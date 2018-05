Otázka tentokrát nezní "být, či nebýt", ale "mluvit, či nemluvit". Americký prezident Donald Trump se svým týmem řeší, zda přistoupit na požadavek zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera a poskytnout mu osobní rozhovor k "ruské kauze". Tedy k vyšetřování, ve kterém Mueller od loňského května pátrá, zda Trumpův předvolební tým v prezidentské kampani roku 2016 věděl o ruském vměšování se a snaze Moskvy ovlivnit výsledek voleb v neprospěch Hillary Clintonové.

O tom, že Mueller chce Trumpa osobně vyslechnout, se ví už delší dobu, deník New York Times ovšem v úterý zveřejnil seznam bezmála 50 dotazů, které by chtěl vyšetřovatel prezidentovi položit. Trump označil zveřejnění otázek za "hanebnost". Zároveň ale na Twitter napsal, že dotazy ukazují neexistenci "průniku" mezi podvratnými ruskými aktivitami a jeho týmem.

41 procent Američanů si podle průzkumu NBC News a listu Wall Street Journal z konce roku 2017 myslí, že je třeba zahájit impeachment proti Donaldu Trumpovi, tedy podat na něj žalobu.

Trumpovi právníci prezidenta od výslechu zrazují. Otázky se týkají kampaně, Mueller chce například vědět, zda Trump věděl o schůzce svého syna Donalda Jr. s ruskou právničkou, jež mu nabízela kompromitující informace na Clintonovou, v červnu 2016. Ptát se chce ale také na okolnosti, za kterých Trump už jako prezident loni v květnu odvolal ředitele FBI Jamese Comeyho.

Podle právníků jde o "minové pole", na kterém by Trump, který si obvykle nedělá těžkou hlavu s přesností svých výroků, mohl vybuchnout. Pokud by při výslechu třeba i nevědomě zalhal vyšetřovatelům, byl by to trestný čin a možný důvod k zahájení impeachmentu, tedy podání žaloby na prezidenta.