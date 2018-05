Sedmnáctiletý Marcel Barinka a o rok starší Filip Hadamczik vyměnili před sezonou pražskou Spartu za Salcburk. Oba mladí hokejisté jsou vnuky někdejšího trenéra národního týmu Aloise Hadamczika. Odchod do klubu v sousedním Rakousku jim doporučil právě děda, který to po pár měsících hodnotí jako správný krok. Vnuci se zlepšili v tvořivosti, údajně proto, že v Rakousku se po hráčích chce, aby při hře přemýšleli, v Česku ne.

Zkušený kouč čerstvě nastoupil k reprezentační osmnáctce a je vlastně paradoxní, že si hokejový svaz na tuto práci najal člověka, který systému výchovy hokejistů v Česku moc nevěří. Jenže ona nedůvěra je částečně namístě. Na nedávné olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu skončili Češi bez medaile. Až do finále turnaje naopak prošli Němci. V něm až v prodloužení prohráli s olympijskými sportovci z Ruska, přičemž předváděli na jejich dřívější poměry atraktivní a zároveň efektivní hokej. To, že se Česko v hokeji musí poměřovat s Němci a Rakušany, bylo dříve nepředstavitelné.

Poslední česká hokejová medaile z olympiády (bronz) se datuje do Turína 2006. A poslední ze světového šampionátu − taky z bronzu − pak k roku 2012. Další šance na prolomení této minimálně výsledkové krize přichází nyní. Dnes začíná světový šampionát v Dánsku. Český výběr čeká první zápas v sobotu, v derby proti Slovensku.

12. v draftu NHL byl loni Martin Nečas. Devatenáctiletého hráče Komety Brno si vybrala Carolina. Poslední českou "jedničkou" draftu nejlepší klubové soutěže světa byl v roce 1999 Patrik Štefan. 30 tisíc korun jsou pro rodiče malých hokejistů orientační náklady na sezonu, když se sečte výzbroj a výstroj, členské příspěvky v klubu a další položky. Hokej z tohoto pohledu patří k dražším sportům. 15,5 tisíce dětí a mládeže hrálo podle ročenky České unie sportu (ČUS) v Česku v roce 2016 hokej. Od roku 2011 šlo zhruba o čtvrtinový pokles. ČUS pak evidovala 395 hokejových oddílů.

Velké věci od národního týmu ovšem čekat nelze. Ostatně na to, že Česko bude mistrem světa, například Tipsport vypsal kurz 16 : 1, až šestý nejnižší.

Měřeno řadou dalších objektivních srovnání (úspěchy juniorských reprezentací či počty českých hráčů v NHL), český hokej neprodukuje to, na co byli jeho fanoušci dlouho zvyklí. A trvá to už dost dlouho na to, aby se dalo mluvit o trendu.

Málo peněz, malá základna

Možných příčin hokejového úpadku je více. Jedna z nich se týká peněz. Podle studie CEVRO institutu dostával sport z veřejných zdrojů v roce 2010 (poslední seniorský titul mistrů světa) asi 7,7 miliardy korun. Šlo o součet peněz přímo ze státního rozpočtu − ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, od nižších samosprávných jednotek, tedy obcí a krajů − a také z loterií. Rok 2010 je zásadní proto, že jde o poslední kompletní rok, kdy relativně velké zdroje do sportu "tekly" skrze Sazku, než tato firma ve své tehdejší podobě v roce 2011 zkolabovala. V některých následujících letech šlo na sport až o polovinu méně peněz, než na kolik byli sportovci zvyklí do roku 2010. Hokej nebyl výjimkou.

Vyhlídky jsou o něco lepší. Aktuálně pro rok 2018 se počítá s tím, že sport má z eráru dostat kolem sedmi miliard korun. Na rok 2019 pak premiér v demisi Andrej Babiš slibuje až devět miliard korun.

Dalším důvodem je, že sport a pohybové aktivity celkově mladé netáhnou tolik jako generaci Husákových dětí, podpořenou školními sportovními třídami v hokeji a reprezentovanou třeba litvínovskou partou kolem Jiřího Šlégra, Martina Ručínského a dalších nebo Kladeňáky, jako je Jaromír Jágr a spol.

