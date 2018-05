Letos toho akciové trhy dosud předvedly na jedné straně až moc − co se týče prudkých pohybů sem a tam. Na druhé straně ale toho, na čem investorům skutečně záleží, tedy na výnosech, letos zatím vidíme velmi poskrovnu. Letošní zhodnocení řady akciových indexů se pohybuje kolem nuly, nebo dokonce od začátku roku přineslo investorům určité ztráty.

Co teď, když nastává známé období "Sell in May", tedy šest měsíců od května, kdy akcie ve Spojených státech, ale i na burzách v jiných zemích světa většinou vynášejí v průměru méně než v předchozí polovině roku? Letos je tento efekt slabších výnosů navíc umocněn dalším statistickým efektem, a to druhým rokem amerického čtyřletého volebního období. V něm americké akcie dosahují statisticky nejhorších výsledků.

V průměru za poslední desetiletí ve druhém roce volebního období od začátku května do konce října akcie nevydělaly vůbec nic, a to za cenu rizika běžných výkyvů či poklesu hodnoty. Pro toho, kdo věří statistikám a řídí se krátkodobými výkyvy cen, určitě stojí za to zvážit přesun alespoň části peněz z amerických akcií jinam, například do krátkodobých vládních dluhopisů. Dlouhodobé investory tyto statistiky pravděpodobně nemusí rozptylovat.

Co je ale zajímavé, že po tomto slabém šestiměsíčním období statisticky nastane vůbec nejsilnější pololetí celého amerického politického cyklu, kdy akcie v průměru vydělávají velmi silných 11 procent během pouhého půl roku. Takže po létě se určitě máme na co těšit, v průměru. Uvidíme, zda letošek bude průměrný, nebo nám připraví překvapení.

