Microsoft má za sebou výborné čtvrtletí. Všechny divize firmy hlásí nárůst obratu i zisku. Největší softwarová společnost na světě si drží dominantní pozici ve světě počítačů už 37 let − od chvíle, kdy IBM prodalo operační systém pro jeho první PC. Svět počítačů je ale příliš malý. Microsoft proto hledá posledních pět let způsob, jak si zachovat důležitost ve světě ovládaném smartphony. Klíčem k tomuto úsilí je už čtyři roky Satya Nadella, teprve třetí šéf Microsoftu za celou dobu jeho existence.

Nadellova mantra je jednoduchá a efektivní: mobily a cloud na prvním místě. Microsoftu to vychází možná lépe, než sám čekal. Stále výraznější roli totiž hraje v oblasti, v níž utržil nejbolestivější porážku své historie. Ani obří pokuta od Evropské komise za zneužívání dominantního postavení na trhu nebyla pro Microsoft tak zásadní jako ukončení prodeje telefonů Lumia s Windows Phone a následně Windows 10 Mobile.

Hospodářské výsledky hovoří jasně. Windows a zařízení pro spotřebitele včetně Xboxu nejsou nejdůležitější částí firmy. Tvoří jen jeden ze tří pilířů, které mají v podstatě stejný dopad na hospodaření Microsoftu. Druhou nohou, na které Microsoft stojí, je firemní software v čele s Office a serverovými produkty, jako je Exchange. Na nejziskovější divizi Microsoftu se ale dotahují cloudové služby a umělá inteligence. Přesně jak si Nadella vytyčil. Ostatně, před postupem na pozici CEO vedl Nadella právě cloudové služby Microsoftu.

Proměna Microsoftu má ale i oběti. Tou nejvýraznější jsou Windows, všudypřítomný operační systém s 1,5 miliardy uživatelů po celém světě. Před oznámením výsledků za první čtvrtletí kalendářního roku 2018 Microsoft oznámil už druhou reorganizaci pod Nadellovým vedením. Windows už nemají vlastní místo ve struktuře Microsoftu. Místo toho Microsoft vytvořil pouze dvě produktové skupiny.

První se jmenuje Experiences & Devices (zážitky a zařízení), druhá nese název Cloud & AI Platforms (on-line služby a umělá inteligence). Tým Windows se mezi obě organizační složky rozdělil. Jedním z vedlejších efektů této změny je odchod šéfa Windows Terryho Meyersona, který v Microsoftu pracoval 21 let. Oslabení pozice Windows v rámci Microsoftu je logické, příjmy z prodeje licencí výrobcům počítačů v podstatě stagnují, zatímco cloudové služby a produkty pro korporátní zákazníky vykazují dvouciferný meziroční růst.

Ballmerův odkaz

Nadella se stal novým ředitelem Microsoftu po Stevu Ballmerovi. Toho odborníci uznávají jako výborného marketéra, ale Microsoft pod jeho vedením prohrál několik důležitých bitev s konkurencí. Největší ztrátou pro Microsoft byl neúspěch v mobilním světě. Microsoft po neúspěšné snaze prosadit Windows Phone a následně Windows 10 Mobile jako alternativu k Androidu a iOS musel odepsat 7,6 miliardy dolarů a propustit téměř deset tisíc lidí. Následně pak odepsal další miliardu dolarů. V této částce ale nejsou náklady na vývoj a marketing mobilních systémů.

Za Ballmerovy vlády v Microsoftu vyšly také dvě nejméně oblíbené verze Windows − Windows Vista a Windows 8, které měly Microsoftu pomoci bojovat s nástupem iPadů a dotykového ovládání PC. iPady od Applu nakonec klasické počítače nepřeválcovaly, jejich důležitost přecenil i samotný Steve Jobs, skutečným konkurentem Windows se staly dotykové telefony se stále rostoucími obrazovkami.

Ballmer stojí i za dalším propadákem, hudebním přehrávačem Microsoft Zune, který měl fungovat jako protipól všudypřítomných přehrávačů iPod. Microsoftu se ale s hudbou nedaří ani v současnosti. Hudební službu Groove, která byla součástí Windows 10 a Xboxu One, Microsoft umožnil platícím klientům přechod ke Spotify.

S vládou Ballmera se pojí i negativní reakce na herní konzoli Xbox One. Při oznámení nového zábavního systému se Microsoft soustředil více na multimediální funkce než na hry a zákazníky odrazoval oznámením, že systém bude fungovat, pouze pokud bude připojený k internetu.

Kvůli obrovské vlně odporu Microsoft rozhodnutí změnil, ale spolu s rozhodnutím omezit dostupnost nové konzole v prvním roce prodeje pouze na několik zemí dostal Xbox do nevýhodné pozice, kterou se doposud nepodařilo zvrátit. Některé příčiny problémů Microsoftu před nástupem Nadelly ale způsobil Bill Gates. S odstupem času přiznal, že podcenil nejen Apple s jeho iOS, ale také důležitost internetu.

