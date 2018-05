Před měsícem zatkla čínská policie 31letého muže ve městě Nan-čchang na jihu Číny na základě upozornění speciálního softwaru. Ten dokázal dotyčného pomocí technologie rozeznávající obličeje identifikovat v davu více než 60 tisíc lidí, kteří se ten den vydali na koncert. Software díky údajům z kamer na stadionu spojil mužův obličej s údaji v databázi hledaných osob a neprodleně o tom informoval úřady. "Byl naprosto v šoku, když jsme si pro něj přišli," uvedl policista Li Jin. "Nemohl přijít na kloub tomu, jak jsme ho dokázali najít v davu 60 tisíc lidí," dodal.

Úřady v Číně mají k dispozici širokou databázi, do níž se o lidech ukládají různá data − ať už jde o trestní záznamy, údaje o cestách a nákupech nebo komentáře na sociálních sítích. Ta se přiřazují k lidem podle jejich identifikační karty a právě obličeje.

"Sledovací systémy dávají vládě nástroj, kterým může konečně dosáhnout úrovně kontroly lidí a jejich životů, jakou vždy chtěla," říká akademik Adrian Zenz, který se věnuje výzkumu v této oblasti.

4,5 miliardy dolarů je hodnota firmy SenseTime, vyvíjející sledovací software na základě rozpoznávání obličejů a dalších dat.

Dohled nad pohybem i daty

Díky rozvoji těchto systémů rychle roste hodnota firem, které je vyvíjejí. V Číně jde například o firmu SenseTime, o níž většina Číňanů nikdy neslyšela, ale je pravděpodobné, že její software se jim dívá přímo do obličeje. Během dubna získal tento start-up vyvíjející umělou inteligenci investici 600 milionů dolarů, mezi investory patřila například investiční odnož maloobchodního gigantu Alibaba Ant Financial. Celková hodnota firmy SenseTime aktuálně činí 4,5 mi­liardy dolarů, a je tak nejcennějším start-upem v oblasti umělé inteligence na světě.

Za rozvojem firmy stojí hlavně nástup takzvaných peer-to-peer úvěrových firem a aplikací v Číně od roku 2016, které fungují tak, že peníze si půjčují lidé sami mezi sebou. Aby se předešlo podvodům s identitou, obrátila se řada firem právě na společnost SenseTime, aby jim pomohla propojit tvář uživatele s jeho občanským průkazem.

"V Číně je drobná výhoda v oblasti vývoje umělé inteligence, protože je větší zájem ze strany zákazníků. Zatímco v USA je na poli peer-to-peer půjček mezi lidmi známá hlavně firma Lending Club, v Číně jsou takových společností tisíce," tvrdí spoluzakladatel SenseTime Sü Li. Firmě plynuli další klienti ze strany výrobců chytrých telefonů. Ti chtěli nabídnout lidem možnost přihlášení pomocí obličeje. Poté se přidaly i vládní úřady.

V Číně je aktuálně kolem 176 milionů bezpečnostních kamer, v letech 2012 až 2017 jejich počet stoupl o 13 procent, zatímco ve světě rostl jen dvouprocentním tempem. A SenseTime z toho patřičně těží.

"Firma SenseTime a její konkurenti se mohou v Číně vyvíjet velice rychle na rozdíl od zbytku světa, neboť sledování pomocí videokamer je v Číně velkým tématem. Vláda na to dává obrovský rozpočet, protože chce vytvořit systém na ovládání společnosti," říká Justin Niu, partner společnosti IDG, která do SenseTime investovala. Firma se už loni přehoupla do zisku a chlubí se, že má více než 400 partnerů a klientů. Sü Li míní, že asi třetina zákazníků je spojena s čínskou vládou. Podle odborníků je skutečné číslo ale mnohem vyšší.

Společnost 2.0 a ti hodní

SenseTime tvrdí, že například v oblasti města Kanton (třetí největší čínské město s aglomerací kolem 25 milionů lidí) už software pomohl policii identifikovat 2000 podezřelých z trestné činnosti a pomohl objasnit sto případů.

Čínská vláda už v roce 2014 oznámila, že chce vyvinout systém takzvaného sociálního skóre. V rámci něj by do roku 2020 ráda měla o kaž­dém občanovi údaje z veřejných a soukromých zdrojů a na základě otisků prstů nebo jiných biometrických údajů mohla nimi mohla vyhledávat. O rok později dala čínská vláda osmi firmám souhlas vyvíjet podobné sociální platformy, mezi nimi i Ant Financial. Krátce poté se v platební aplikaci Alipay objevila ikonka takzvaného Sesame Creditu, který v rámci aplikace přiděluje skóre mezi 350 a 950 body. Sleduje platební morálku, nákupy, pohyb lidí i skóre jejich přátel nebo komentáře na sociálních sítích. Systém funguje tak, že lidé s vysokým skóre nemusí při půjčení auta platit zálohu. Ti, kteří mají skóre naopak nízké, musí při objednání hotelu skládat depozit. Lidé se tak pro své vlastní větší pohodlí a lepší služby snaží mít skóre co největší. V rámci Alipay je v systému na 200 milionů lidí.

Bývalá šéfka Ant Financial Lucy Peng dokonce prohlásila, že tento kredit "zajistí, že špatní lidé ve společnosti nebudou mít kam se schovat, zatímco ti dobří se mohou pohybovat volně a bez obstrukcí".

Podle zástupců lidskoprávních organizací už ale Čína tento systém využívá i ke sledování politických aktivistů. Také varují, že další rozvoj těchto systémů bude znamenat naprostý konec soukromí.

V Evropě zatím nic podobného nehrozí, i díky novému nařízení GDPR, které vstoupí v platnost na konci května. Ke zpracování biometrických a soukromých dat a nakládání s nimi budou firmy potřebovat souhlas uživatele.

