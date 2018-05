Miliardář Radovan Vítek v posledních dvou letech výrazně posiluje na trhu s realitami. Zatímco ještě v roce 2016 to vypadalo, že jeho skupina CPI Property Group (CPI) zpomalí a namísto výstavby a nákupu nových budov se soustředí výhradně na snižování dluhu, příznivá ekonomická situace nakonec realitního magnáta přiměla nastavit zcela opačný kurz.

Velký impulz k významné expanzi na tuzemském i zahraničním trhu dala CPI prestižní agentura ­Moody's, která loni na podzim skupinu zařadila mezi nejspolehlivější dlužníky a udělila jí investiční rating Baa3. To se do té doby nepodařilo žádné realitní firmě s českým původem. Vítkova společnost díky tomu takřka ze dne na den výrazně nabyla na atraktivitě pro velké zahraniční investory a současně přerostla své české konkurenty.

Vítek, který v CPI drží 95 procent, vzápětí vyrazil na velkou roadshow po Evropě, aby vyzkoušel, jaký efekt bude rating u investorů ze zahraničí mít. Úspěch předčil veškerá očekávání. "CPI na podzim loňského roku umístila mezi institucionální investory dluhopisy za 825 milionů eur," popisuje mluvčí skupiny Jan Burian. V přepočtu jde o více než 21 miliard korun.

CPI Property Group ◼ Portfolio skupiny ke konci minulého roku zahrnovalo více než 420 nemovitostí z 11 evropských zemí, včetně kanceláří, nákupních center, hotelů a nájemních bytů. Celková hodnota aktiv činila více než 190 miliard korun. Firma je v Česku největším vlastníkem maloobchodních ploch a hotelů.

◼ Rekordní výsledky přinesl firmě loňský rok. Vydělala 16,9 miliardy korun, čistý zisk tak vzrostl o 40 procent. Provozní zisk dosáhl 25,5 miliardy korun. Firma snížila míru zadlužení, tedy podíl dluhu vůči hodnotě nemovitostí, z 48 na 45 procent.

Nyní se třetí nejbohatší Čech svou "spanilou jízdu" po Evropě chystá zopakovat. Moody's skupině na jaře letošního roku vylepšila investiční rating a současně CPI získala nové hodnocení úvěrové spolehlivosti, tentokrát od agentury S&P Global Ratings. Kolik se díky tomu podaří skupině upsat, zatím není jasné. S největší pravděpodobností však opět půjde o částky v řádech několika stovek milionů eur. "Nová emise opět posílí naši kapitálovou strukturu a očekáváme opětovný zájem ze strany mezinárodních investorů, kteří si uvědomují sílu našeho portfolia," říká finanční ředitel CPI Property Group David Greenbaum.

Miliardy na modernizace obchodů

Skupina loni rostla rekordním tempem. Vydělala 16,9 miliardy korun, čistý zisk tak meziročně zvýšila o 40 procent. Celková hodnota aktiv přitom ke konci roku činila více než 190 miliard korun, což je více než 30procentní nárůst oproti roku 2016.

Největší obchod Vítek uskutečnil hned na začátku loňského roku, když koupil od fondu CBRE Global Investors soubor evropských nemovitostí za 650 milionů eur (tehdy v přepočtu zhruba za 17,4 mi­liardy korun).

Koncem roku 2017 pak Vítek upoutal pozornost široké veřejnosti, když ovládl pražské dostihové závodiště ve Velké Chuchli. Koupil 93,6 procenta ve společnosti Turf Holding, která závodiště ovládá ze tří čtvrtin. Vítek však dostihový areál nezařadil do portfolia CPI. Vytvořil z něj v podstatě rodinný podnik. "Z chuchelského závodiště chceme vybudovat velký a moderní jezdecký areál, který by se plně vyrovnal podobným závodištím ve světě," prohlásila manželka developera Marie Vítková těsně po akvizici.

