Ani ne dva roky vydržel Jean-Marc Janaillac ve funkci výkonného ředitele aerolinek Air France − KLM. Leteckou společnost už několik měsíců sužuje spor se zaměstnanci o zvýšení platů. Kvůli tomu piloti, palubní i pozemní personál opakovaně stávkují.

Aerolinky odhadují, že kvůli stávkám přišly až o 300 milionů eur, tedy asi o 7,7 miliardy korun. A toto číslo ještě vzroste. Naposledy se stávkovalo v pondělí a úterý.

Janaillac podal svoji demisi poté, co zaměstnanci odmítli poslední návrh na zvýšení mezd. Ten počítal s okamžitým růstem o dvě procenta a dalším v příštích letech. Jenže odboráři požadovali navýšení ihned o pět procent.

300 milionů O tolik eur přišly Air France kvůli stávkám.

"Stávky a spory Air France oslabily a ohrozily jejich budoucí výkon. Je to obrovský nepořádek, který může jen potěšit konkurenci," uvedl odcházející Janaillac.

Na podnik v posledních letech dopadá jak silnější konkurence nízkonákladových aerolinek, jako jsou třeba Ryanair nebo Easyjet na letech na krátké vzdálenosti, tak velkých společností z Blízkého východu včetně Emirates nebo

Qatar Airways v dopravě na dlouhé vzdálenosti.

Proto se Janaillac pokusil Air France provést restrukturalizací, jež zahrnovala například osekání nákladů.

Úsporná opatření dopadla i na zaměstnance, kteří tvrdí, že jejich platy nerostly už několik let, a proto jsou jejich požadavky ospravedlnitelné. Stěžují si také, že aerolinky nenabírají nové lidi, zatímco část stávajících odešla z vlastní vůle buď jinam, nebo třeba do důchodu. Kvůli tomu podle nich roste tlak na současný personál, kterému přibývají povinnosti a úkoly.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval před možným zánikem aerolinek. K tomu by podle něj mohlo dojít, pokud letecká společnost nezíská zpět svoji ztracenou konkurenceschopnost. Stát v Air France vlastní zhruba 14procentní podíl, nehodlá je ale zachraňovat. "Jsme menšinovým akcionářem. Ti, kteří si myslí, že ať se stane cokoliv, stát přijde a Air France zachrání a vyřeší jejich ztráty, jsou na omylu," varoval.

Le Maire označil požadavky zaměstnanců za přehnané a vyzval je, aby se opět vrátili za jednací stůl. "Buďte zodpovědní," vzkázal jim. Letos akcie společnosti ztratily zhruba 40 procent své hodnoty a další pokles bude ještě zřejmě následovat.

Také analytici varují před dalším vývojem. Odchod výkonného ředitele považují za špatný krok. "Je to vůbec ten nejhorší výsledek. Podnik tak nemá žádného šéfa, žádnou dohodu o platech," uvedl pro britský list Financial Times analytik Daniel Röska z investiční společnosti Sanford C. Bernstein.

Místo toho podle něj pokračuje spor o platy a odbory se kvůli odchodu Janaillaca cítí silnější. "Nyní budou ještě méně ochotny přistoupit na požadavky vedení," dodává.

Agentura Reuters upozorňuje, že bez nového výkonného ředitele nemohou aerolinky vést rozhovory s odbory, takže řešení celého sporu se ještě protáhne.

Kdo bude novým ředitelem Air France ani kdy se postaví do čela aerolinek v potížích, není zatím jasné. Ve francouzském tisku se už objevilo několik jmen, nikdo ale není jasným favoritem.

