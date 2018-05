Dlouhá léta chyběly domácí hospice na seznamu péče, kterou proplácejí zdravotní pojišťovny, a musely se spoléhat především na sponzory. Od letošního ledna už zařízení pečující o nevyléčitelně nemocné pacienty u nich doma na seznamu jsou. V praxi se to však zatím projevuje pomalu.

Nejvíce smluv, celkem 19, zatím s hospici podepsala Všeobecná zdravotní pojišťovna. "Uzavření smluv je schváleno i s dalšími pěti poskytovateli, jejich podpis čeká už jen na vyřízení formálních náležitostí," uvedl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. VZP má oproti ostatním pojišťovnám náskok v tom, že už v roce 2015 pro vybrané hospice a jejich pacienty spustila pilotní projekt.

U zaměstnaneckých pojišťoven jsou zatím čísla nižší. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna schválila tři žádosti a Vojenská zdravotní pojišťovna sedm. Revírní bratrská pokladna uzavřela tři smlouvy.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR registruje 11 žádostí, žádné dosud nevyhověla. "Zatím není uzavřena žádná smlouva, ale několik jich je před uzavřením," řekla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. S žádným hospicem zatím nemá smlouvu ani Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Oborová zdravotní pojišťovna na dotaz redakce neodpověděla.

Pojišťovny podle ministerské vyhlášky platí nasmlouvaným hospicům 1152 korun denně za běžného a 1463 korun za náročnějšího pacienta.

Hospice si ještě donedávna stěžovaly, že s nimi pojišťovny uzavírají smlouvy jen neochotně a kladou si nesplnitelné podmínky. Příkladem může být požadavek, aby hospic uhradil ošetření svého klienta i v případě, že si třeba zlomí ruku a musí do nemocnice. "Teď to přestává být pravda.

Jednání jsou sice zdlouhavá, ale v tuto chvíli se zdá, že směřují k férové dohodě," pochvaluje si opatrně Irena Závadová, primářka pražského hospicu Cesta domů a místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny.

Za nadějné považuje jednání s pojišťovnami i Monika Marková, ředitelka litoměřického Hospice svatého Štěpána. Ten má zatím smlouvu s VZP a s dalšími jedná.

"Zdá se mi, že pojišťovny pochopily smysl a princip domácí paliativní péče," podotkla Marková.

Domácímu hospicu Jordán v Táboře zatím v žádosti o smlouvu brání nedostatek personálu. Potřeboval by ještě jednu sestru na pětinový úvazek, aby splnil pravidla. "Když naše péče není hrazená, jsme závislí na darech a grantech. Nejdřív musíme sehnat peníze, abychom mohli nabrat lidi. Pak teprve můžeme jednat s pojišťovnami," vysvětlila ředitelka hospice Marie Sovadinová.

Mezi pojišťovnami a hospici nyní probíhá takzvané dohodovací řízení, jehož cílem má být nastavení podmínek úhrady pro příští rok. Závadová si od jednání slibuje například zmírnění ustanovení, podle něhož pojišťovna proplácí péči v plné výši jen prvních třicet dní, pak jde s úhradou výrazně níž.

"Naším klientem nemá být pacient, který bude přežívat roky. U většiny pacientů je proto podmínka 30 dnů splnitelná, ale život je pestrý a dělá si občas, co chce. Je potřeba nastavení vyladit," vysvětluje Závadová, která se dohodovacího řízení účastní. "Uvidíme, jak se osvědčí současný model," řekl k tomu mluvčí VZP.

V Česku ročně zemře přes sto tisíc lidí, z toho kolem 70 procent v nemocničním prostředí. Podle průzkumů by si však 80 procent Čechů přálo zemřít doma. "Představa České společnosti paliativní medicíny je, že by na 100 tisíc obyvatel měl být jeden mobilní hospic," podotýká Závadová. Odborníci navíc upozorňují, že péče o umírající je doma levnější než v nemocnici, a to zhruba o 300 korun na den.