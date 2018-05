Spojenci si válkou moc často nevyhrožují. Zvlášť ne ti nejbližší, jako jsou Spojené státy a země Evropské unie. V Bílém domě ale sedí prezident Donald Trump, a tak některé zdánlivé jistoty padají. Nejvyšší představitel Spojených států zatím vyhlášení obchodní války s Evropou kvůli dovozním clům na ocel a hliník o měsíc odložil. Chce, aby unie nabídla ústupky. Měla by dobrovolně omezit množství oceli a hliníku, které do USA vyváží. A také snížit cla na americké průmyslové výrobky, hlavně na auta.

6,4 miliardy eur (tedy 164 miliard korun) dělá roční vývoz oceli z Evropské unie do Spojených států.

Omezení dovozu, tedy zavedení dovozních kvót, je porušením pravidel světového obchodu a země Evropské unie by na to neměly přistoupit. Snížení cel na různé jiné produkty by určitě bylo namístě, když už je mrtvá americko-evropská dohoda o volném obchodu zvaná TTIP. Jenže Evropa na to nemůže přistoupit pod nátlakem. Nejdřív jí musí Američané přiznat trvalou výjimku ze svých cel na ocel a hliník, původně namířených proti asijským výrobcům.

Trumpovy Spojené státy přestávají být garantem pravidel, na kterých dlouhodobě spočívá světový obchod. Cla na ocel sice zavedl i George W. Bush, respektoval ale následné rozhodnutí Světové obchodní organizace, která mu je shodila ze stolu. Trump touto organizací otevřeně pohrdá.