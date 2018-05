Pokud si na mapách Google navolíte trasu Praha−Jeseník, vyhledávač vám nabídne i variantu přes polské Kladsko. My jsme se ale při cestě na sever Olomouckého kraje rozhodli zůstat věrni české dálniční a silniční síti a z metropole vyrazili přes Hradec Králové a Žamberk. Během prvních sto kilometrů po dálnici D11 žádný problém nenastal, ovšem už průjezd východočeským krajským městem v ranní špičce citelné zpoždění přinesl. Za vodní nádrží Pastviny, kde se trasa začne klikatit po úzkých regionálních komunikacích, jsme začali přemítat, zda bylo naše původní rozhodnutí vynechat Polsko správné.

Silnice vedoucí přes města Králíky a Hanušovice je místy v tak zuboženém stavu, že se ani nechce věřit, že tudy z hlavního města do Jeseníku jezdí i všechny autobusy veřejné dopravy. 235 kilometrů s dojezdem přes Ramzovské sedlo jsme nakonec zvládli za 3 hodiny a 45 minut. Za stejnou dobu lze dnes z Prahy dojet až do Ostravy, ačkoliv cesta je o 140 kilometrů delší.

Lépe na tom nebude ani ten, kdo využije železnici, případně přijede k Jeseníku autem z jihu, od Šumperka přes Loučnou nad Desnou. Pohodlnějšímu spojení brání ještě masivnější Červenohorské sedlo s výškou přes tisíc metrů nad mořem. Tudy, přes hřebeny Jeseníků, vede nejvýše položená silnice I. třídy v Česku. Loni byla dokončena její rekonstrukce, místy byla rozšířena i k předjíždění, přesto hlavně v zimě zůstává tato varianta plná serpentin spíše adrenalinovým zážitkem.

"Já jezdím někdy také přes Polsko," přiznává poslanec Adam Kalous (ANO), jediný zástupce odlehlého Jesenicka v celém českém dvoukomorovém parlamentu. Ač to při pohledu na mapu republiky nevypadá, okres s nejmenším počtem obyvatel je pravděpodobně i ten nejhůře dostupný. A problém se špatným dopravním napojením na zbytek republiky je pro mnohé tím nejtíživějším, s čím se region potýká. Od něj se odvíjí i většina ostatních. Včetně těch, které souvisejí s politikou.

V loňských sněmovních volbách všechny tradiční demokratické strany na Jesenicku zcela propadly (s výjimkou specifické obce Ostružná, kde je hodně podnikatelů a rekreantů). Zvítězilo ANO s 33 procenty hlasů, Okamurova SPD měla téměř 16 procent a komunisté 10 procent. V prezidentských volbách zase jednoznačně zvítězil Miloš Zeman. "Zeman přijel v minulých letech i do míst, kde nikdy předtím žádný prezident nebyl. Jako jediný jevil upřímný zájem o naše problémy," vysvětluje si výsledky význačný jesenický podnikatel Cyril Svozil, majitel skupiny Fenix Group, zaměřené na elektrické vytápění.

Specifika okresu Jeseník ◼ Nejsevernější cíp Olomouckého kraje, u hranic s Polskem, lemován pohořím Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor.

◼ Téměř celý se nachází v Dolním Slezsku, slezská část okresu patřila v minulosti k české části Niského knížectví.

◼ Nejmladší okres (byl ustanoven k 1. lednu 1996, vyčleněn z okresu Šumperk a částečně i Bruntál).

◼ Nejmenší počet obyvatel – nyní necelých 39 tisíc. Od roku 1994 setrvale klesá.

◼ Nízká hustota zalidnění – 54 obyvatel/km² (celá Česká republika 134 obyv./km²).

◼ Dlouhodobě bojuje s vysokou nezaměstnaností (vrchol byl v letech 2009–2012, kdy dosahovala téměř 17 procent).

◼ Velmi špatná dopravní obslužnost.

Dokladem nespokojenosti místních může být i "hlasování nohama" − Jesenicko se vylidňuje. Před válkou obývalo sudetský region, bohatý na nerostné suroviny a tehdy s rozvinutým textilním průmyslem, 70 tisíc lidí. Staletou rovnováhu narušil divoký odsun po roce 1945, navzdory následnému dosidlování zůstalo lidí už jen polovic. Po sametové revoluci počet obyvatel mírně stoupal až od roku 1994, kdy se dostal na maximum 43 tisíc. Od té doby, po krachu mnoha klíčových firem, setrvale klesá. Loni mělo Jesenicko necelých 39 tisíc obyvatel.

Odcházejí hlavně mladí − jdou pryč za studiem a málokdy se vrací, protože jejich rodný kraj, doslova izolovaný za horami, jim nenabízí mnoho příležitostí k uplatnění, přičemž možnosti cestování za prací jsou prachbídné.

