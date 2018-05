Přestože se předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek domluvili na přesunu společného jednání z pátku na pondělí, podle důvěryhodných informací vše směřuje k dohodě mezi nimi a šéfem KSČM Vojtěchem Filipem. V sociální demokracii se zároveň mluví o dalším kandidátovi na post ministra zemědělství, kterým by mohl být Jan Mládek. Ten už má za sebou působení ve vládě, kromě ministra průmyslu a obchodu byl v minulosti i ministrem zemědělství. V případě ministerstva kultury sdělil HN důvěryhodný zdroj, že v úvahu připadá místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová.

Ona sama to však popírá, HN ve čtvrtek sdělila, že jí takové místo nikdo nenabídl. "Je to jen spekulace, personálie jsme ve vedení neřešili. Jsem technická inženýrka a věnuji se odbornému vzdělávání. To je můj obor, který mě na regionální úrovni baví," sdělila Fialová, která zastává post radní Kraje Vysočina pro školství.

Špičky sociální demokracie se potkají v pátek, podle Fialové se ale dosud bavily o programu a pojistkách při případném vládnutí s ANO. Variantu možného vládnutí s ANO považuje za méně špatnou cestu než zůstat v opozici. Původně ČSSD počítala s Ivanou Stráskou jako novou šéfkou resortu kultury, jenže tato hejtmanka Jihočeského kraje se rozhodla zůstat hejtmankou.

181 dní uplynulo od sněmovních voleb, které ANO vyhrálo se ziskem 29,6 procenta hlasů.

Také Jan Mládek odmítl, že by měl vést resort zemědělství. "Nabídku na ministra zemědělství jsem nedostal, a kdybych ji dostal, tak bych ji nepřijal," uvedl politik, který už vedl toto ministerstvo necelý rok v roce 2006 za premiéra a spolustraníka Jiřího Paroubka. Loni v únoru, kdy Mládek skončil jako ministr průmyslu a obchodu kvůli rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky, si ale stěžoval na vystupování Andreje Babiše. Mládek tvrdil, že Babiš proti němu vedl kampaň a často ho neoprávněně kritizoval.

Pokud jde o další ministry za ČSSD, už dříve se objevily informace, že ministrem vnitra by byl patrně Jan Hamáček a ministrem zahraničí Miroslav Poche nebo Jakub Landovský, náměstek ministryně obrany Karly Šlechtové (ANO).

U ministerstva práce a sociálních věcí se kromě Petra Krčála skloňuje také jméno Gabriely Nekolové, která v minulosti působila jako regionální zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký kraj. Kromě toho ale byla stejně jako Krčál náměstkyní dřívější ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

To vše se může ještě změnit. Není ani zdaleka jisté, že vláda ANO a ČSSD vznikne, zejména v sociální demokracii nadále znějí hlasy proti účasti ve vládě. "Když slyším názory našich členů, nejsem přesvědčený, že ve vnitrostranickém referendu schválí vstup do vlády," sdělil včera například místopředseda ČSSD a hejtman Martin Netolický. Podle něho bude velmi důležité, jestli Babiš vyhoví požadavkům sociálních demokratů na to, aby v případě odsouzení odešel z vlády. "My už nemáme kam ustoupit. Pokud by pan Babiš zůstal ve vládě i v případě odsouzení, tak by to bylo pro nás nepřijatelné. Nebyl by to dobrý signál, kdyby jeden z nejvyšších ústavních činitelů byl v trestněprávním sporu se státem, který by ho v prvním stupni uznal vinným," řekl Netolický. Právě o řešení takové situace by měla být především pondělní schůzka mezi Babišem a Hamáčkem, které se patrně zúčastní i předseda KSČM Vojtěch Filip. Babiš i další zástupci hnutí ANO se zatím odmítají smluvně zavázat k odchodu v případě odsouzení.