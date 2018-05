Těžba uhlí je v Česku silně zpolitizované téma.

Důvodem nejsou jen sociální důsledky útlumu těžby, které byly největší v 90. letech, ale především privatizace státních těžebních podniků.

Prodejem dolů OKD, které jsou jediným těžařem černého uhlí v Česku, se od ledna 2018 zabývá parlamentní vyšetřovací komise.

Prezident Miloš Zeman zase hodlá před jmenováním ministrů další vlády Andreje Babiše zkoumat, jaký je jejich názor na prodej OKD a hlavně bývalého majitele těchto dolů Zdeňka Bakalu (majitel vydavatelství Economia − pozn. red.).

Spor o posudek

Jedním z několika soudních sporů spojených s OKD je kauza soudního znalce Roberta Douchy. Ten v roce 2004 vypracoval posudek, který ocenil menšinový podíl 46 procent akcií státu v OKD. Na jeho základě vláda Stanislava Grosse (ČSSD) tento podíl za 4,1 miliardy korun prodala firmě Karbon Invest spojené s Viktorem Koláčkem a Petrem Otavou. Ti už tehdy měli v dolech většinu a několik let OKD plně ovládali. Zadání posudku objednali dva další obžalovaní − místopředsedové bývalého Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek.

Podle státního zástupce Tomáše Černého, který v roce 2014 žalobu podal, Douchův posudek zkreslil a snížil hodnotu firmy, protože do ní při ocenění nezahrnul dceřiné firmy, jako třeba koksárnu či 40 tisíc bytů, jež podnik vlastnil. Podíl státu tak podle Černého mohl být prodán minimálně za 9,8 miliardy.

Pokutu 5,7 miliardy korun, která je rozdílem mezi prodejní cenou a hodnotou majetku, pak Černý spolu s podmínečnými tresty navrhl jako trest pro obžalované.

5,7 miliardy byla podle státního zástupce Tomáše Černého částka, o kterou stát přišel při prodeji menšinového podílu v těžební společnosti OKD v roce 2004.

Soudkyně Iva Fialová ale jeho argumentaci odmítla s tím, že se Černý vůbec nezabýval možností, zda byl podíl státu v OKD za vyšší cenu prodejný. "Nelze počítat s tím, za kolik by se dalo prodat, ale zda je někdo určitou částku ochoten zaplatit," uvedla soudkyně Fialová, která má u Obvodního soudu pro Prahu 2 případ na starosti.

Podle soudu navíc Douchův posudek nesloužil k určení prodejní ceny a vláda ho mohla odmítnout nebo nechat přepracovat. Soudkyně Fialová uvedla, že prodejní cena byla politickým rozhodnutím, které bralo v úvahu i další aspekty. Státní zástupce Tomáš Černý se proti zatím nepravomocnému rozhodnutí soudu na místě odvolal.

S Karbon Investem začala v roce 2003 exkluzivně vyjednávat už vláda vedená jiným sociálním demokratem, Vladimírem Špidlou. Kontrolní podíl stát ztratil již dříve a k odvolání zástupců státu z OKD došlo v roce 1999 za premiéra Miloše Zemana. S prodejem menšinového podílu státu se spojuje také bývalý sociálnědemokratický premiér Bohuslav Sobotka, jenž byl v letech 2002 až 2006 ministrem financí. U soudu vypovídal jako svědek.

Grossova vláda nakonec rozhodla o prodeji 46 procent akcií Karbon Investu v září 2004. Už v listopadu se pak majitelem OKD stal Zdeněk Bakala a Petr Kadas. Ti firmu vlastnili až do roku 2016.

OKD zase vlastní stát

OKD dostaly do problémů několik let klesající ceny uhlí, které dosáhly minima v roce 2015. I proto mělo OKD jen v tomto roce ztrátu přes šest miliard korun. V květnu 2016 musel management poslat firmu do insolvence.

Hlavní věřitelé v čele s bankami v srpnu 2017 povolili OKD reorganizaci.

A byť během posledních dvou let kroužili kolem dolů majitel energetického holdingu EPH Daniel Křetínský, vlastník hnědouhelných dolů v severních Čechách Pavel Tykač nebo obchodník s uhlím a majitel společnosti Carbounion Bohemia Petr Paukner, získal letos OKD − přes podnik Prisko − nakonec opět stát. Ten dal za černouhelné doly 80 milionů korun a zároveň převzal budoucí náklady na útlum těžby, která má skončit v roce 2023.

Ve prospěch OKD aktuálně opět hraje oživení cen uhlí. I při těžbě 5,5 milionu tun tak firma měla provozní zisk 3,4 miliardy korun, zatímco o rok dříve byla ve ztrátě, přestože vytěžila o dva miliony tun černého uhlí více.

Privatizace OKD se bude těsně před komunálními a senátními volbami řešit ve sněmovně. Do 12. října má zprávu o privatizaci podniku předložit vyšetřovací komise pod vedením piráta Lukáše Černohorského.

Mimo to v OKD pečlivě sledují vývoj u největšího zákazníka − ostravských hutí ArcelorMittal, které odeberou asi milion tun uhlí ročně. Významný zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji je na prodej s několika jinými podniky světové ocelářské jedničky ArcelorMittal. Ta se snažila získat souhlas Bruselu s převzetím největších oceláren v Evropě − italských hutí Ilva. A ten se skupině podařilo od Evropské komise získat toto pondělí.