Z Herberta Diesse, nového šéfa koncernu Volkswagen, který 13. dubna ve funkci vystřídal Matthiase Müllera, včera na valné hromadě konané v berlínském City Cube vyzařovalo sebevědomí. Největší světová automobilka překonala důsledky neblahého emisního skandálu a dál přepisuje prodejní rekordy. Ani letošní rok by neměl být výjimkou. Volkswagen během letošního prvního čtvrtletí zvýšil dodávky zákazníkům meziročně o 7,4 procenta na 2,7 milionu vozů, což je kvartální rekord. Podle Diesse tak lze očekávat, že celkový prodej v tomto roce proti loňsku, kdy přesáhl 10,7 milionu aut, dál mírně vzroste. Tržby stoupnou až o pět procent, loni dosáhly 230,7 miliardy eur.

Akcionáři schválili návrh představenstva, aby se dividenda vyplácená za rok 2017 na jednu běžnou akcii zvýšila na 3,90 eura ve srovnání s předchozími dvěma eury. Proč také ne, když koncern loni více než zdvojnásobil čistý zisk na 11,6 miliardy eur.

Diess současně akcionářům sdělil, že vedení vážně uvažuje o určitém "zeštíhlení" koncernu. Nevylučuje prodej motocyklové značky Ducati, jež je nyní propojena s dceřinou firmou Audi. K "neprofilovému byznysu", jehož by bylo účelné se zbavit, patří také výrobce převodovek Renk, kde VW drží většinový podíl, a rovněž firma Man Diesel & Turbo, dodávající hlavně naftové motory. Koncern mění svoji organizační strukturu. Její součástí bude i spojení 12 značek do několika skupin (podle zákaznických skupin), z nichž každá bude mít jednotné řízení. Do skupiny "běžných" značek (volume) patří vedle Volkswagenu či Seatu také česká Škoda Auto. V "prémiové" bude například Audi a v "superprémiové" Porsche, Bentley a Bugatti.

3,90 eura bude činit dividenda VW připadající na jednu běžnou akcii

Má-li společnost nadále dosahovat velmi dobrých výsledků a obstát ve stále tvrdší globální konkurenci, musí dle závěrů valné hromady zlepšit firemní kulturu. "Vedle dodržování zákona má jít vždy také o etiku, což je náš jasný hodnotový kompas," prohlásil Diess.

Na valné hromadě zazněl také jasný vzkaz odborům, jež mají na řízení koncernu značný vliv. "Zaměstnancům přísluší spolurozhodovat o otázkách, které se jich týkají, ale neměli by si činit nárok na spoluřízení podniku. Za něj plně odpovídá představenstvo," prohlásil Wolfgang Porsche, předseda dozorčí rady Porsche Automobil Holding SE − společnosti, kterou vlastní rodiny Porscheových a Piëchových a drží ve Volkswagenu většinu hlasovacích práv. Druhým největším akcionářem s 20 procenty je dolnosaská vláda a třetím se 17 procenty Qatar Holding.

