Firmy specializující se na vydělávání peněz prostřednictvím fondů privátního (private equity) nebo rizikového kapitálu (venture capital) fungují jinak než tradiční investiční společnosti, jež například vkládají prostředky střadatelů do akcií nebo dluhopisů obchodovaných na veřejných trzích.

Fondy soukromého kapitálu musí v první fázi získat příslib peněz od svých investorů. Těmi jsou zpravidla mezinárodní instituce, banky, penzijní fondy nebo velmi bohatí jednotlivci. Ty láká relativně vysoký výnos (až násobky hodnoty vložených peněz), nemohou ale s penězi po určitý čas manipulovat − prostředky jsou vázané například na čtyři nebo šest let. Peníze takto připravené pro využití ve fondu pak private equity firma, například Blackstone nebo CVC, po určité období postupně investuje do perspektivních soukromých firem s růstovým potenciálem. V těchto firmách se noví vlastníci snaží zlepšit řízení, restrukturalizují je, často zbavují podniky nepotřebných částí byznysu, najímají nové manažery. Jde o to, dosáhnout větší efektivity − nižších nákladů a větších tržeb. Po čtyřech nebo šesti letech fondy zpravidla z investice vystupují, buď tím, že firmu prodají přes burzy, nebo tím, že ji nabídnou třeba globálnímu hráči v daném průmyslovém odvětví.

Tyto fondy hojně využívají k akvizicím půjčky (tzv. leveraged buyout) a tím si šetří svěřené prostředky na celou škálu dalších projektů.

Zralé firmy, nebo start-upy?

Oblast private equity je nejvyspělejší ve Spojených státech. V nejširším pojetí tento pojem zahrnuje veškeré investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovatelných společností. Ale zejména v USA se pojmy private equity a venture capital liší. Private equity fondy investují do zralých společností s určitou historií. Venture capital fondy (fondy rizikového kapitálu) se naopak zaměřují na investice do relativně mladých společností, které potřebují pro svůj další rozmach nové peníze.

Mezi těmito dvěma přístupy je rozdíl zejména v riziku investice i v očekávaném výnosu. Společnosti s jasnou historií představují riziko nižší než mladé společnosti bez zkušeností a zákazníků. U mladých technologických nebo inovativních firem a start-upů ale zase může být konečné zhodnocení mnohonásobně vyšší.

Polsko a Česko lídry v regionu

Ve střední a východní Evropě podle dat Invest Europe, asociace zastupující private equity fondy v Evropě, investovaly fondy soukromého kapitálu v roce 2016 celkem asi 1,6 miliardy eur, nejvíce od roku 2009. Český trh je v regionu po Polsku dlouhodobě druhý nejatraktivnější: z celkových investic šlo předloni do tuzemských projektů asi 11 procent. Data za loňský rok zatím nejsou k dispozici.

V tuzemsku působí asi dvě desítky hráčů, kteří v předminulém roce zainvestovali celkem do 17 společností. Někteří jsou zaměřeni na celý region: Mid Europa Partners, Enterprise Investors, Innova Capital nebo Advent International. K největším tuzemským zase patří Genesis nebo ARX. Investory jsou zpravidla instituce s dlouhým investičním horizontem, včetně bank, pojišťoven nebo penzijních fondů. Aktivity podobné private equity ale rozvíjejí i finanční skupiny jako J&T, Penta či PPF. Ty ale spíš spravují peníze hlavně svým vlastníkům a některým klientům − nechodí si pro peníze ke svým investorům v pravidelných cyklech.

"Je stále vidět, že investoři, hlavně institucionální, hledají alternativní třídy aktiv, jako jsou například fondy soukromého kapitálu. Je to dané dlouhodobě dobrou výnosností a také tím, že se stále pohybujeme v prostředí relativně nízkých úrokových sazeb, atraktivita dluhopisů je omezená a veřejné akciové trhy jsou na svých maximech," říká Jiří Beneš, předseda představenstva České private equity a venture kapitálové asociace (CVCA).

Podle něj sehrává své i fakt, že zakladatelé českých firem stárnou a nemají často komu vedení podniku předat. "Počet takových transakcí narůstá a nabídka firem z této strany je vysoká, jen málokterý zakladatel firmy dnes může říci, že má kvalitního nástupce. Díky načasování ekonomické transformace, která byla katalyzátorem vzniku firem v devadesátých letech, a průmyslové tradici,zde máme z hlediska nabídky firem na trhu celkem unikátní situaci," říká Beneš.

