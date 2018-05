Od února je v Praze ve Strašnicích nedaleko metra Skalka v provozu zimní stadion s názvem Icerink. Má jednoduchý, čistý design z plechovo-betonového pláště a dvě ledové plochy. "Na jedné hale jsme kolem 80 procent naplněnosti kapacity, na druhé kolem 70 procent. Běží to krásně," říká Martin Holý. Sám je bývalý hokejista a někdejší trenér mládeže a bruslení u pražské Sparty. V šestadvaceti letech předčasně ukončil hráčskou kariéru kvůli zranění. Teď je manažerem strašnického stadionu a spolu s dalšími partnery stojícími za investiční skupinou Padok jsou připraveni stavět další zimáky.

V Česku bylo loni podle dat Mezinárodní hokejové federace asi 200 krytých kluzišť. Loni začala fungovat nová hokejová hala v Říčanech u Prahy, další se staví třeba v Bruntále. Oproti zavedeným hokejovým velmocím je to ale stále málo. Nestačí to kvůli velikosti země a počtu obyvatel na Rusko, Kanadu, USA ani Německo. Nestačí to ale ani na Finsko nebo Švédsko.

Nové zimní stadiony a jejich větší hustota v zemi mají být vkladem a nutnou podmínkou pro to, aby děti vůbec napadlo naučit se bruslit, zkusit hokej.

Padok teď začíná stavět další halu v Ústí nad Labem. "Máme také řešení, které umí přilepit kluziště jen na přechodnou dobu k nějakému venkovnímu školnímu hřišti," plánuje Holý. A dál nemá jít jen o Česko. "Máme rozjednaná čtyři města v Německu, v jednom děláme rekonstrukci stávajícího stadionu," poznamenává Holý.

Strašnický zimák stál asi 170 milionů korun. Investice by se údajně měla vrátit do deseti let. Holý se stará především o program v hale, nabídku bruslení, hokejových tréninků a podobně. Zájemcům dává speciální bruslařské lekce, okoukané ve Finsku a Švédsku. Hokejisté z těchto dvou skandinávských zemí platí poslední roky za skvělé bruslaře.

Všechny příští Icerinky mají spolupracovat také s krasobruslaři, kteří by měli budoucí malé hokejisty učit bruslit. Větší sepětí hokeje s krasobruslením je ve světě běžné. U nás tolik ne. Ambasadorem strašnického Icerinku je například Tomáš Verner.

"U učení bruslení a vlastně učení hokeje celkově mi u nás chybí sjednocená metodika, aby trenéři a kluby dostaly jakési noty a dělali to stejně. Kdyby se podařilo do nějaké čtvrté třídy nastavit všude spolupráci s krasobruslaři − protože ti mají dokonale propracovanou tu metodiku, rozfázované učení skluzu, bruslení na hranách −, bylo by to skvělé a celý náš hokej by to posunulo. Ale určitě to není hlavní bolest českého hokeje. Hlavní důvod toho, proč nevychováváme tolik kvalitních hráčů, si myslím, je ten, že není dostatečná konkurence. Dětí, které by chtěly hrát, je málo," zamýšlí se Holý.

První bruslařské krůčky pod dohledem zkušených krasobruslařů jsou nástrojem pro úplně ty nejmenší.

U starších dětí se v Česku rozšiřuje jiný bruslařský trénink. Takzvaný power-skating (silové bruslení). "Je to technika pro toho, kdo chce pilovat techniku a zároveň přitom posilovat dolní končetiny. Jde o různá cvičení v podřepu, skluzy na jedné noze a podobně. Tomuto je ale dobré se věnovat až s dítětem od 12 let věku výš," popisuje Holý.

Důležitá pro další rozvoj hokeje by podle Holého měla být i spolupráce se školami a školkami. "Pokud u nás chcete někam dostat děti a sportovat s nimi, škola by měla být tím správným prostředím a podporovatelem. Tam to musí začít," soudí Holý.

Minimálně ve Strašnicích se to daří. Měsíčně sem se školou nebo školkou chodí 700 dětí.