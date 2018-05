Bývalý tenista Radek Štěpánek v napůl dokumentárním, napůl hraném půlhodinovém snímku Breakpoint říká: "Leon měl ambice být nejlepším na světě, ale do cesty jsem se mu postavil já." Leonem je myšlen Leon Jakimič, který je zakladatelem a majitelem úspěšné sklářské značky Lasvit. Se Štěpánkem se potkal kdysi na republikovém mistrovství v tenise a prohrál dvakrát 4:6.

Srovnání snahy prorazit v tenise a ambicí uplatnit se v byznysu vtělil Lasvit do filmu k oslavě deseti let existence značky, které si firma připomněla loni. Světovou premiéru měl Breakpoint v říjnu na festivalu filmů o designu v Miláně. Letos v březnu se pak promítal na festivalu filmů o architektuře a designu v Los Angeles. "Na podzim jej ukážeme na dalším festivalu v New Yorku, jednáme také o jeho uvedení do televizní distribuce," popisuje Jakimič v rozhovoru pro HN.

Koncem dubna si jeho Lasvit připsal zásadní úspěch. Na Design Weeku v Miláně, který platí za místo setkání nejlepšího designu světa, získal Lasvit cenu za nejlepší expozici. V konkurenci 1500 dalších vystavovatelů šlo zároveň o vůbec první podobný počin jakékoliv české značky v historii. Výstava se konala v Teatro Gerolamo a představovala kolekci Kabaret monster. Na rozdíl od minulých let nešlo o velká statická nebo dynamická skleněná svítidla, což byl donedávna hlavní profil Lasvitu, ale o menší skleněné umělecké předměty. "Loni jsme se hodně zaměřili na stolní sklo a umělecká díla jiná než svítidla," říká Jakimič. "Tato kategorie ale zatím představuje jen asi deset procent našeho obratu," dodává.

50 milionů usd v přepočtu přes jednu miliardu korun utržil loni Lasvit, na letošek firma plánuje další, 12procentní růst obratu. 35 % obratu dělá firma na Dálném východě od Indie po Japonsko, dalším velkým a hlavně rozvíjejícím se trhem jsou Spojené státy, které by se z hlediska obratu měly stát letos pro Lasvit důležitějšími než dosud druhý nejzásadnější trh, Blízký východ. 450 zaměstnanců pracuje pro firmu v Česku, ale také v jejích dalších, především obchodních pobočkách v Londýně, v Moskvě, v Dubaji, v Šanghaji nebo v Los Angeles.

Před Lasvitem a po něm

Lasvit vznikl v roce 2007 zjednodušeně řečeno proto, že Jakimič jako dřívější zaměstnanec Preciosy nebyl spokojen s vývojem v této i dnes stále největší české sklářské firmě a viděl pro české sklo mezeru na trhu, pokud se podaří spojit tradiční řemeslo výroby křišťálu na severu Čech a soudobý design.

"Na české sklo se dá dívat jako na něco před Lasvitem a po něm," soudí Stephan Hamel, designový konzultant, který v minulosti spolupracoval s řadou světových značek napříč obory, od nábytkářů ze společnosti Edra přes luxusní módní značku Cerruti po výrobce podrážek bot Vibram. Hamel poukazuje na to, že další tuzemské sklářské firmy se musely Jakimičovým přístupem nechat ovlivnit, inspirovat, aby obstály. Což platí pro zmíněnou Preciosu, ale i další firmy jako Moser nebo Rückl. Pojem české sklo díky tomu znovu získal na atraktivitě, kterou v dobách komunismu ve světě ztratil.

Spolupracemi s českými a později i světovými umělci pod vedením art directora Maxima Velčovského se Lasvitu podařilo zaujmout šejky v Emirátech a investory hotelů, kasin a paláců jinde v Asii. Loni Lasvit poprvé překročil hranici obratu jedné miliardy korun. Letos Jakimič odhaduje další, dvanáctiprocentní růst tržeb.

Mohly by tomu pomoct i další instalace v mnoha koutech světa. Půjde například o kinetickou plastiku Sea Motion v resortu Atlantis Sanya v Číně, téměř sto metrů dlouhou instalaci v Dubai Mall nebo skleněné pampelišky na terminálu 3 letiště Changi v Singapuru. U podobných zakázkových prací jde o ceny v řádu minimálně stovek tisíc dolarů. Nejzásadnější ukázkou práce Lasvitu v Česku bude brzy otevřený víceúčelový dům Butterfly v pražském Karlíně, kde budou na zdech portréty významných místních rodáků vytvořené ze skleněných koulí.

Lasvit Od založení v roce 2007 se společnost soustředila na zakázkovou výrobu velkých designových svítidel se skleněnými komponenty. Postupně začaly pod značkou vznikat skleněné skulptury a v poslední době se firma snaží prosadit také na trhu takzvaných kolekcí, v užitném designu skla pro skleničky, vázy a další předměty.

Zpátky domů

Jakimič žije s rodinou už několik let v Hongkongu, aby byl v bližším kontaktu s pro firmy klíčovými asijskými trhy. "Říkám to sice už několik posledních let, ale chtěl bych se do Česka vrátit. Rozšiřuji pozemek s výhledem na Liberec a Ještěd v Ruprechticích a nejpozději na jaře 2019 tam začnu stavět," plánuje třiačtyřicetiletý vizionář.

A stavět se bude, i co se nemovitostí celého Lasvitu týče. Firma v Novém Boru rekonstruuje domy bývalé sklářské školy, kde by mělo brzy být nové podnikové sídlo. Navíc loni v Lindavě ovládla tamní sklárnu Ajeto. Dosud musel Lasvit většinu svých zakázek zadávat k výrobě do externích skláren.

A pak je tu ještě jeden plán, i když mlhavější. "Chci někde v srdci severních Čech vybudovat kampus s názvem Lasvit Craftmanship Campus, který bude centrem řemesla a bude sdružovat skláře, kovovýrobu a další umělecké ateliéry, kde spolu budou tvořit světoví designéři a amatéři i studenti," říká Jakimič.

