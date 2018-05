Přetahování mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a železničáři pokračuje už několikátý týden. Pracovníci na dráze stávkují vždy dva dny v řadě, následují tři dny běžného provozu a opět dva dny stávky. K nelibosti cestujících by to mělo pokračovat až do konce června.

Odborářům odmítají plánované změny, které Macron připravil pro státní železniční podnik SNCF, jejž tíží dluh 46,6 miliardy eur, tedy 11,9 bilionu korun. Prezident, který brzy dovrší první rok v úřadě, plánuje seškrtat výhody novým pracovníkům železnic. Pro ty stávající se nic nemění, i po reformě jim zůstane řada výhod − například pravidelný růst mezd, štědré důchody i brzký odchod do penze. Odboráři se ale obávají, že je to první krok k privatizaci společnosti, což by přineslo ohrožení pracovních jistot pro všechny.

Macron odborářům ustoupit nehodlá. Tvrdí, že Francouzi ho zvolili, aby změnil a modernizoval Francii, a má k tomu od nich mandát. Vzkázal jim, že on "nemá na výběr".

K pravidelným stávkám železničářů se tento týden přidaly i téměř tradiční demonstrace u příležitosti 1. května. Ty se v Paříži neobešly bez střetů s policií, která proti lidem použila vodní děla a slzný plyn. K demonstraci za práva pracujících se přidalo asi 1200 maskovaných lidí. Část z nich pak zaútočila na restauraci McDonald's a další zapalovali auta. Přes 270 jich policie zadržela. Macron byl zrovna na pracovní návštěvě Austrálie. Od protinožců vzkázal, že s násilnými demonstranty budou úřady nakládat "s absolutní neústupností".