Opoziční předák Nikol Pašiňjan se patrně nakonec stane dočasným premiérem Arménie, kterou v polovině dubna zasáhla politická krize. Mohutné demonstrace nejprve vedly k odstoupení premiéra a exprezidenta Serže Sargsjana, vládnoucí republikánská strana ale odmítla zvolit Pašiňjana premiérem do předčasných voleb. Opozice následně zablokovala všechny hlavní silnice, ve středu parlament slíbil, že křeslo premiéra Pašiňjanovi poskytne. Opozice na vedení vlády trvala kvůli obavám o férovost předčasných voleb. Pokud by byly v režii vládnoucí strany, nemusely by podle opozice proběhnout férově. Končí tak politický systém, který Sargsjan zavedl při svém prvním zvolení prezidentem v roce 2008. Loni musel řešit problém, arménská ústava nedovoluje zastávat prezidentský úřad více než dvakrát po sobě. Sarsgsjan nechal změnit ústavu a tvrdil, že nebude kandidovat na premiéra. Když mu ale skončil prezidentský mandát, rázem změnil názor. To patrně byla poslední kapka pro trpělivost Arménů, strádajících ekonomickými problémy a masivní korupcí. Mnozí demonstranti prohlašují, že Sargsjanovo vysvětlení, že on je pro vedení země nejlepší, urazilo jejich hrdost.