Microsoftu se krátkodobě povedlo prosadit vlastní Internet Explorer jako nejpoužívanější webový prohlížeč. Propojení Exploreru a Windows ale porušilo zákony na ochranu hospodářské soutěže, což Microsoft stálo na pokutě u Evropské komise 561 milionů eur. Pak neustál nástup Firefoxu a následně se nechal převálcovat prohlížečem Chrome od Googlu.

S Googlem se pojí další slabina Microsoftu v podobě internetového vyhledávače. Vyhledávač Bing byl v prvních letech existence jen polovičatým pokusem o konkurenci Googlu.

I když důraz na kvalitu vyhledávání v Microsoftu roste, podíl Bingu je přes integraci do Windows 10 a propojení s umělou inteligencí Cortanou malý. Pohybuje se kolem 10 procent globálně, jen v USA je situace pro Microsoft příznivější. Bing se na vyhledávání na internetu ve Spojených státech podílí jednou třetinou. Tato čísla ale platí pouze pro počítače, nezahrnují vyhledávání na mobilních zařízeních, které kompletně ovládá Google.

Poslední verze Windows a hledání komunity

Nejvýraznější krok, který přispívá ke změně vnímání Microsoftu, je uvedení systému Windows 10 před třemi lety. Microsoft už pod vedením Nadelly oznámil, že Windows 10 bude poslední verze Windows. Veškerý další vývoj bude probíhat formou bezplatných aktualizací. Podobně má fungovat i Office. Ten Microsoft sice ještě stále nabízí v podobě "krabicového" softwaru, ale více propaguje předplatné Office 365 a také sadu Office a Windows spolu s bezpečnostními a komunikačními službami, kterou nabízí firemním zákazníkům jako službu Microsoft 365.

Změna chování Microsoftu se nicméně projevila už v průběhu vývoje Windows 10. Při představení nového systému Microsoft oznámil, že zájemci budou moci na nový systém přejít zdarma. Firma spustila také nový program nazvaný Windows Insider. Zájemci, kteří se do programu přihlásili, získali přístup k vývojovým verzím Windows 10 a svou zpětnou vazbou ovlivňovali a stále ovlivňují podobu operačního systému. Program Windows Insider má více než 10 milionů uživatelů a jeho úspěch vedl ke spuštění obdobných programů v dalších částech Microsoftu. Svou vlastní verzi Insider programu má tým Microsoft Office nebo Xbox.

O dobré jméno bojuje Microsoft i u hráčů. Xbox je pro Microsoft ve srovnání s Windows nebo Office "sexy" značka. Přes přibližně poloviční prodeje ve srovnání s konkurenčním PlayStationem 4 dokázal Microsoft zaujmout novou variantou konzole Xbox One X s vyšším výkonem a také s novými službami včetně dalšího předplatného s názvem Xbox Game Pass, které nabízí asi za 150 korun přístup k více než stovce her. Vedle starších titulů Microsoft do Xbox Passu začal přidávat všechny hry vydané přímo Microsoftem v den jejich dostupnosti v obchodech.

Útok na mobily

Pro dlouhodobou relevanci Microsoftu a schopnost udržet si ziskovost je důležitější přítomnost Microsoftu v mobilních telefonech. Prodeje osobních počítačů už několik let klesají a v loňském roce se prodalo šestkrát více smartphonů než počítačů, jeden a půl miliardy telefonů proti 263 milionům PC.

Microsoftu se povedlo uchytit se na konkurenčních platformách lépe, než se čekalo. Díky kombinaci strategických akvizic a silové taktiky při vyjednávání s výrobci mobilních telefonů je Microsoft po Applu, Googlu a Facebooku největším výrobcem softwaru pro mobilní telefony.

Klíčovým prvkem mobilní strategie Microsoftu je mobilní verze Office. Aplikace Word, Excel, PowerPoint nebo OneDrive jsou součástí stovek milionů telefonů. Není to jen díky aktivitě samotných uživatelů, ale hlavně díky patentům. Aby výrobci telefonů mohli levně používat patenty držené Microsoftem, musí do svých telefonů už z výroby přidat aplikace od Microsoftu. Office v sobě mají i telefony dvou největších výrobců telefonů s Androidem − Samsungu a Huaweie −, k dispozici jsou ale například i v mobilech Xiaomi. Kromě toho patří Microsoftu nejpopulárnější mobilní klávesnice SwiftKey, dosupná na Androidu i iOS.

Microsoft plní Nadellovu vizi "cloud a mobily na prvním místě" na jedničku.