Hokej je navíc relativně drahým sportem. Velkým konkurentem se mu pak stal florbal, který se do Česka masově rozšířil v 90. letech a zejména pak na přelomu milénia a začal kluky a holky, jindy možná přitahované hokejem, stahovat. Dřina v podobě pilování bruslení a připravenost na tvrdé kontakty odpadají a zážitky z kombinací a gólů mohou být téměř totožné.

Přeliv ilustrují i čísla členských základen pod Českou florbalovou unií a Českým svazem ledního hokeje (ČSLH). V poslední ročence České unie sportu za rok 2016 je v Česku registrovaných hokejistů 39 650, mládež z toho tvořila 39 procent. Florbalistů pak bylo 34 495, mládež z toho tvořila 53 procent. Čísla za rok 2017 budou později. S velkou pravděpodobností je ale možné tvrdit, že florbalistů u nás bude brzy víc než hokejistů.

Tlak na výsledky místo na rozvoj

Počet hokejistů v mládežnických kategoriích se od roku 2011 snížil asi o čtvrtinu, což znamená mimo jiné menší konkurenci. Zároveň ale zůstává relativně vysoký počet klubů. Například juniorská extraliga se v roce 2015 dokonce rozšířila o dva týmy na stávajících 18. "Mít v extralize víc týmů v této kategorii, než mají v USA, považuji za naprostý úlet," nechal se slyšet Pavel Zacha starší, otec 21letého útočníka New Jersey Devils. Zachovi jsou symbolem úspěšné cesty mimo zajeté koleje. Zacha systém výchovy hokejových talentů dlouho kritizoval, svého syna koučoval nad rámec klubových tréninků podle principů kamavédy, které mají zajistit komplexní rozvoj dítěte jak po intelektuální, tak po pohybové stránce.

Co se počtu týmů týče, pro kluby je to šance, jak si sáhnout na dotační peníze ze systému svazových akademií a podpory mládeže. Zároveň je to pro ně příslib toho, že si samy vychovají osobnosti pro svá seniorská mužstva. Přirozeně pak ale chybí častější konfrontace těch nejlepších.

Hokejovému svazu lze v této souvislosti aspoň přičíst kredit za povinnost platnou od roku 2012 nasazovat na soupisky mužských extraligových týmů juniory. Aktuálně musí každý tým nejvyšší české soutěže mít na zápase minimálně dva hráče mladší 20 let. To má zajistit jejich rychlejší začleňování mezi muže. Byly kolem toho také debaty s argumenty, že klesne úroveň soutěže, ale funguje to. Díky tomuto mohli rychleji hokejově vyspět hráči jako pardubický Filip Zadina nebo brněnský Martin Nečas a další.

Řada kritiků výchovy hokejové mládeže pak poukazuje na další problém. A to, že hráči jsou už od útlého věku vedeni k tlaku na výsledky. Prostor v zápasech už v dětství dostávají ti, kteří jsou v daném čase lídry, a ostatní mají jen limitované možnosti se zlepšovat.

"Dnešní propracovaná metodika tréninku a přípravy oklešťuje už malé děti v tom, že se nemohou naplno projevit jako hráči. Pro kolektivní sporty a pro hokej je to přitom to hlavní, co se má rozvíjet a co pak dělá dobré hokejisty. Už od dětství budovaná samostatnost, sebedůvěra, psychická odolnost," soudí Luděk Bukač starší, bývalý reprezentační kouč, který dnes spolupracuje na projektu vlastní hokejové školy. "Zhruba do sedmé třídy by se nemělo trénovat a hrát na výkon, ale pro prožitek. Učit se kompetence, ne performanci. Soudím, že do určitého věku nepotřebujete trenéra, aby vám říkal, kde máte stát, jak střílet, přihrávat," dodává. Inspiraci je podle Bukače třeba brát například ve Švédsku nebo ve Švýcarsku.

