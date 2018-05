Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. A platí to i pro konec druhé světové války v Evropě, jehož 73. výročí si právě připomínáme. Ačkoli tehdejší Spojenci vybojovali porážkou nacistického Německa a fašistické Itálie svobodu a mír pro celý kontinent, Rusko si své vítězství dodnes vykládá jinak než zbytek Evropy (a nutno dodat, že rozdělená česká společnost v tom pořád tak nějak plave).

Evropský mír z roku 1945 prostě nebyl normálním, bezpodmínečným mírem. Proto si později připsal na konto čtyřicetiletou studenou válku mezi bývalým sovětským blokem a západními demokraciemi. A dnes jej rozežírá neméně nebezpečná válka hybridní, kterou proti Západu rozpoutalo Putinovo Rusko.

Jinými slovy: euroasijská velmoc pochopila svůj triumf ve druhé světové válce jako odrazový můstek k dalším expanzím. A představuje si, že jejich výdobytky by měl svět respektovat jako trvalou odměnu pro vítěze.

Potvrdilo se to hned poté, co v květnu 1945 američtí a sovětští vojáci došli k domluvené demarkační čáře táhnoucí se od severoněmeckého Lübecku na jih přes Plzeň a Linec až k jadranskému Terstu. Pro západní Spojence − Američany i vyčerpané Brity a Francouze − tím šestiletý konflikt skončil. Jejich cílem bylo obnovit svobodné předválečné poměry, vymýtit diktátorské ideologie a ustavit nový systém kolektivní bezpečnosti jako pojistku před novými válkami. A hlavně se vyhnout omylům versailleského míru, který po první světové válce zdecimoval a zradikalizoval poražené státy.

Jenže tehdejší Sovětský svaz viděl smysl svého angažmá i budoucnost Evropy docela jinak. Stalinova Rudá armáda se sice zastavila v Berlíně, ale rozjetý komunistický diktátor pokračoval jinými zbraněmi dál. Osvobozené území vnímal jako zabranou kořist. A propagandou, šířením komunistické ideologie i hrozbou síly si chtěl podmanit další oblasti Evropy a světa. Koneckonců, o světové revoluci snili ruští bolševici už od říjnového převratu v roce 1917.

A tak se Evropa včetně Německa, a dokonce Berlína, brzy po válce rozdělila železnou oponou na Východ a Západ. Nebýt sovětské rozpínavosti a snahy o bipolaritu světa, vypadal by mír mnohem přívětivěji. A nešlo jen o Evropu: Čína, Korea, Vietnam, Egypt, Sýrie, Kuba, Afghánistán − sovětský vliv postupně zachvacoval státy i mimo ni.

Jak ovšem časem kolabovaly komunistické "výdobytky" jako plánovaná ekonomika, zkolektivizované zemědělství nebo udušený nacionalismus ve svazových republikách, stalo se laciným náhradním zdrojem hrdosti Rusů právě sovětské impérium. Jeho rozpad po pádu komunismu vedl k mindráku, který v mnoha z nich vyvolával otázku: nedošlo tím náhodou k nespravedlivé revizi ruského vítězství v protihitlerovské válce?

Samo sebou, že nedošlo. Významnou roli Sovětského svazu ani hrdinství sovětských vojáků nikdy nikdo nezpochybňoval. USA i Evropa se v 90. letech zatraceně trpělivě snažily zapojit postkomunistické Rusko do demokratických struktur (G8, Rada Evropy). Jenže marně. Putinova říše znovu − jako v roce 1945 − vsadila na výlučnost a konfrontaci. Namátkou uveďme její zásahy v Moldávii, Gruzii, na Krymu či v Sýrii. Nebo neustálá opozice vůči Západu v Radě bezpečnosti OSN.

Ostatně Vladimir Putin v roce 2015 na sjezdu ruských odborářů jasně řekl, že jednopolární svět v čele se Spojenými státy, tak jak nějakou dobu fungoval po rozpadu Sovětského svazu, Rusku nevyhovuje. "Pokud se to někomu líbí, chce žít v podmínkách polookupace. My to ale dělat nebudeme," prohlásil. De facto tím přiznal, že Moskva pořád po uši vězí ve stalinském pojetí svého vítězství ve druhé světové válce. Buď vůdčí supervelmoc, nebo kolonie. Nic normálního mezi tím.

Přímou součástí této politiky je dnes třeba i "kolíkování" ztraceného prostoru bývalých sovětských satelitů ve střední a východní Evropě, zatím jen prostřednictvím gangu Nočních vlků. Kam nejde poslat vojáky, tam z Ruska každoročně přijíždí Putinova smečka motorkářů. S její pietou k padlým sovětským vojákům je to ovšem jako s ruským výkladem konce války. O ně totiž nejde, důležité je ukázat, kam sahá "vlčí" teritorium.

