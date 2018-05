Mongolsko nepatří mezi giganty na diplomatické mapě světa. Už brzy se to ale může změnit. Hlavní město Ulánbátar je favoritem pro historickou schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho severokorejským protějškem Kim Čong-unem. Město v mongolské stepi nevadí ani jedné straně.

Problémem při hledání místa je jeho poloha. Přirozenou volbou by bylo Švýcarsko nebo Norsko, obě země už oznámily, že schůzku mohou zorganizovat. Kim dokonce ve Švýcarsku studoval. Jenže nemá možnost do alpské země přicestovat. Severní Korea kvůli dlouholetým sankcím disponuje jen starými sovětskými letadly s omezeným doletem. Země by si mohla letadlo pronajmout, to by ale z diplomatického hlediska bylo ponížení. Dopravní možnosti tak dramaticky zužují varianty pro konání schůzky.

Čína a Rusko nepřipadají v úvahu pro Donalda Trumpa, Japonsko kvůli okupaci Koreje v první polovině 20. století zase pro Kim Čong-una. Mongolsko si s komunistickou Koreou uchovalo solidní vztahy z dob rozděleného světa za studené války, mongolský ministr zahraničí Damdiny Tsogtbaatar navštívil před dvěmi měsíci Pchjongjang. Současně má Mongolsko dobré vztahy i s USA, odkud se snaží lákat investice a alespoň částečně vyvažovat vliv Číny na svém území.

Kim by do Mongolska mohl dorazit svým obrněným vlakem, který zdědil po svém dědečkovi Kim Ir-senovi, jenž se bál létat. Cesta do Ulánbátaru by mu trvala téměř tři dny.