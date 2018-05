Program ANO a ČSSD

I když jednání ještě neskončila, obě strany se už dohodly na řadě společných bodů. Mezi nimi jsou i následující:

◼ Lidé budou nově dostávat 60 procent mzdy už v prvních třech dnech nemocenské.

◼ Rodičovský příspěvek bude navýšen na 300 tisíc korun ročně.

◼ Od 10. června začne platit sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let, o čemž rozhodla ještě nynější vláda, ČSSD ale návrh podporuje.

◼ Pacienti nebudou platit žádnou spoluúčast ve zdravotnictví, strany nepočítají ani s privatizací veřejných služeb.