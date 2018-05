Pokud by měl člověk hodnotit Čínu podle aut, která se sunou ulicemi dvaadvacetimilionového Pekingu, pak by musel říci, že přijel do vysoce vyspělé země. Ve vozovém parku metropole jednoznačně převládají prostorné a hlavně nové limuzíny. V poslední době však rychle přibývají sportovně-užitkové vozy. SUV jsou také ozdobou mezinárodní přehlídky Auto China 2018, která se v Pekingu konala od 25. dubna až do dneška.

Čína, kde se loni prodalo kolem 25 milionů nových osobních vozů (35,3 procenta jejich celosvětového prodeje), pořádá velkolepou automobilovou show každý rok. V jejím pořádání se střídá Peking a Šanghaj. Do čínské metropole letos přijelo přes 1200 vystavovatelů ze 14 zemí. K vidění bylo v osmi halách přes tisíc novinek, řada z nich na elektrický pohon.

Škoda Auto chystá velkou expanzi

Návštěvník se v prostorných, vzdušných halách cítí docela dobře. Jen to lidské hemžení je někdy až stresující. Místo vyhrazené Škodě Auto v hale W 4 je vidět už zdálky. Její "stánek" a přilehlé prostory jsou nápadné svojí sytě zelenou barvou. Prezentace její novinky − menšího SUV nazvaného Kamiq − přilákala ráno v první den autosalonu stovky zvídavých novinářů. Mnozí z nich si velice pečlivě fotili vnější i vnitřní detaily vozu, na který česká dcera Volkswagenu ve svých expanzivních plánech v Číně hodně spoléhá.

27 procent je podíl čínského trhu na celkovém odbytu Škody Auto. Loni na něm prodala 325 tisíc vozů, meziročně o 2,5 procenta více. 6,296 milionu osobních aut se celkem prodalo v Číně za první tři měsíce letošního roku. Meziročně je to o čtyři 4 více.

Kamiq, model vyvinutý speciálně pro čínský trh, se na něm začne prodávat v červnu, či červenci. Mladoboleslavská automobilka jím cílí hlavně na mladé zákazníky v menších městech. V čínských poměrech "menší" znamená, že jde o města, kde žije nikoliv deset či dvacet milionů lidí, ale "jenom" několik milionů. Na mapě Číny se v současné době nachází více než stovka měst s milionem a více obyvatel.

"Je to opravdu skvělé auto odpovídající těm nejlepším světovým standardům. Jsem přesvědčen, že čínské zákazníky nadchne," chválil "svůj" Kamiq v rozhovoru pro Hospodářské noviny Bernhard Maier, šéf představenstva Škody Auto.

Mladoboleslavská značka Škoda Auto loni zvýšila prodej v Číně o 2,5 procenta na 325 tisíc vozů, což představovalo 27 procent jejího celkového prodeje. "Do roku 2020 hodláme toto číslo zdvojnásobit na více než 600 tisíc. Naše plány jsou rozsáhlé. Celosvětově investujeme do elektrifikace a digitalizace dvě miliardy eur a k tomu ještě 15 miliard jüanů, což také odpovídá zhruba dvěma miliardám eur do nových produktů v Číně ve spolupráci se zdejším partnery," uvedl Maier.

V Číně jsme jako doma, říká šéf VW

Z jednotlivých značek na čínském trhu suverénně vede Volkswagen. Loni zvýšil meziročně prodej o čtyři procenta skoro na 3,2 milionu vozů, a patří mu tak 12,6 procenta trhu s novými osobními auty. A během letošního prvního čtvrtletí se těsně přiblížil 13 procentům.

Nový šéf Volkswagenu Herbert Diess si mezinárodní autosalon v Pekingu nemohl nechat ujít. "Čínský trh považujeme za naprosto klíčový, je to náš druhý domov. A jsem rád, že moje první zahraniční cesta krátce po mém jmenování vedla právě do Číny," prohlásil Diess.

Z čínských výrobců si nejzdatněji vede společnost Geely, zvyšující každý měsíc prodej o desítky procent. Loni byla třetí nejprodávanější značkou, letos už je druhá s podílem 5,8 procenta. Na vedoucí značku − Volkswagen − ale stále nemá.

Související Infografika Lákavý čínský autoland

Vláda v Pekingu slíbila, že sníží clo na dovoz aut z dosavadních 25 na 15 a možná i na 10 procent. Takové rozhodnutí by velice přivítali hlavně výrobci luxusních aut. Z celkového loňského dovozu 1,2 milionu vozů připadlo nejvíce na BMW, Mercedes-Benz a Lexus. Tato japonská značka v Číně nic nevyrábí a zatím to ani neplánuje. Na autosalonu v Pekingu předvedla svůj sedan ES v pořadí už sedmé generace, nabízející velkorysý prostor na zadních sedadlech. Má oslovit bohaté mladé rodiny s dětmi nebo i jednotlivce, kteří si platí vlastního řidiče. Mercedes-Benz, hlavní konkurent Lexusu, který v Číně od roku 2005 vyrábí vozy třídy E, je na tom mnohem lépe. Loni prodal více než 605 tisíc aut, skoro pětkrát více než Lexus.

Číňané, jejichž ekonomice se dlouhodobě daří, si mohou stále více dopřát luxusní vozy. Loni si jich pořídili kolem 2,5 milionu, což představuje zhruba desetinu trhu s osobními vozy. V USA prémiový segment představuje 12 procent, v Německu kolem 30 procent.

Čína je největší automobilový trh světa nejenom pro klasická auta, ale rovněž pro auta elektrická. Jejich prodej tam loni stoupl o více než polovinu na 777 tisíc. "Zhruba 60 procent elektrických aut, která se ve světě prodala během posledního čtvrtletí roku 2017, si pořídili Číňané," tvrdí Čchuej Tung-šu, šéf čínské automobilové asociace.

Společné podniky budou i nadále

Čína krátce před autosalonem oznámila, že hodlá zrušit dvě desetiletí trvající omezení, podle kterého mohou západní společnosti podnikat v jejím automobilovém průmyslu jenom v součinnosti s lokálními partnery, a to formou společných podniků. Tato restrikce by měla ve výrobě komerčních vozidel padnout v roce 2020 a ve výrobě osobních aut o dva roky později.

Vláda v Pekingu věří, že tento krok Číně pomůže zlepšit obchodní vztahy s vyspělými zeměmi, především se Spojenými státy. Ale v Číně není nic jednoduché. I když zmíněná bariéra padne, pokračovat ve výrobě bude možné jedině se svolením bývalých partnerů ze společného podniku.

Je zde ještě jeden zádrhel. Většina společných podniků obnovila kontrakty s partnery před dvěma třemi lety, takže západní společnosti zapojené do společných podniků se jim vlastně "upsaly" na dalších dvacet až třicet let, upozorňuje oxfordská společnost LMC Automotive. Jako příklad uvádí společný podnik FAW Volkswagen, jehož obnovený kontrakt platí do roku 2040. "Rozvod" se společným podnikem tedy bude pro západní automobilku krajně obtížný, ne-li nemožný. Schůdnější bude jednání o změně vlastnické struktury v rámci společného podniku.

