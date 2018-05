Sobota byla šťastný den. Hlavně pro náruživé sledovače všemožných sportů. Sobota nám dala dostatek výmluv, abychom nemuseli někam ven na to otravné slunce. Nabídla také dostatek materiálu ke studiu − dnes tak populárního − ženského (remízového) a mužského pojetí vrcholového sportu.

Boj do posledního setu

Vše začalo zostra již před polednem. V pražské Stromovce bylo na programu finále tenisového turnaje žen a všichni se těšili na to, jak Petra Kvitová rozstřílí nějakou neznámou Rumunku. Což se nakonec i stalo, ale kdo "českou lvici" alespoň párkrát viděl v akci, ví, že při jejích zápasech jde nuda stranou. Skoro by se zdálo, že dvojnásobná wimbledonská vítězka je žena − na kurt si jde především zahrát, užít si to co nejdéle a nejraději by remizovala.

Jenže v tenise (ani v tom ženském) remízy nejsou. Po prohraném prvním setu (Kvitová v něm vedla už 4:1, ale následně se jí podařilo ztratit pět gamů v řadě) a vyhraném druhém přišel v rozhodující sadě nápor a zasloužené vítězství.

Vyvrcholení pražského turnaje bylo navíc i dojemné. "Když jsem tady loni seděla na finále, tak jsem ani nečekala, že tento rok tady budu stát, hrát a můžu vyhrát," říkala Kvitová po svém vítězství a měla přitom slzy v očích.

Před rokem totiž seděla při finále v hledišti a nevěděla, jestli se dokáže s poraněnými prsty levé ruky vrátit k profesionálnímu tenisu. "Dosud jsem neměla veřejně příležitost poděkovat všem, kteří mi pomohli dostat se nejen sem, ale zpátky na kurty a být zase zdravá," řekla Kvitová.

Boj do poslední minuty

Do finále se blíží také česká nejvyšší fotbalová soutěž. V osmi zápasech jejího sedmadvacátého kola se hrálo o hodně. Kdyby například Plzeň alespoň remizovala s pražskou Slavií, mohla v předstihu slavit titul. Jenže Plzeňští si asi řekli, že nejsou ženy, a s urputností sobě vlastní přijeli prohrát.

Ani fanoušci ženského pojetí vrcholového sportu ale nezůstali ochuzeni o zážitek. Za zmínku stojí především zápasy Mladá Boleslav − Ostrava a Slovácko−Teplice. Remízy nula nula musely nadchnout i náročné příznivce facebookové skupiny Fanklub defenzivního fotbalu.

Třetí nerozhodný výsledek se zrodil v Olomouci. Hrál se tu zápas dvou týmů, které před sezonou mnozí experti pasovali na hlavní favority sestupu do druhé ligy. Olomouc bude ale téměř jistě na podzim bojovat o účast v hlavní soutěži Evropské ligy a moji chlapci z Vršovic k tomu neměli daleko. To by ale nesměli tak často remizovat.

Klokani byli většinu zápasu lepší, zaslouženě šli do vedení, mnoho dalších šancí zůstalo nevyužito. Pak si ale asi řekli, že je lepší si ten mač především užít, a nechali si dát vyrovnávací gól z trestného kopu.

Nechci sahat našemu brankáři do svědomí, ale propříště bych dal přednost tomu, aby rány mířící doprostřed branky chytal, jinak k výhře nedoskáčeme.

Boj do poslední sekundy

Sobotním fanouškovským vrcholem byl ale bezesporu souboj Čechů a Slováků na mistrovství světa v hokeji v Dánsku. Federální derby mělo elektrizující diváckou kulisu, na ledě probíhala opravdová bitva.

Potvrdilo se několik zákonitostí z posledních let. Především: Slováci si už na Čechy věří, bez ohledu na to, jak kvalitní hráče se jim podaří vyslat na led. A za druhé: Češi si zatím nevzpomněli, jak vstřelit ze sta střel více než jeden gól.

Jeden postřeh za všechny. "Utkání bylo hodně těžké. Bušili jsme do nich, ale zbytečně jsme je pouštěli do přesilovek. Ty fauly nás mohly stát zápas. Slováci dvakrát vystřelili a dali dva góly, takhle má přesilovka vypadat. Naštěstí jsme to zvládli otočit, ve třetí třetině jsme si za vyrovnáním jednoznačně šli," vyprávěl po zápase střelec jedné branky Dominik Kubalík.

Většina zápasu probíhala podle jedné šablony. Čeští hokejisté drtili Slováky a zároveň nechávali vyniknout jejich brankáře Marka Čiliaka (jinak též letošního mistra Česka s Kometou Brno). Pak se nechal nějaký český hráč vyloučit a po krátké chvíli dali Slováci v přesilovce gól.

Poprvé Češi vyrovnali ještě ve druhé třetině. S druhým vyrovnáním si ale dali načas. Kýženou remízu po základní hrací době zařídil devatenáctiletý útočník Komety Brno Martin Nečas. Do konce třetí třetiny zbývalo dlouhých deset sekund.

V prodloužení proto po dvou minutách zápas rozhodl český útočník s ruskými kořeny Dmitrij Jaškin.

Doufejme, že v dalších mačích se naši hokejisté inspirují spíše mužským přístupem Petry Kvitové než ostravským fotbalistou Milanem Barošem, který v honbě za remízou neproměnil pokutový kop.

Nabitý den sportovního fanouška. Petra Kvitová vyhrála, Klokani neprohráli, čeští hokejisté udolali Slováky. Sportovní sobota nakonec nedopadla zle. Foto: Reuters

Nabitý den sportovního fanouška. Petra Kvitová vyhrála, Klokani neprohráli, čeští hokejisté udolali Slováky. Sportovní sobota nakonec nedopadla zle. Foto: ČTK

