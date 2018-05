Více než 28 tisícům vlastníků bytů v Praze 1 tento týden přijde do schránky dopis týkající se služby Airbnb, která funguje jako zprostředkovatel krátkodobých pronájmů. Magistrátní radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO), který se současně politicky angažuje na radnici Prahy 1, v něm obyvatele první městské části vyzve, aby se vyjádřili k regulaci turistických pronájmů. "Zajímá nás především to, zda by lidé chtěli, aby byly posíleny pravomoce společenství vlastníků jednotek (bytů) neboli takzvaných SVJ," vysvětluje Procházka.

Radní chce, aby si lidé mohli jednodušeji prosadit zákaz turistických pronájmů v bytovém domě, ve kterém žijí. "Dnes, pokud si chce SVJ prosadit zákaz pronajímání přes Airbnb, s tím musí souhlasit všichni vlastníci bytových jednotek v celém domě. Pokud jich je třeba deset, z toho devět nechce, aby v jejich domě bydleli turisté, a jeden hlasuje proti nim, zákaz se jim nepodaří prosadit," vysvětluje Procházka.

Do budoucna by se podle něj situace mohla změnit a k prosazení zákazu by namísto jednotného hlasování postačila většina. Do konce prázdnin plánuje Procházka vyhodnotit výsledky "dopisové ankety" a následně uspořádat diskusi s obyvateli Prahy 1. Na základě toho by podle něj mohl vzniknout návrh, jaký podíl hlasujících SVJ by do budoucna postačil k prosazení zákazu.

"K prosazení by do budoucna mohlo stačit například 60 nebo 70 procent hlasů. Záleží ale, co vyplyne z diskuse," vysvětluje Procházka. Podle něj je následně třeba změnu prosadit přímo v rámci změny občanského zákoníku. "Máme již vymyšlenou cestu, jak změnu zákona iniciovat," dodává radní.

3,5 tisíce bytů na území Prahy 1 nabízí lidé k pronájmu skrze službu Airbnb. Poplatky však radnici loni zaplatilo jen 500 vlastníků nemovitostí.

Posílení pravomocí SVJ má pomoci především obyvatelům, kteří si stěžují, že turisté dělají v jejich bytovém domě hluk. Dnes nemají takřka žádnou možnost, jak tuto situaci z dlouhodobého hlediska řešit.

Regulaci krátkodobých pronájmů však chystá také ministerstvo financí. To chce pro Airbnb nastavit jasná pravidla.

Cílem je, aby měl stát přehled o vlastnících bytů, kteří vydělávají na krátkodobém pronájmu, a tudíž měl větší

páku na to, aby tito lidé platili daně a veškeré další poplatky.

Službu amerického internetového zprostředkovatele turistických pronájmů Airbnb využilo jen v loňském roce k ubytování na území celého Česka přes milion lidí.

Městská část Praha 1 evidovala ke konci minulého roku jen zhruba 500 plátců takzvaného rekreačního poplatku, zatímco na internetu se v jejím obvodě nabízelo ke krátkodobému pronájmu přibližně tři a půl tisíce bytů.