Bukač zároveň pozoruje, že tuzemské hokejové prostředí je nyní řízeno a vedeno bývalými hokejisty, kteří prožili to, jak se pracuje s hráči v top týmech Evropy a v zámoří. "Příliš ale nekoukali v té klubové hierarchii dolů. V podstatě znají jen ten svět vrcholového hokejového byznysu a ten přenášejí sem, do své práce," myslí si.

Další možný handicap oproti aktuální nejužší světové špičce je nedostatečná kvalita bruslení. Na tom se shodnou snad všichni experti. Hráč kanadského klubu Toronto Maple Leafs a reprezentant Tomáš Plekanec v dřívějším rozhovoru uvedl: "Prostě jsme se nějak naučili bruslit a bylo to." Dnes je na techniku bruslení kladen mnohem větší důraz. Prim v tom hrají Švédové a Finové. Češi se je snaží dohnat. Minimálně tak, že nad rámec tréninků v klubu vznikají nejen další hokejové školy, ale i školy bruslení pro hokejisty.

Pořád málo stadionů

Nelze říct, že úplně všechno je v českém hokeji špatně. V poslední době se začalo masověji pracovat s videem a softwarovými programy na analýzy jednotlivých činností a taktik při zápasech od reprezentací po kluby. Víc se pracuje se statistikami. Existují dotační programy na financování nákupu a sdílení hokejové výstroje, která by sociálně slabší rodiny mohla od úvah mít doma malého hokejistu odradit. V řadě případů kluby na omezenou dobu odpouštějí členské příspěvky.

ČSLH samozřejmě jako všichni ve sportovním prostředí také poukazuje na celkový nedostatek peněz ve sportu. Na doma pořádaném mistrovství světa v roce 2015 ale svaz vydělal asi 450 milionů korun. Zápasy šampionátu tehdy navštívilo rekordních 741 690 diváků a znovu se ukázalo, jak moc hokej v Česku táhne. Svaz deklaroval, že vydělané stovky milionů obratem investuje. Vklady se ale samozřejmě nemohou zúročit hned. Výdaje svazu na mládežnický hokej kaž­dopádně už v roce 2016 vzrostly dvojnásobně, téměř na 100 milionů, zdvojnásobil se i počet trenérů, které svaz financuje a podporuje tak jejich práci nejen u nejlepších klubů, ale také ve slabších týmech v regionech.

"Jistě, v NHL máme polovinu hráčů než v těch nejlepších dobách a u veřejnosti jsou vidět jen výsledky z mistrovství světa, kde se nám daří držet v top šesti týmech. S medailemi je to už horší. Málo se ale ví, že na mezinárodních turnajích 17-, 18- a 19letých jsme v této sezoně měli za dlouhou dobu nejúspěšnější rok, takže je tu jistá naděje," říká šéftrenér ČSLH Slavomír Lener. "Dál nicméně vidíme mezery a pracujeme na nich. Šli jsme do přípravek, metodicky pracujeme s trenéry, aby děti jen nedrilovali. A pracujeme i na jiných věcech než na samotném hokeji," dodává Lener.

Myslí tím třeba to, že svaz si nedávno nechal zpracovat kompletní fyziologické rozbory mladých hokejistů. Ukázalo se, že hráči trpí nedostatkem spontánního pohybu, a proto svaz podporuje hokejové kluby v tom, aby se s hokejisty věnovaly i jiným sportům a aktivitám. A pak taky to, že se s mladými hokejisty soustřeďují i na celkovou péči o tělo, což souvisí třeba i s jídelníčkem. Když Lener debatuje s mladými hokejisty, kteří před nedávnem odešli z Česka do NHL, slyší od nich prý, že právě tato oblast pro ně byla za mořem největším rozdílem. "Tato témata akcentujeme v posledních asi dvou letech," poznamenává Lener.

Dobrou zprávou je jistě i to, že přibývají zimní stadiony − jejich počet se už přehoupl přes 200.

Zlatou radost si užil naposledy tým kolem Jaromíra Jágra a kapitána Tomáše Rolinka v roce 2010. Foto: ČTK

