dnes účtují až 160 eur za metr čtvereční měsíčně. Tím se výrazně přiblížili Rusku, kde maloobchodník platí měsíčně za stejnou plochu až 180 eur.

Majitelé obchodních center v Česku v následujících letech plánují především rozšiřovat stávající nákupní plochy než stavět na zelené louce.

Příkladem je společnost Czech Property Group miliardáře Radovana Vítka. Ta loni otevřela modernizované IGY v Českých Budějovicích, do kterého investovala 750 milionů korun. Nyní má připravené další čtyři miliardy, za které v příštích třech letech vylepší například vloni převzaté OC Nisa v Liberci či plzeňskou Olympii.

Proměnou by v následujících letech mohla projít také Metropole Zličín v Praze. Loni poloviční podíl ve firmě CGI Metropole, jež zličínské nákupní centrum ovládá, získala již zmíněná francouzská společnost Unibail-Rodamco.

Ta vlastní kromě OC Chodov také OC Černý Most. Skupina je proslulá tím, že investuje miliardové částky do modernizací svých nemovitostí.

Pařížská přitahuje luxusní zboží

Do celého regionu střední Evropy nejvíce expandovaly módní firmy. Mezi nejvýznamnější patřily Palmers či Karl Lagerfeld - obě otevřely obchod v Praze.

Významnou roli hrály také luxusní značky. Pro ty je magnetem především Pařížská ulice. Jen za poslední dva roky tam otevřely svůj první obchod v Česku značky Celine, Tory Burch, Patek Philippe, Rolls-Royce a Breitling.

O Česko se začaly také více zajímat gastronomické společnosti. V Praze otevřela první pobočku síť restaurací Vapiano či například Pizza Hut. "Velký nárůst v tomto ohledu pozorujeme jak v nákupních ulicích, tak především v obchodních centrech, která prochází nákladnými rekonstrukcemi, aby podíl gastronomických zón zvýšila, a vyhověla tak měnícím se preferencím svých zákazníků," vysvětluje Kotrbáček.

Nejvíce nových značek loni do střední Evropy přišlo ze Spojených států a následně Itálie.

Významná byla i expanze českých značek jako Alpine Pro, Notino, Poe-Poe či Kobe Steak Grill Sushi do sousedních zemí.

