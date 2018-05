Angličané používají délkové jednotky palec a stopa: 12 palců je jedna stopa. Z nich jsou odvozeny jednotky obsahu (plochy): čtvereční palec a čtvereční stopa. Kolik čtverečních palců má jedna čtvereční stopa? Tento příklad (s výsledkem 144) je jedním z řady úloh, které řešily čtyři tisíce žáků pátých tříd, když se zúčastnily rozsáhlého průzkumu společnosti Kalibro Projekt. Ten se jako jeden z prvních podíval mimo jiné i na to, jak takzvaná Hejného metoda ovlivňuje výuku matematiky, o čemž se nyní přou akademici.

Anonymní srovnávací testy řešili školáci na 168 základních školách po celé České republice. Výsledky šetření mají HN k dispozici. Týkají se celkem 244 tříd, z toho 33 tříd učí podle Hejného a 211 ne.

"Z výsledků plyne, že žáci vzdělávaní Hejného metodou dosáhli v těchto testech spíše lepších výsledků než jejich spolužáci. Dohady o údajném ohrožení výuky matematiky Hejného metodou se nepotvrdily," řekl David Souček ze společnosti Kalibro, která provádí testování na školách už od roku 1995. Kromě výsledků v testech byly v rámci šetření sledovány i další parametry žáků, tříd a škol, jako třeba průměrný prospěch, vzdělání rodičů a velikost sídla školy.

Hejného metoda Na didaktika matematiky Milana Hejného, dnes jednaosmdesátiletého profesora, kdysi zapůsobilo, jak ho učil matematiku jeho otec Vít. Dával mu netypické, experimentální úlohy a snažil se, aby si na řešení přišel sám. V dospělosti své poznatky zpracoval a poprvé publikoval v roce 1987.

Hejného matematika vede děti k tomu, že se učí počítat a samostatně logicky myslet například pomocí takzvaného krokování, mentálních schémat či obrázků zvířátek.

Uvedené převody jednotek patří k tématům, jež považují za důležité jak zastánci klasické výuky matematiky, tak zastánci alternativní Hejného metody. A bývají i součástí požadavků na jednotné přijímací zkoušky i pro víceletá gymnázia. Oba tábory odborníků se mezi sebou dohadují, zda a jak je výuka podle profesora Milana Hejného prospěšná. Jejím cílem je vést žáky k interaktivitě a studiu podle vlastních poznatků. Kritici metody, podle níž se matematika vyučuje už na 750 z více než 4000 základních škol, ale tvrdí, že správnému pochopení matematiky škodí a že je vhodná pouze pro vybrané skupiny žáků.

Že by metoda nebyla vhodná pro slabší žáky, ale podle Součka výsledky testů také nepotvrzují. Kromě celkových výsledků je autoři průzkumu také spočítali zvlášť za matematiku i podle nejvyššího dosaženého vzdělání rodičů. A také podle průměrného prospěchu dětí na vysvědčení.

"Ani pro děti s nižším vzděláním rodičů, ani pro dvojkaře či trojkaře není podle výsledků testů Hejného metoda nijak 'nebezpečná' a neohrožuje jejich vzdělávání," říká Souček. "Současně je však třeba říci, že při posuzování výsledků dětí v testech je velmi těžké oddělit vliv samotné metody od vlivu učitele, který matematiku vyučuje. Učitelé ale nijak speciálně vybíráni nebyli," dodal.

Například úloha v úvodu článku podle Součka zkoumá, zda žáci opravdu chápou vztah mezi jednotkami délky a jednotkami obsahu čili plochy. Použitím britských jednotek − stopy a palce − chtěli autoři testu ověřit, jak žáci rozumí principu vztahu mezi jednotkami délky a obsahu obecně a zda tyto vztahy nemají u jim známých a běžně používaných jednotek, tedy metrů, centimetrů a milimetrů, naučeny spíše mechanicky.

"Žáci, kteří se učí podle učebnic profesora Hejného, si zřejmě tento princip osvojili lépe. Dosáhli úspěšnosti o více než sedm procentních bodů vyšší," tvrdí Souček. I podle výsledků dalších úloh mají o něco lepší vhled do podstaty probírané látky. "V té pro ně nejúspěšnější úloze 'zvítězili' dokonce téměř o 20 procentních bodů," doplnil. Tito žáci navíc zaznamenali znatelně lepší výsledky i v některých úlohách z jiných předmětů, než je matematika. Například v testu z českého jazyka, postaveném na delším textu, byli schopni shrnout hlavní sdělení s průměrnou úspěšností o 10 procentních bodů vyšší.

Kritici metody, z nichž řada patří k uznávaným profesorům matematiky, ale říkají, že Hejného metoda zatím není dostatečně prověřena a neměla by se v takové míře ve školách používat. V polovině března si na ni dokonce stěžovali na sněmovním školském výboru. Mají také za to, že děti kvůli ní pokulhávají v počtech, nezvládají násobilku a počítání z hlavy. To se nelíbí i některým rodičům. Ti tvrdí, že s "novou matematikou" nemohou dětem doma pomáhat, protože její principy nechápou.

Profesor matematiky Vlastimil Dlab nedávno v DVTV prohlásil, že Hejného metodou vyučovaní žáci nesmyslně trpí. Podle něj existuje řada studií, které dokazují, že "mají duševní potíže a vyhledávají pomoc". Žák vyučovaný Hejného metodou bude handicapován v dalším studiu, myslí si Dlab.

Zastánci Hejného metody ale argumentují tím, že děti mají kromě matematických dovedností i lepší výsledky v jiných předmětech, protože jsou vedeny k tomu, přemýšlet o učivu do hloubky a pochopit problém. Jde třeba o čtenářskou gramotnost nebo vyjadřování. Na to poukazuje i tento průzkum.

Data ze strany státu o dopadech metody zatím nejsou k dispozici. Národní ústav pro vzdělávání ale podle ministerstva školství již provádí šetření na školách, které "podle Hejného" učí, a zároveň sleduje výuku matematiky tam, kde se metoda nevyužívá.