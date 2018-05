Podle počtu nynějších návrhů na zavedení obecného referenda je zřejmé, že hned několik stran ho chce schválit. Ve sněmovně jsou návrhy SPD, sociálních demokratů i komunistů, navíc pro zavedení plebiscitu jsou i další strany. Jak ale ukázalo dění v posledních dnech ve sněmovně i Senátu, velké potíže nastávají ve chvíli, kdy se politici mají dohodnout na konkrétních podmínkách. Nejčastější otázky jsou následující: Kolika podpisů by bylo třeba, aby stát vyhlásil referendum? Kolik procent lidí by muselo přijít, aby byly výsledky právoplatné? Jaké otázky by bylo možné v referendu pokládat?

Poslanecký spěch za referendem v novém volebním období "odstartoval" předseda SPD Tomio Okamura, který předložil návrh jako první. On i jeho poslanci přitom od začátku vystupovali hodně sebevědomě, protože se mohli opírat o spolupráci s hnutím ANO, které má ve sněmovně zdaleka největší množství poslanců. "Jediný důvod, proč systémově obecné referendum odmítat, je obava, že lidé mohou v některých případech hlasovat jinak, než je k tomu manipulují politické elity a média. To je ale přece naprosto v pořádku. Je to legitimní obrana demokracie proti politickým elitám, které se odtrhly od občanů," tvrdil ve sněmovně předseda klubu SPD Radim Fiala, podle kterého "politické elity provádějí falešnou politiku, v níž se snaží občanům vnutit nepřirozené hodnoty a řešení, která nevycházejí z vůle občanů".

To je naprostý nesmysl. Tvrzení, že přímá demokracie je lepší než demokracie zastupitelská, se podobá známému vtipu "víc pruhů, víc adidas". Fareed Zakaria v knize Budoucnost svobody přesvědčivě ukazuje, jak excesivní používání referend a "lidových" zákonodárných iniciativ na přelomu tisíciletí ekonomicky zdevastovalo americký stát Kalifornie. Ne, masa opravdu nemá víc rozumu než volení politici, jak někteří tvrdí. Naopak. Referenda jsou de facto rozhodováním bez odpovědnosti, často s příslušnými neblahými důsledky.

Jenže s postupujícím počtem dnů a s podrobnějším seznamováním s tímto návrhem SPD začali proti podobě návrhu vystupovat jak poslanci ANO, tak i některých dalších stran.

S největší kritikou zatím vystoupil předseda ODS Petr Fiala, který hájil zastupitelskou demokracii. "Je demagogie a nebezpečná lež někomu tvrdit, že přímá demokracie je vyšší, lepší forma demokracie. To prostě tak není," tvrdil ve sněmovně při reakci na vystoupení Okamury. Podle Fialy z ODS se referendum hodí při rozhodování o konkrétních věcech v malých komunitách.

Má pravdu, předseda. Referenda patří na lokální úroveň. Mimo jiné proto, že na ní dokážou lidé relevantně posoudit problémy, o které jde. Například všechny aspekty a souvislosti stavby samoobsluhy na obecním rynku posoudí průměrný volič jistě snáz a zodpovědněji než komplexní mezinárodní smlouvu či parametry daňového systému.

Větší šanci na úspěch mají některé části návrhu na referendum od sociálních demokratů, kteří jej už rovněž dodali do sněmovny. Zatím ale čekají na podrobnější projednání, protože sněmovna se dohodla, že před další debatou všech poslanců se uskuteční setkání expertů i příslušných parlamentních komisí.

Proto je už teď zřejmé, že nějaká podoba referenda rozhodně nebude schválena do začátku prázdnin, a kdoví, co se bude dít po nich.

Minulý týden se uskutečnila schůzka ústavních komisí Senátu a sněmovny, která příznivce referenda patrně značně "zchladila". Mnozí senátoři jsou totiž proti referendu. Se svými námitkami vystoupil například senátor za lidovce Zdeněk Papoušek, Eliška Wagnerová, která kandidovala za Stranu zelených, či místopředseda Senátu Jiří Šesták z klubu STAN. "Lidé často hlasují o něčem jiném, než na co jsou tázáni," namítala předsedkyně senátní komise Eliška Wagnerová. Podobně argumentoval Papoušek, podle kterého můžou výsledek hlasování negativně ovlivnit různí demagogové nebo lidé, kteří budou manipulovat s veřejným míněním.

Přesný postřeh. Zkušenosti ukazují, že o výsledku referenda často rozhoduje spíš to, kdo otázku klade. Když ji položí nepopulární vláda, mají voliči tendenci reagovat nikoliv dle obsahu otázky, ale tak, aby se tazatelům pomstili.

Navzdory tomu budou poslanci ve sněmovně dál hledat kompromis. "Poslanecké kluby, které podporují referendum, se zatím shodují, že pro vyhlášení referenda by měl být potřebný souhlas maximálně 500 tisíc občanů, podmínkou pro platnost výsledku by měla být účast nejméně 30 až 35 procent voličů, tvrdí poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

Při dalších debatách nepochybně někteří poslanci vzpomenou i konání referenda o případném odchodu z Evropské unie. S tímto požadavkem vystupují především poslanci Okamurovy strany, ve sněmovně ale převažuje přesvědčení, že zákon o obecném referendu by podobné hlasování neumožnil.

A o to tady jde. Pro značnou část českých zastánců obecného referenda je navrhovaný zákon jen jakýmsi vehiklem, který má umožnit hlasování o czexitu. Demagogicky tvrdí, že pokud jsme hlasovali o vstupu do EU, má být umožněno lidové hlasování i o vystoupení. Jenže zatímco v případě vstupu šlo o hlasování o konkrétní smlouvě, u czexitu by se hlasovalo o něčem, o čem nikdo neví, jak by to vypadalo. Propagovat referendum o czexitu je variací na navádění lidí ke střelbě do vlastních nohou. Zodpovědní politici by tuhle hru v žádném případě hrát neměli.

