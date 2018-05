Nedávno přinesla ekonomická média zprávu, která znovu spustila debatu o výši odměn v americkém světě velkých peněz. Výkonný ředitel společnosti Blackstone Group Stephen Schwarzman si v předchozím roce vydělal celkem 800 milionů dolarů, tedy 16,9 miliardy korun. Jedna z nejvyšších odměn, jakou kdy vyplatila veřejně obchodovaná firma svému topmanažerovi, vyrazila dech i těm, které vysoké bonusy na Wall Street obvykle nepřekvapí.

Lze to ale brát i jinak než jen jako potvrzení toho, že Wall Street už překonala roky krize a finančnímu byznysu se daří. Jde také o znamení, že korporátní Amerika se mění a čelí novému fenoménu: nečekanému vzestupu alternativního způsobu zhodnocování peněz, kterému se ve finanční hantýrce říká private equity (česky fondy soukromého kapitálu).

Blackstone je v dané disciplíně největší na světě. Patří mezi stovky specializovaných firem, které zhodnocují svěřené peníze jinak než tradiční správci, kteří zpravidla kupují podíly ve firmách přes veřejné burzy nebo investují do dluhopisů. Fondy soukromého kapitálu své prostředky používají k nákupům společností, které následně zefektivní, přeskupí, ořežou jejich neperspektivní části byznysu a po několika letech zase prodají, například uvedením na burzu. Často jde o velmi sofistikované finanční operace, obnášející i velké půjčky, někdy i se zapojením peněz z fondů samotných kupovaných firem. Specifická disciplína private equity je ze své povahy méně pod veřejnou kontrolou a nepodléhá tak přísné regulaci jako byznys bank a investičních společností, na které se dohled zaměřil po finanční krizi.

Koupit, optimalizovat a prodat

Uplynulé desetiletí znamenalo pro alternativní investování formou private equity nebývalý rozmach. Firmy jako Blackstone, Apollo Global Management, KKR nebo Carlyle se z relativně malých investičních butiků, zaměřených zprvu hlavně na restrukturalizaci firem, rozrostly ve finanční konglomeráty, které disponují stovkami miliard dolarů, provádějí komplikované výpůjčky, mají vlastní hedgeové fondy a začínají konkurovat tradičním investičním bankám.

Fondy soukromého kapitálu vlastní řadu slavných světových značek, od farmaceutických výrobců až po technologické společnosti. Ale pouštějí se také do nemovitostí a infrastrukturních projektů a strategických partnerství. Jejich záběr je globální, od New Yorku až po Bombaj. A protože se jim ve zhodnocování peněz daří i v dobách nepříznivých a v prostředí nízkých úrokových sazeb, začaly firmám typu Blackstone už svěřovat peníze i penzijní fondy a státní instituce.

"Ve financích nemáte nikdy na nic patent. Všude se časem marže sníží. Abyste uspěl, musíte kontinuálně vynalézat," řekl loni v červnu Schwarzman v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Související Infografika Král Wall Street

Vlastnictvím Blackstone si už prošly stovky firem − třeba analytická skupina Nielsen, výrobce limonád Orangina nebo skupina provozující muzea voskových figurín Madame Tussauds. Nyní má Blackstone podíly asi v 70 společnostech − od projektů na zkapalněný zemní plyn po výrobce technologií, léčiv a poskytovatele služeb. Vlastní podíl v módní značce Versace, investovala do výrobce luxusních fotoaparátů Leica nebo do firmy Pacteta, poskytovatele IT outsourcingu v Číně. Je také největším private equity investorem v Evropě. V lednu přinesly agentury zprávu, že skupina vedená Blackstone usiluje také o koupi majority v jedné z divizí informační a datové agentury Thomson Reuters.

Rozmach byznysu největší private equity firmy na světě se logicky promítá i do odměn jejího zakladatele. Schwarzmanova pozice v čele Blackstone pomohla finančníkovi podle listu The Wall Street Journal jen v posledních pěti letech k výdělku více než 3,2 miliardy dolarů, včetně dividend a výplat z prostředků uložených v řadě fondů.

