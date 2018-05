Zabránit přelévání peněz mezi spřízněnými firmami má novela, která by měla platit od příštího roku. Zpřísní podmínky, za jakých si budou firmy odečítat úroky z půjček od daňového základu. Takzvaným daňovým balíčkem, jehož je návrh součástí, se bude vláda zabývat na některém z příštích jednání. Týkat se bude nejen půjček od spřízněných firem, ale i od bank a úvěrových společností.

Pro řadu společností to bude znamenat obtížnější přelévání zisku do daňových rájů, jiným firmám se může ztížit přístup k "levným penězům". Podle některých odhadů kvůli tomu proteče českou ekonomikou o miliardy korun méně. Doposud platilo omezující pravidlo pouze pro půjčky od spřízněných firem. "Úroky a další výdaje na úvěr si mohl podnikatel uznat jako náklad, pokud půjčka nepřevyšovala čtyřnásobek kapitálu firmy," vysvětlila vedoucí daňového oddělení poradenské firmy Vilímková, Dudák & Partners Hana Procházková.

Nově však podle evropské směrnice ATAD úroky včetně dalších poplatků nesmějí přesáhnout 30 procent zisku před započtením úroků, daní a odpisů (takzvaná EBITDA). A bude se to týkat i půjček od bank a úvěrových společností. "Bude zavedena hranice 80 milionů korun, pod kterou se pravidlo o omezení daňové uznatelnosti čistých úrokových nákladů neaplikuje," doplnil mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch. Předpis bude platit pro všechny typy firem kromě finančních společností. Pokud se firmě nepodaří v jednom roce dát do nákladů všechny úroky z půjček, bude si je moci převádět do dalších let.

Podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy mohou limity zadlužení vůči spřízněným osobám omezit vyvádění zisku do zahraničí pomocí úrokových plateb a tím zlepšit výběr daně ze zisku. "Vyčíslit celkový efekt je velmi obtížné," říká Skořepa. Ani resort financí se nechce pouštět do výpočtu, kolik může změna přinést do státního rozpočtu. "Vzhledem k náročné dosažitelnosti vstupních údajů je obtížné propočítat, o kolik se zvýší daňové inkaso," uvedl Vojtěch. Poradenská společnost BDO však už před časem vyčíslila, že české firmy mohou přijít o miliardy korun.

Procházková se domnívá, že nové pravidlo může zasáhnout i velké firmy. "Pokud si vezmete provozní úvěr, tak to může mít likvidační dopady," tvrdí.

