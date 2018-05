Firmy čeká další omezení jejich dosud legální kreativity při daňové optimalizaci. Kvůli směrnici Evropské unie musí i česká vláda pro příští rok zpřísnit podmínky pro odpočet úroků z úvěrů od daňového základu. Což firmy bude bolet, protože splátky úroků jsou jednou z možností, jak poslat peníze do daňových rájů. Stačí si třeba od mateřské společnosti půjčit peníze za deset až patnáct procent a úroky platit v zemi, která nezná daň z úroků. Omezení pro tuto činnost sice existují, výhledově ale budou přísnější. Podle odhadů poradenských společností, které mají daňovou optimalizaci v popisu práce, firmy mohou přijít celkem až o miliardu. Respektive o tu miliardu mohou zaplatit na daních víc, což by pro některé mohlo být likvidační.

To je možná pravda, ovšem mělo by jít o dobrou zprávu, a ne o tragédii, jak se to konzultanti snaží podávat. Ona miliarda by totiž měla zůstat státu, který by z ní mohl vylepšit třeba základní školu v Horní Dolní, přidat lékařům nebo zlepšit bezpečnost.

O tom, že se firmy do placení povinných odvodů neženou, nás přesvědčily i giganty typu Apple, Amazon či Starbucs, které se navenek tváří jako poslové etiky. Daně se nelíbí ani Skandinávcům, o nichž panuje přesvědčení, že si hrdě svůj sociální stát platí. Zakladatel Ikey a jeden z nejbohatších mužů světa, nebožtík Ingvar Kamprad, se už v roce 1973 kvůli daním přestěhoval do daňově příjemnějšího Švýcarska. "Optimalizoval" ovšem svou firmu po celý život, jak ukázalo vyšetřování Evropské komise, podle nějž kolem Ikey vznikla řada účelových nadnárodních schémat, přes které firma zkrátila daňovou povinnost skoro o miliardu eur. Boj úředníků s těmi, kteří se snaží daně neplatit, bude věčný. Nicméně měl by na obou stranách probíhat podle pravidel. Stejně jako by státní správa neměla zneužívat svého postavení daňového hegemona, neměla by být daňová optimalizace hlavním výdělkem firmy. Podnikání, které vynáší jen kvůli daňovým schématům, není podnikáním, ale legalizovanou krádeží.