Zrození nového krále

Stephen Schwarzman se narodil ve Filadelfii v židovské rodině, která vlastnila obchod s textilem. Studoval na Yaleově univerzitě (ve stejné době jako George W. Bush) a na Harvard Business School. Po studiích pracoval mimo jiné v investiční bance Lehman Brothers, kde se naučil, jak kupovat a ozdravovat firmy. Odešel z ní v roce 1985, aby se společníkem Peterem Petersonem založil Blackstone. (Název firmy je hříčkou se jmény obou zakladatelů − "schwarz" znamená v němčině i jidiš černý, "peter" je v řečtině skála.) Firma se zaměřila na nákupy a zhodnocování firem a na poradenství spojené s transakcemi tohoto typu. Na počátku si zakladatelé vystačili s vkladem 400 tisíc dolarů a jednou sekretářkou.

V roce 2006 skupina koupila za 36 miliard dolarů Equi­ty Office Properties, investiční trust zaměřený na pré­miové kancelářské budovy v USA. Tím zaznamenal byznys private equity rekord, a částka tehdy dokonce zastínila největší transakce rivala KKR. Některá média pasovala Schwarzmana na "nového krále Wall Street".

Po vstupu skupiny na burzu v roce 2007 odešel Peterson do důchodu a Schwarzman se stal jejím předsedou a výkonným ředitelem. Právě vstupem na burzu se stala pojmem známým i mimo Wall Street. Schwarzman budil pozornost honosnými narozeninovými večírky (na jednom vystoupil Rod Stewart), ale i vlastnictvím luxusního apartmá v jednom z nejdražších mrakodrapů na Manhattanu. Má 35 místností a na stěnách tu visí obrazy od Moneta či ikony americké abstrakce Cye Twomblyho.

Netrpělivý válečník

Štíhlý, prošedivělý finančník si ale získal uznání spíše tím, že jeho firma dokázala vydělat na propadu cen v době finanční krize, zatímco jiní se zmítali v nejistotě. "Schwarzman není obdařen obrovskou zásobou trpělivosti a popsat ho jako někoho, kdo je 'soutěživý', by bylo nezodpovědně slabé slovo," konstatoval v roce 2007 britský Guardian. Dravý charakter Blackstone dobře ilustruje často citovaný Schwarzmanův výrok: "Chci válku, ne jen nějakou sérii potyček… Vždycky myslím hlavně na to, co zabije naši konkurenci." V roce 2010 vzestup Blackstone a jejího šéfa proslavila i kniha King of Capital autorů Davida Careyho a Johna Morrise.

Dnes jednasedmdesátiletý Schwarzman řídí konglomerát s majetkem v hodnotě 370 miliard dolarů. V žebříčku nejbohatších lidí na světě časopisu Forbes je na 117. místě, s odhadovaným jměním 12,6 miliardy dolarů (nejbohatší Čech Petr Kellner je v žebříčku téměř s 16 miliardami dolarů na 88. pozici).

Šéf Blackstone coby mnohaletý podporovatel a sponzor Republikánské strany také proslul hlasitou kritikou ekonomických opatření prezidenta Baracka Obamy. Nesouhlasil s prosazováním účetních pravidel takzvaného oceňování tržní cenou (mark-to-market) a také kritizoval návrh zvýšení zdanění při zhodnocení kapitálu. V srpnu 2010 potyčky Obamovy administrativy s byznysovou komunitou připodobnil k válečné intervenci. "Je to válka, je to, jako když Hitler vtrhl do Polska v roce 1939," řekl na uzavřeném firemní mítinku. Za výrok se musel později omluvit.

