V New Yorku se chystá aukční bomba tohoto roku. Do dražby totiž jde umělecká sbírka klanu Rockefellerů, kteří patřili mezi přední světové sběratele umění a během mnoha desítek let nashromáždili soukromou sbírku, která nemá obdoby. Aukční síň Christie’s draží asi 1600 předmětů a očekává se, že celková suma by mohla atakovat miliardu dolarů, a stát se tak nejdražší aukcí historie.

"David Rockefeller je jedním z největších sběratelů 20. století," tvrdí Glenn Lowry, ředitel Muzea moderního umění (MoMA), které v roce 1929 založila Rockefellerova matka Abby. "Díky rodině se k tomu dostal přirozeně, ale zaníceně šel po velkých věcech a celou řadu prominentních děl nakonec získal pro sebe," říká Lowry.

"Je tam to nejlepší z nejlepšího: Picasso, Monet, Derain – cokoliv jsem u nich v domě viděl, bylo nejlepší v rámci své oblasti, šlo o nejlepší díla, jaká daný umělec udělal," říká další světoznámý sběratel umění Ronald Lauder, který je v Česku dobře známý díky vlastnictví televize Nova skupinou CME.

Ve sbírce Davida a Peggy Rockefellerových je kromě obrazů od Pabla Picassa, Édouarda Maneta, Henriho Matisse či Paula Gauguina řada dalších zajímavostí – mezi nimi například 67 porcelánových setů na večeře, z nichž jeden patřil kdysi Napoleonovi, který si jej vzal s sebou do vyhnanství na ostrově Elba. Kromě toho i tkaný piknikový koš o velikosti lavičky v parku, který mu věnoval marocký král Hassan II.

"Odjakživa jsme znali plán prodeje sbírky, takže jsme nikdy nepočítali s tím, že bychom ji zdědili," říká dcera Peggy Dulanyová. Veškerý výtěžek z dražby si rozdělí řada prominentních charitativních a neziskových organizací – například Rockefeller University, Harvard University, Muzeum moderního umění v New Yorku a řada dalších. "Namístě není žádný smutek. Máme na díla skvělé vzpomínky a jsme nadšeni, že sbírka bude dělat radost a přinášet dobré výsledky i pro tyto organizace," prohlásil syn David junior a vzpomíná, jak otec díla nakupoval: "Pochybuju, že otec platil za obrazy miliony dolarů, v té době byly velké peníze i 10 tisíc dolarů." Za tuto sumu pořídil například v roce 1959 obraz Marka Rothka a v roce 2007 jej prodal v New Yorku za 73 milionů dolarů (asi 1,5 miliardy korun).

David Rockefeller, který zemřel loni 20. března ve věku 101 let, patřil mezi americkou smetánku se širokým byznysovým a politickým vlivem a výrazně se podílel na celé řadě událostí 20. století. V době smrti činil jeho majetek asi 3,3 miliardy dolarů, přičemž už za života rozdal obrovské sumy peněz na podporu vzdělávání, ochranu přírody nebo podporu kulturních institucí. Byl vnukem Johna D. Rockefellera, zakladatele monopolu Standard Oil, který byl největším boháčem začátku 20. století. David Rockefeller patřil k zakladatelům či členům řady organizací americké a globální elity, jako jsou například Rada pro mezinárodní vztahy, Trilaterální komise nebo skupina Bilderberg. Podobně jako se obratně pohyboval v zákulisí světových dějin, dokázal trpělivě sbírat skvosty do své sbírky, často také nenápadně a v tichosti. Nyní jdou výsledky desítky let trvající mravenčí práce do prodeje. Prodej začíná 8. května a bude trvat týden.

Ve sbírce Peggy Rockefellerové najdeme například naušnice značky Van Cleef & Arpels vykládané peridoty a diamanty. Foto: Archiv Rockefeller

Ve sbírce Peggy Rockefellerové najdeme například diamantový prsten od Raymonda C. Yarda. Foto: Archiv Rockefeller