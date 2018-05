Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala na svém čtvrtečním zasedání úrokové sazby beze změny. Klíčová sazba, za kterou si u ČNB ukládají přebytečné peníze komerční ústavy, tak zůstává na 0,75 procenta. Od sazeb ČNB se odvíjejí například ceny úvěrů pro podniky či hypoték pro domácnosti. Pro jejich růst hlasoval pouze jeden ze sedmi členů rady, podle kterého se nyní hospodářství nachází na vrcholu cyklu a měnová politika by na to měla s předstihem reagovat.

"Důvodem rozhodnutí nezvyšovat sazby je nižší než očekávaná inflace a stále uvolněná měnová politika Evropské centrální banky (ECB), která krotí ambice českých centrálních bankéřů zvyšovat sazby," okomentovala rozhodnutí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Růst spotřebitelských cen v posledních měsících zvolnil, až se dostal pod dvouprocentní inflační cíl centrálních bankéřů. Zároveň byla inflace nižší, než očekávala ČNB.

0,75 procenta je aktuální výše základní úrokové sazby ČNB.

V případě ECB jde o to, že zvyšování sazeb ze strany ČNB by vedlo k růstu rozdílu mezi úrokovými sazbami v Česku a v eurozóně. To by mohlo mít za následek rychlejší posilování koruny. Na rozdíl od ČNB, která již pohnula sazbami směrem nahoru celkem třikrát (naposledy v únoru), ECB dosud se zvyšováním sazeb nezačala. Nejdřív jej zahájí až v průběhu příštího roku.

Podle Horské centrální banka v reakci na přehřívající se trh práce a také nemovitostí přistoupí ke zvyšování sazeb v druhé polovině roku, a to hned dvakrát. Další dvě zvýšení pak Raiffeisenbank čeká v roce 2019. "Inflační tlaky v ekonomice bez diskuse jsou a je třeba zvyšovat sazby, dokud není pozdě," uvedla Horská. Podle ní by si tak ČNB vytvořila prostor pro snižování sazeb v období, kdy se ekonomice nebude dařit tak jako nyní.

Samotná ČNB zatím počítá již jen s jedním pohybem sazby směrem nahoru v tomto roce. "Pokud jde o naši základní sazbu, tak úvaha, která je v naší prognóze, směřuje k jednomu zvýšení koncem roku či v posledním kvartále tohoto roku," řekl po zasedání guvernér Jiří Rusnok s dodatkem, že hodně bude záležet na dalším vývoji kurzu koruny.

Uvedl také, že inflační tlaky v ekonomice zůstávají silné. Důvodem je svižný růst mezd, který se odráží v silné poptávce spotřebitelů, což tlačí na zvyšování cen.

Podle Rusnoka by prostor pro rychlejší zvýšení sazeb vytvořilo bance pomalejší zpevňování měny. Zcela tak nevyloučil ani dřívější zvýšení sazeb. Silnější kurz koruny tlumí inflaci tím, že snižuje dovozní ceny. Ohledně vývoje sazeb v příštím roce nechtěl Rusnok spekulovat. Podle něj to bude záviset i na politice zmíněné ECB.

Centrální banka včera zároveň zveřejnila svou nejnovější prognózu. V ní zlepšila odhad růstu ekonomiky pro tento i příští rok. Letos ČNB čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. U odhadu inflace ČNB snížila předpověď pro druhé čtvrtletí příštího roku na 1,7 procenta. Pro třetí čtvrtletí 2019 odhad nechala na 1,8 procenta.

ANO/NE

Měla by ČNB vzhledem k ekonomické situaci zvyšovat sazby rychleji?

ANO

Jakub Seidler

hlavní ekonom ING Bank

Současná úroveň sazeb je neadekvátně nízká. Inflace sice zpomalila kvůli slabšímu růstu cen potravin, což nepředstavuje pro měnovou politiku problém, ekonomika však zároveň vykazuje zřejmé známky přehřívání.

NE

David Navrátil

hlavní ekonom České spořitelny

Naše centrální banka je v komfortnější roli než ECB či Fed, protože může "zařídit", aby jí inflaci pomohla krotit silnější koruna. Rychlý růst mezd sice bude dál pokračovat, ale odklad zvýšení sazeb o tři nebo i víc měsíců není nic dramatického.