Nebylo to ale naposledy, co musel ve své břitkosti ubrat plyn. V roce 2009 investovala skupina Blackstone do řetězce zábavních center SeaWorld Parks. Mořská centra o čtyři roky později figurovala v dokumentárním filmu Blackfish, který se zamýšlel nad etikou držení kosatek v zajetí a zaměřil se i na tragická úmrtí personálu, na který frustrovaná zvířata zaútočila. Film rozebíral i známý případ cvičitelky Dawn Brancheauové, která zemřela po útoku kosatky v zábavním parku v Orlandu. Schwarzman tehdy na dotaz řekl, že si cvičitelka za svoji smrt mohla sama, protože porušila řadu bezpečnostních pravidel. Firma Blackstone se později za vyjádření svého šéfa omluvila s argumentem, že Schwarzman nebyl na otázku připraven a měl o neštěstí málo informací.

Schwarzman je známý i nedlouhým angažmá ve službách nového prezidenta Donalda Trumpa, které zprvu vypadalo jako vstřícný postoj k novému vládci Bílého domu. Šéf Blackstone krátce předsedal Fóru strategie a politiky, které Trump založil coby poradní sbor lídrů byznysu. Na svoji funkci ale rezignoval po Trumpových prohlášeních, která bagatelizovala ultrapravicová shromáždění v Charlottesvillu ve Virginii v srpnu loňského roku. Fórum tak de facto rozpustil. Americká média pak propírala prezidentovy tweety, kterými se Trump snažil vzbudit dojem, že poradní sbor rozpustil sám.

Jak už to bývá, miliardář se americké veřejnosti ukazuje také ve světle svých filantropických aktivit. Přispěl například 350 miliony dolarů Yaleově univerzitě. V roce 2008 věnoval 100 milionů dolarů na renovaci hlavního, historického křídla veřejné knihovny v New Yorku, které od té doby nese jeho jméno. Inspiroval se také věhlasným Rhodesovým stipendiem a vysílá studenty z celého světa na jednoroční studijní stáž do Číny na prestižní Univerzitu Čching-chua.

Blackstone ale není jediná společnost z oblasti private equity, které dekáda po finanční krizi přinesla rozkvět. Firmám jako CVC, Warburg Pincus, Neuberger Berman, Silver Lake či TPG a EnCap přála dlouhá léta růstu na akciových trzích, který také zvýšil ohodnocení firem v jejich portfoliích. To usnadňovalo jejich výhodný prodej, ať už přes burzy, nebo strategickým vlastníkům. Přispěl i růst cen nemovitostí, který také zhodnotil části investic a přinesl dividendy a zisky. (Blackstone například loni po 10 letech prodala svůj podíl v holdingu vlastnícím hotely Hilton, což Schwarzmanovu byznysu vydělalo 14 miliard dolarů. Loni na jaře zase šla na burzu Invitation Homes, největší americká skupina podnikající v pronájmech domů, které dočasní vlastníci pomohli nákupy levných nemovitostí po hypoteční krizi.)

Byznysu pomohly v posledních letech i úrokové sazby blízko nule. Nízké úročení totiž nutilo investory hledat nové alternativy pro zhodnocování peněz. Private equity firmám začaly svěřovat peníze například i penzijní fondy, které do té doby investovaly hlavně prostřednictvím veřejných trhů, například do dluhopisů nebo akcií.

Platy na vzestupu

I když v březnu oznámený Schwarzmanův plat je i na poměry Wall Street mimořádný, rozhodně nejde o historický rekord. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg vydělal v roce 2013 3,3 miliardy dolarů hlavně díky uplatněným akciovým opcím. Na více než miliardu si přišel o dva roky dříve Richard D. Kinder, jeden ze zakladatelů společnosti Kinder Morgan, výrobce potrubí a jiných zařízení pro ropný průmysl.

Díky růstu akciových trhů jdou nahoru i platy a výkonnostní nebo opční odměny i u šéfů tradičních finančních domů na Wall Street a v dalších centrech světového kapitálu. Podle listu The Wall Street Journal si šéfové Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America a Morgan Stanley dohromady loni přišli na 126 milionů dolarů, což je nejvyšší úhrnná částka od roku 2006, předcházejícího krachu finančních trhů. V průměru každý z šéfů těchto bank loni vydělal 25,3 milionu dolarů, tedy asi o 17 procent více než v roce 2016.

Související Infografika Král Wall Street