"Z mých vrstevníků a bývalých spolužáků jsou prakticky všichni pryč," říká osmatřicetiletý poslanec Kalous, který byl do února i starostou Jeseníku. On sám je dobrým dokladem demografických tendencí. Prarodiče, učitelé, přišli na Jesenicko po válce z Hané, rodiče se v místě už narodili, ale nynější politik byl od střední školy mimo domov. Vrátil se až těsně před komunálními volbami v roce 2014, což mu někteří Jeseničtí také vyčetli. Po loňském zvolení do parlamentu Kalous zjistil, že skloubit práci poslance v Praze a starosty v pohraničním městě dost dobře nelze, a proto nejvyšší post na radnici dobrovolně opustil.

Další vlna propouštění

Pro Jesenicko je dnes typické, že místní ekonomika prakticky postrádá zahraniční investory. I to nepochybně souvisí se špatnou dopravní infrastrukturou. Pilířem byznysu jsou ryze české podniky − Priessnitzovy léčebné lázně, již zmíněná Svozilova skupina Fenix Group či Řetězárna Česká Ves. Vedle nich v regionu donedávna působily i dvě původně české firmy, do nichž zahraniční kapitál investoval, obě zaměřené na výrobu obytných kontejnerů využívaných při stavbách škol, školek i uprchlických táborů: Česko-slezská výrobní se sídlem ve Zlatých Horách a vedle ní stejně zaměřený Touax v Supíkovicích. Zůstává ale už jen ta první, Touax nedávno skončil.

Majitelé se sídlem ve Francii mají totiž ještě jeden závod ve Starém Městě u Uherského Hradiště, výroba na dvou místech prý pro ně nebyla rentabilní. Když zvažovali, který podnik zruší, padla volba na Supíkovice. Práci ztratilo 250 lidí. Po nedávném konci továrny na ocelové konstrukce Hard v Jeseníku, kde pracovalo 130 lidí, je to další rána pro zaměstnanost v regionu. Podíl lidí bez práce je nyní 6,6 procenta, třetí nejvyšší v zemi (po okresech Karviná a Most a společně s Bruntálskem).

"Já jsem navzdory všem problémům nikdy o stěhování výroby z Jeseníku neuvažoval," říká Cyril Svozil, do jehož skupiny Fenix Group patří i závody v několika zemích západní Evropy. Podnikatel, který až do roku 1990 pracoval v již zaniklých Rudných dolech Jeseník, ale připouští, že pro investory, kteří nemají k regionu podobné citové pouto jako on, Jesenicko žádnou atraktivní lokalitou k podnikání není.

"Je třeba motivovat mladé, aby neutíkali. Klíčové je, aby sami byli ochotni tady podnikat, byli připraveni vzít na sebe to riziko, bez toho se z místa nepohneme," věří místní byznysmen, že pomoci mohou spíše aktivní místní lidé než cizí investoři.

Stát by podle něj mohl ekonomiku regionu postrčit kupředu třeba v tom, že sem bude směrovat některé své vlastní investice, například datová centra či call centra. Jak ale Svozil dodává, klíčová je dopravní obslužnost. Dokud se nezlepší, zůstane Jesenicko na chvostu republiky.

Tunel pod sedlem nebude

Majitel Fenix Group proto patří k těm, kteří stále podporují desítky let zvažovaný záměr prorazit pod Červenohorským sedlem šestikilometrový silniční tunel. Pokud by byla dokončena dálnice D35 ve směru od Hradce Králové na Olomouc, přičemž Jesenicko by se na ni připojilo silnicí vedoucí pod sedlem, celá republika by se mu rázem výrazně přiblížila. Mohlo by jít nahoru podobně jako odlehlé a zaostalé Tachovsko, které vydělalo na dálnici D5.

Dlouho plánovaný tunel, zanesený i v mapách, ale stát v minulých letech navzdory peticím místních odepsal. Nyní se s ním vůbec nepočítá, prý by to bylo nerentabilní. "Projekt výstavby nákladného tunelu by při současných nízkých intenzitách dopravy a absenci dálničního napojení na polské straně nezískal kladné ekonomické hodnocení, které je podmínkou pro zahájení investiční přípravy," říká mluvčí Ředitelství silnic dálnic Jan Studecký.

Jeseničtí v tuto chvíli mohou maximálně doufat, že jim cestu do Prahy či do zhruba sto kilometrů vzdáleného krajského města Olomouc částečně usnadní alespoň některé obchvaty měst, konkrétně Bludova a Zábřehu. Zatím jsou ale jen v přípravě, stejně jako zmíněná dálnice D35. Ta by podle současných prognóz měla být v Mohelnici, kudy vede hlavní trasa na Jesenicko, zprovozněna až v roce 2027. Nyní má příslušný úsek jen kladné stanovisko EIA, teprve letos začne příprava dokumentace pro územní rozhodnutí.

