Stovkám malých insolvenčních správců hrozí vážné komplikace. Ministerstvo spravedlnosti uplatňuje vyhlášku, podle níž mohou využívat jen důvěryhodné pracovníky, kteří ale zároveň nejsou zaměstnáni u jiného insolvenčního správce.

Používání společných kanceláří a sdílení lidí jsou přitom běžnou praxí drobných správců, kteří tak šetří náklady. Velké advokátní a insolvenční kanceláře tyto problémy řešit nemusí, každý správce zde má k dispozici svého vlastního zaměstnance. Ti insolvenčním správcům pomáhají s určitými úkoly, jako je třeba vyřizování pošty nebo poskytování základních informací věřitelům či dlužníkům.

I když je vyhláška ještě v připomínkovém řízení, ministerstvo spravedlnosti už se chová tak, jako by norma platila. To pocítil i David Papoušek, insolvenční správce z Ostravska. Ten má kromě Ostravy pobočky také v Brně, Praze, Ústeckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji. "V tomto množství se to dá stíhat. Měsíčně nám chodí asi pět nových dlužníků, podobné množství zároveň odchází," říká Papoušek, který kontroluje zhruba 200 dlužníků.

Na každé pobočce má jednoho člověka, se kterým má podepsanou dohodu o provedení práce a jemuž dal plnou moc. Pokud chce věřitel nebo kontrola z ministerstva nahlédnout do některého spisu, pracovník Papouškovi zavolá a ten rozhodne, jestli jim jednorázový přístup umožní.

Právě kvůli kontrole z ministerstva spravedlnosti na kladenské pobočce teď Papouškovi hrozí pokuta pět milionů korun a odebrání licence. Podle úředníků místní pracovník nebyl pouze jeho, ale pracoval i pro další insolvenční správce. "Jezdím za lidmi, musím si ověřit, co dělají, jestli mi nelžou a tak dále. To v kanceláři nezjistím," brání se Papoušek. Nová vyhláška je podle něj i dalších odborníků protiústavní. "Ústavní soud už před několika lety rozhodl, že insolvenční správci se mohou na vlastní odpovědnost nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci," říká Papoušek s tím, že stejně jako on dnes postupují všichni správci s výjimkou velkých hráčů.

Souhlasí s ním i Tomáš Valášek, výkonný ředitel firmy Insolvence 2008, která dodává informační systém zhruba 200 insolvenčních správců. "Je logické, že každý zúčastněný má jiný názor, všichni by ale měli ctít zákony, rozhodnutí soudů a také se tímto řídit v praktické aplikaci práva," uvádí Valášek.

"Nepovažujeme za protiprávní, pokud správce má svého zaměstnance. Na druhou stranu se vyskytují extrémní případy, kdy se snaží obejít zákon tím, že jeden člověk ve stejný okamžik jedná za několik desítek správců. Takové jednání je proti zdravému rozumu, ale hlavně je nepřípustné z hlediska insolvenčního zákona," říká mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

