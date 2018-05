Před třemi a půl lety lety to byla pro českou politickou scénu mimořádná událost. V severočeském Duchcově místní stranická buňka ČSSD po vítězných komunálních volbách uzavřela koalici nejen s komunisty, ale i s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS), považovanou za extremistickou organizaci.

"DSSS považuji za naprosto nedůvěryhodného koaličního partnera. Je to zbytečná skvrna na štítu sociální demokracie. My samozřejmě s rasisty a extremisty žádné koalice dělat nebudeme, a to ani v Duchcově, ani v žádném jiném městě nebo obci," komentoval situaci v listopadu 2014 tehdejší předseda strany Bohuslav Sobotka a navrhl tamní buňku zrušit. O měsíc později ústřední výkonný výbor strany pobočku v Duchcově i přes odpor krajské organizace skutečně rozpustil, a dokonce navrhl tři členy strany podepsané pod koaliční smlouvou vyloučit.

Po třech letech a pěti měsících existence oranžovo-rudo-hnědé koalice je na tehdejší zrušení zapomenuto. Organizace sociální demokracie v Duchcově už opět existuje a tvoří ji ti samí členové jako dříve. Nikdo z iniciátorů spojení s Dělnickou stranou nebyl nikdy vyloučen, jen na čas přešli do sousední buňky v Háji u Duchcova, aby se letos opět vrátili.

"Dali jsme si žádost o obnovení místní organizace a ta šla přes okres a kraj na schválení ústředním výkonným výborem. Před Vánoci jsem jel do Prahy, abych situaci na UVV vysvětlil a tři roky zhodnotil. V únoru dal výbor souhlas, nová organizace se stejnými členy vznikla v březnu," uvedl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Ten spojení s DSSS, která v komunálních volbách v roce 2014 skončila v Duchcově s 13,3 procenta čtvrtá, získala tři zastupitele a křeslo v radě města, dodnes nepovažuje za chybu. "Je to koalice jako každá jiná. Žádné projevy rasismu, extremismu nebo nesnášenlivosti jsme tu nezažili. A s radním za DSSS, panem Svobodou, nemám žádný problém," dodal.

Hlavní protagonista duchcovské DSSS, nynější městský radní Jindřich Svoboda, je kontroverzní postavou. Muž pravomocně odsouzený za podvod, při kterém si neoprávněně účtoval statisíce korun za dojíždění na léčbu do Prahy, byl jedním z organizátorů protiromských demonstrací z roku 2013. Ty následovaly poté, co skupina Romů v noci brutálně napadla manželský pár. Dvojici tehdy nepomohla ani blízká služebna městské policie, kde se strážník, který incident pozoroval, zamkl. Svoboda sice proslul ostrými protiromskými výroky, pochodu do romské čtvrti, při kterém demonstranti vyhrožovali lynčem a musela ho zastavit až policie, se však snažil zabránit.

Na jedno z prvních zasedání zastupitelstva v prosinci 2014 se dostavil v tričku s krátkým rukávem, silným řetězem na krku a tetováním na pravém předloktí. Během dalších let však na sebe on ani jeho dva straničtí kolegové ničím mimořádným neupozornili. Sám pak nějaký čas předsedal výboru zastupitelstva pro bezpečnost. "Omezovali se jen na to, že o některých tématech, například o dotacích na sociální služby, nehlasovali. Jinak své krajní názory, které prezentovali v letech 2013 a 2014, už neopakovali," uvedla bývalá starostka Duchcova a dnes opoziční zastupitelka za Šanci pro Duchcov Jitka Bártová. Své porušení zákona dnes muž považuje za chybu. "Každý občas šlápne vedle. Já toho lituji a asi budu litovat celý život. Odsouzený jsem byl, trest si odpykávám, dluh splácím," řekl před časem ČTK komunální politik, který kvůli svým závazkům prošel insolvenčním řízením.

Sociálnědemokratické vysvětlení změny postoje připomíná pohádku Boženy Němcové Chytrá horákyně. "Ta spolupráce je nepřijatelná, vadí nám, nechceme, aby se opakovala. Ale dáváme tamní buňce druhou šanci," uvedl předseda strany Jan Hamáček. Tiskový mluvčí strany Petr Vurbs zase připomněl, že původní pobočka ČSSD Duchcov obnovena nebyla. "Jde o ustavení nové organizace," napsal. A předseda ústecké krajské organizace Miroslav Andrt na otázku, zda ČSSD už koalice s extremisty nevadí a proč za ni nebyl v rozporu s původní výzvou nikdo vyloučen, odpověděl: "Za starostu, který chce za ČSSD opět kandidovat v letošních komunálních volbách, hovoří výsledky a v Duchcově je klid a pořádek. Věříme, že příště už podobné spojení nebude třeba."

Politologové ale sociální demokraty za toleranci spolupráce s extremistickou stranou kritizují. "Na krajních postojích DSSS se nic nezměnilo, o extremismu se nyní dá hovořit i uvnitř Okamurovy SPD, natož u Dělnické strany," uvedl politolog Lukáš Jelínek. ČSSD, která si nedávno zakázala spolupráci s SPD, by podle něho měla být o to důslednější v dodržování svých prohlášení vůči DSSS. "Považuji to za selhání strany, dokonce na několika úrovních, okresní, krajské i celostátní," míní politolog.