CPI nyní plánuje ve velkém investovat do modernizace svých budov, především pak do obchodních center. Ty chce udělat atraktivnější pro zákazníky, a tím pádem také výdělečnější. "Renovace jsou nutné, abychom udrželi krok s trhem," říká výkonný ředitel CPI Zdeněk Havelka. V příštích třech letech mají skupinu přijít zhruba na čtyři miliardy korun. Investice zamíří i do vloni převzatého OC Nisa v Liberci a plzeňské Olympie. Příkladem, jak taková proměna obchodního centra vypadá, je IGY v Českých Budějovicích. Loni dokončená modernizace stála 750 milionů korun, a díky ní je dnes IGY největším obchodní centrem Jihočeského kraje.

Velké developerské projekty

Vedle investic do modernizací CPI nepřestává nakupovat další nemovitosti. V polovině minulého měsíce společnost oznámila akvizici pěti polských nákupních center HopStop od tamního developera Katharsis. Centra se nacházejí ve městech Rembertów, Radom, Zamość a poslední ve městě Siedlce teprve vzniká. Už nyní je ale pronajato 90 procent komerčních ploch.

CPI je v poslední době v retailu zvlášť aktivní. Výrazně posiluje v zemích střední Evropy, současně upevňuje svou pozici největšího vlastníka maloobchodních ploch v Česku. Například koupí největšího obchodního centra v Hradci Králové Futurum, které získala teprve nedávno, letos v březnu.

Firma ale rozšiřuje i své hotelové portfolio. V dubnu přebrala další hotel v Olomouci. Zároveň oznámila, že v něm spustí novou značku Comfort pro cenově dostupné tříhvězdičkové hotely. Pro Česko ji získala od nadnárodní sítě Choice Hotels International, která má takových hotelů po světě přes 1800. CPI je dnes v Česku největším hráčem na hotelovém trhu, celkem má již přes osm tisíc lůžek a 11 400 konferenčních míst.

Přestože Vítkova CPI v posledních letech nakupovala převážně hotové nemovitosti, chystá se v následujících letech zařadit mezi nejvýznamnější developery v Česku. Nejsou to přitom ani tři roky, co oznámila, že v rámci nové výstavby šlape na brzdu. Od té doby se však věci změnily. Součástí CPI se definitivně stala společnost Orco Property Group, která v Česku působí především jako developer. Vítek v ní postupně navyšoval svůj vliv, až ji v roce 2016 ovládl.

Kromě výstavby nové čtvrti v areálu brněnské Zbrojovky v hodnotě čtyř miliard korun tak CPI plánuje postavit přibližně tisíc bytů v pražské Hostivaři na pozemcích, kde se v minulosti nacházely podniky Praga Hostivař a Technometra. Byty chce stavět v pražských Ďáblicích a částečně na náměstí OSN ve Vysočanech, kam chce umístit také kancelářské budovy. Největším projektem však má být do budoucna proměna bývalého pražského nákladového nádraží Bubny-Zátory v novou městskou čtvrť.

Další soudní spor o minulost

Přestože se Vítek veze v posledních letech na vlně úspěchu, potýká se i s komplikacemi. Letos v únoru podala společnost Investhold, za kterou stojí podnikatelé Marek Čmejla a Jiří Diviš, žalobu na matku ­realitního magnáta Miladu Malou. Ta byla v původně Vítkově firmě Czech Property Investment několik let oficiálně většinovým vlastníkem. Jedním z důvodů bylo podle médií Vítkovo rozvodové řízení a dělení majetku. Žalující společnost uvádí, že v letech 2008 až 2016 poskytla Malé finance v celkovém objemu přesahujícím osm miliard korun, Vítkova CPI pak podle společnosti neplnila podmínky smluv. To Vítek i Malá popírají.

Nejedná se přitom o první spor o Vítkovu minulost. Dosud nejznámější se týkal ovládnutí podhodnocených nemovitostí spotřebního družstva Včela z roku 1997. Právě tento obchod stál u zrodu Vítka jako miliardáře. Tehdy nepříliš známý podnikatel využil platné stanovy družstva pro nábor členů. Nových členů, kteří byli Vítkovi nakloněni, bylo nakonec několik tisíc a podnikateli pomohli prosadit změnu stanov, díky čemuž se dostal k nemovitostem v hodnotě přes miliardu korun. Přestože se bývalé vedení Včely s Vítkem soudilo, Městský soud v Praze v roce 2011 rozhodl, že vše proběhlo v mezích zákona.

