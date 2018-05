Otázka, co nám přinesly dotace z evropských fondů, je v Česku stále častější. Běžná odpověď? Pokřivení trhu, plýtvání a korupci. Tvrdí to politici − hlavně ti pravicoví − i někteří ekonomové.

Debata o penězích z Bruselu přitom bude stále častější − minulý týden navrhla Evropská komise nový evropský rozpočet, koncem května pak přijde s konkrétními čísly o tom, kolik by z něj mohlo Česko "vyčerpat".

Ekonom Pavel Žamberský z Vysoké školy ekonomické nedávno v Hospodářských novinách napsal: "Tam, kde existuje prostor pro korupci a podvody, tam k nim taky nutně dojde." Nebo ještě jinak: "Evropské fondy na Slovensko přinesly korupci," hlásá tamní opoziční politik Richard Sulík. Obě tvrzení jsou efektní, úderná, dobře se poslouchají. Jenže jsou nesmyslná.

Představa, že před tím, než Slovensko po vstupu do Evropské unie začalo čerpat evropské dotace, bylo čisté jak padlý sníh, je k smíchu. Sulík už asi zapomněl na devadesátá léta a éru Vladimíra Mečiara. Podobně to platí i o Česku. Kdo by si troufl tvrdit, že v devadesátých letech byla Česká republika zemí, ve které se nekorumpovalo?

Pravda je mnohem prozaičtější. Státy střední a východní Evropy prostě mají s korupcí vážný problém, existující dlouhá desetiletí. Podobně je na tom ostatně i jižní Evropa. Korupce tamními společnostmi prorůstala dávno před tím, než nějaké evropské dotace vůbec vznikly. Mimochodem, idea těchto dotací pochází až z poloviny osmdesátých let minulého století a objevuje se v Jednotném evropském aktu, který je jinak ideálem liberálně vyhraněných politiků i myslitelů. S kým že je Jednotný evropský akt především spojen? S tehdejší britskou premiérkou Margaret Thatcherovou. To opravdu nebyla socialistka a fanatická přerozdělovačka peněz. Smysl zavedení těchto dotací byl jasný − pokud má fungovat jednotný trh mezi zeměmi s velice rozdílnou ekonomickou výkonností, je potřeba tyto rozdíly snižovat.

Roosevelt by se smál

Čím více peněz se někde přerozděluje, tím větší riziko korupce a podvodů vzniká, to je samozřejmě bez debat. Je to ale asi takový argument, jako kdybychom řekli, že čím víc lešení postaví zedníci na ulici, tím větší je riziko, že některé z nich spadne a někoho zabije. A tak radši žádná lešení nestavme a zchátralé domy neopravujme? Ne, lepší je lešení pořádně zajistit, aby nespadlo.

Ti, kteří tvrdí, že dotace musí nutně a z definice páchat zlo, nechť se podívají do Spojených států začátkem třicátých let. V rámci boje s hospodářskou krizí tehdy vznikla vládní agentura PWA, která měla na starosti rozsáhlé veřejné práce. Financovala − tedy dotovala ze státního rozpočtu − modernizaci železnice mezi Washingtonem a New Yorkem, výstavbu Hooverovy přehrady na řece Colorado nebo stavbu a opravy bezpočtu nemocnic či škol. "Nikdy se neobjevil žádný vážný náznak podvodů, a dokonce ani finanční nedbalosti," píše v životopise tehdejšího prezidenta Franklina Delano Roosevelta o činnosti této agentury Roy Jenkins.

Dotace tedy samy o sobě za korupci nemohou, nemusí ji přivodit − pokud peníze rozděluje fungující veřejná správa, která nad sebou má nezmanipulované kontrolní mechanismy. To byl případ Ameriky třicátých let. Pokud to takhle nejde v Česku, můžeme si za to jen a jen sami.

I když abychom se jako obvykle nemrskali bičem až moc, realita není tak černá. Podle kontrolních zpráv zde dosahuje chybovost u rozdělování evropských fondů v průměru nízkých jednotek procent. A jen minimum z těchto chyb jsou záměrné podvody.

O kohezní politice, jak se nazývá největší část dotací z evropského rozpočtu, které k nám proudí, se v Česku mluví a píše často. Pohříchu ale jde téměř výhradně o povrchní pohled. Média a politici řeší, kolik peněz z evropských fondů si Česko zvládlo vyjednat, jakou část nestihlo vyčerpat, kolik bylo rozkradeno či použito na pochybné nebo vyloženě nesmyslné projekty. Ne že by tato témata neměla svou relevanci. Jenže, jak už zaznělo, rozkradených nebo nesmyslně použitých peněz je jen zanedbatelná část. Mediálně jde ovšem o ty nejatraktivnější příklady. Stále tu převládá velká neznalost toho, jaké má kohezní politika cíle a důvody, jak funguje a jaké má výsledky.

Kdo za to může? Češi

Stojí za to přečíst si loni vydanou knihu ekonoma Petra Zahradníka Kohezní politika Evropské unie. Zahradník v ní dokládá její pozitivní vliv na rozvoj jednotného evropského trhu, který je základní součástí EU, i na posilování konkurenceschopnosti a soudržnosti. Jak Zahradník zdůrazňuje, při trvalém úsilí je přibližování k vyspělejším částem Evropy možné, je k tomu ovšem potřeba vhodná makroekonomická politika a kvalitní fungování institucí a státní správy.

Dotace z Bruselu samy o sobě samozřejmě nemohou hůře rozvinuté regiony "vytáhnout" výše. Pokud ale jsou správně využívány, mohou být při plnění tohoto cíle výrazně nápomocny.

Zahradník konstatuje, že kohezní politika v Česku a v dalších srovnatelných ekonomikách během minulého i tohoto desetiletí přispívala k růstu hrubého domácího produktu zhruba jedním procentním bodem ročně. "Tím se stala faktorem přispívajícím významným způsobem k reálnému konvergenčnímu procesu především v zemích střední a východní Evropy, v nichž výrazně akcelerovala jejich růstový potenciál."

To přesvědčivě dokládá, jak plytké a nepodložené jsou časté teze některých politiků, ekonomů či novinářů, kteří tuto politiku šmahem odsuzují jako zcela zbytečnou či nepotřebnou. Ale zdůrazněme ještě jednou − kohezní politika je doplňkovým, nikoliv primárním zdrojem ekonomického růstu. Podstatnější je, zopakujme, správná makroekonomická politika a kvalitní státní správa a další státní instituce. Je jen a jen na nás, jak si je nastavíme.