Lidé na Jesenicku přitom řeší dilema. Na jedné straně sní o lepší dopravě a zlobí se, že na ně politici v Praze zapomněli, zároveň se ale bojí, aby jim lepší a rychlejší doprava nakonec nezhoršila životní prostředí. Zvláště pokud by se jednalo o dopravu tranzitní, směřující na Polsko. Jakýkoliv necitlivý zásah může zapadlý "okres na severu" připravit o jeho jistou nedotčenost, což je jeho největší přednost a nenahraditelná komodita. "Opravdu neradi bychom viděli přeměnu města a kraje v nějaké průmyslové centrum. Vždyť těžíme z toho, že jsme v ojedinělé čisté lokalitě, podle řady měření s nejlepším vzduchem v zemi," argumentuje Michal Gaube, majoritní akcionář Priessnitzových léčebných lázní. Z "megalomanské stavby" tunelu má spíše obavy, souhlasí ale s tím, že by velmi pomohla dálnice do Mohelnice a navazující silnice I. třídy s obchvaty. "Jesenicko by se mělo určitě orientovat na turistický ruch a služby s tím spojené," je spolumajitel plně vytížených místních lázní přesvědčen o budoucnosti regionu.

"Myslím, že u nás je to tak půl na půl − polovina by tunel pod Červenohorským sedlem uvítala, polovina je proti," odhaduje poslanec Kalous. On sám by prý možná dal přednost železničnímu tunelu před silničním, ale zároveň si uvědomuje, že jako jediný zákonodárce z řídce osídleného regionu má pramalou šanci i něco takového v Praze prolobbovat. Každopádně také on vidí budoucnost hlavně v cestovním ruchu.

Klid jako cenná komodita

"Nedávno u nás byli nějací lidé z Prahy a říkali nám, že i ve všední den je tu klid jako v neděli. A klid, to je ta naše hlavní devíza, o niž bychom nechtěli přijít," bojí se možných necitlivých rozhodnutí i Eleni Akritidu, vnučka poválečných řeckých emigrantů, která se svým partnerem Petrem Víšou, jinak též muzikantem ze známé rockové kapely Priessnitz, v centru Jeseníku provozuje kavárnu a prodejnu regionálních produktů Ennea. Další dvě provozovny mají ve Vidnavě a v Javorníku. Oba si myslí, že se Jesenicko navzdory všem problémům pomalu zvedá. Nijak zvlášť nadšeni ale nejsou z toho, že v jejich regionu a v blízkém okolí překotně vyrůstají nová lyžařská střediska − Kouty nad Desnou, Dolní Morava, Přemyslov atd. "Přináší to lidem práci, ale spíše jen sezonní pro brigádníky. Jsou to navíc takové uzavřené disneylandy, které návštěvníci ani moc neopouští," nevěří Petr Víša, že by právě orientace na zimní rekreaci byla ideální cestou, jak postavit Jesenicko na nohy.

Podobně to vidí i Tomáš Hradil, jesenický zastupitel a také předseda ekologické organizace Hnutí Brontosaurus Jeseníky. "To, že sem někdo dotáhne nové silnice a postaví tu lyžařské areály, region opravdu nezachrání. Lidé sem přijedou na den či dva si zalyžovat a zase odjedou. My potřebujeme hlavně šetrnou turistiku, aby sem návštěvníci přijeli na týden či dva, jezdili po Jesenicku na kolech, chodili po vandrech, užívali si krásné přírody. A hlavně aby se k nám zase vraceli, vytvořili si k území vztah," vidí jako nejdůležitější. Sázet se podle něj má hlavně na to, co už tu je.

Sám se s přáteli snaží v místních probouzet lokální patriotismus a vracet život tam, odkud zdánlivě nadobro zmizel. Už několik let obnovují prameny v okolí Jeseníku, hledají také ochotné lidi, kteří by si je "adoptovali". Podobně jako třeba kapličky a kříže. "Ještě někdy kolem roku 2002 se nás na radnici v Jeseníku ptali, proč to vlastně děláme, že to nemá cenu, že prameny zase zarostou, ale po nějakých třech letech se to zlomilo. Když jsme prameny propojili naučnou stezkou Vincenze Priessnitze, na otevření přišlo asi tisíc lidí. Byla to známka, že se něco mění," vzpomíná Hradil.

U Mikulovic, v těsné blízkosti česko-polských hranic, kde se v lesích rozkládá rozsáhlý areál bývalého zajateckého tábora a muničního skladu z druhé světové války, přetvářejí nadšenci kolem Hradila několik desítek zdevastovaných budov na Městečko neziskových organizací. Sjíždějí se sem spolky ze široka daleka k nejrůznějším volnočasovým aktivitám. Uprostřed společně s Němci vztyčili smírčí kříž coby tečku za válečnými i poválečnými hrůzami. Však jeden ze zdevastovaných objektů byl kdysi nádražím, z něhož 50 tisíc místních Němců v roce 1946 nedobrovolně opouštělo svou vlast.

Jako naprosto klíčovou vidí Hradil ochotu lidí přijmout za svou veškerou pohnutou historii kraje a na ní stavět i budoucnost. "Důležitá je ta pravdivost, žádné zamlčování a přikrášlování," považuje pro celý region za nejpodstatnější.

S přispěním Martina Bibena