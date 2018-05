Refinancování úvěrů, bankovní záruky, státní zakázky ale například i zákaz dovozu zahraničních minerálek. O návrhu finanční skupiny Renova miliardáře Viktora Vekselberga nyní jedná ruská vláda. Oligarchové Vekselberg a Oleg Děripaska se počátkem dubna dostali na sankční seznam USA kvůli anexi Krymu či hackerským útokům a Kreml jim slíbil pomoc.

Experti říkají, že pokud vláda Vladimira Putina skutečně splní jejich požadavky, vytvoří pro ně vlastně zvláštní ekonomickou zónu.

Konkrétně Vekselberg chce od ruských státních bank refinancovat úvěry od západních bankovních domů ve výši 820 milionů eur. Půjčky jsou zajištěné akciemi hliníkářské společnosti UC Rusal, jde o podíl ve výši 26,5 procenta. V hliníkářském koncernu má Oleg Děripaska většinu, Viktor Vekselberg drží necelou pětinu akcií.

Požadovaný úvěr od ruských bank přitom nemá být vázaný na cenu akcií. Po jejich pádu v dubnu totiž věřitelé mohou požadovat jejich předčasné splacení.

Zdroj moskevského listu Kommersant tvrdí, že úvěr by neposkytly státní banky, jako je VTB nebo Sberbank, protože ty se obávají porušení sankčního režimu. "Budou to ústavy, kterým jsou nějaké sankce ukradené," řekl zdroj.

Kommersant spekuluje, že by se mohlo jednat o banku Rossija Putinova přítele Jurije Kovalčuka, která je na sankčním seznamu již od léta 2014, nebo o Promsvjazbank, jež se specializuje na práci se zbrojním průmyslem a společnostmi ze sankčních seznamů.

Vekselberg také žádá, aby se na úvěry pro jeho společnosti od banky Metkombank (rovněž patřící do skupiny Renova) nevztahovaly regulace centrální banky ohledně rizikového úvěrování a omezení půjček vlastnímu majiteli.

Současně by Renova ráda dostala garance státních zakázek po dobu deseti let, aby tak mohla udržet pracovní místa. Týká se to například turbín pro atomové ledoborce, vybavení pro spalovny komunálního odpadu, ale i dodávek kovů pro státní mincovny. Pro svého výrobce solárních elektráren Chevel požaduje Renova restrukturalizaci dluhu vůči státní korporaci Rosnano, a to na deset let s tříletým odkladem splátek.

Vekselberg rovněž požaduje omezení zahraniční konkurence pro chemické a metalurgické podniky ze své skupiny. Navrhuje také zakázat dovoz všech minerálek a limonád, aby tak zlepšil finanční situaci svého výrobce nápojů Bajkal Holding. Dovozové limonády a minerálky zabírají podle předsedy Svazu výrobců nealkoholických nápojů Maxima Novikova zhruba dvě až tři procenta ruského trhu. Podle údajů ruské celní správy za loňský rok byly dovezeny nápoje v hodnotě 95,8 milionu dolarů, hlavně minerálky Evian a Perrier a limonády Dr. Pepper.

Zdroj Kommersantu tvrdí, že spektrum návrhů je tak široké, protože je připravovaly jednotlivé součásti holdingu. "My samozřejmě chápeme, že možnosti státu mají své limity a podpora půjde především na zachování pracovních míst v podnicích, kterých se dotkly sankce. To se dá zajistit poskytnutím likvidních prostředků a garantovanými státními zakázkami," tvrdí zdroj.

Vláda potvrdila, že se návrhem bude zabývat. Náměstek ministra energetiky Alexej Tesler minulý týden hovořil o tom, že experti zkoumají, jak nejlépe podpořit byznys Viktora Vekselberga a Olega Děripasky. Podle znalců se snaží vyřešit kvadraturu kruhu, adresně podpořit konkrétní podniky, současně ale neznevýhodnit ostatní ruské podniky ve stejném oboru.

Podporu od vlády žádá také Alexandr Mordašov, jehož holding Silovyje mašiny se dostal na sankční seznam poté, co na Krym dodal německé turbíny pro plynové elektrárny, i když firmě Siemens tvrdil, že budou namontovány v Rostovské oblasti.