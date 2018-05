Před sto lety zemřel Egon Schiele, geniální malíř, jemuž bylo na tvorbu vyměřeno pouhých deset roků. Jako osmadvacetiletý podlehl španělské chřipce, a přestože přesné datum úmrtí připadá až na poslední říjnový den, vídeňské Leopoldovo muzeum už nyní zahájilo Schieleho jubilejní výstavu.

Souběžně s ní jsou ve vedlejších sálech velké moderní galerie, jež je součástí vídeňské MuseumsQuartier, vystaveny práce dalších významných "jubilantů". V roce 1918 odešli též král secese Gustav Klimt a Koloman Moser, malíř a zároveň proslulý designér. Klimtovi bylo 55 let, Moserovi o pět méně. Smutná souhra předčasných úmrtí tak po sto letech přináší záminku k přehlídce děl největších umělců historické Vídně.

"Kdo nežízní po umění, má blízko k degeneraci," napsal Schiele svému strýci a poručníkovi Leopoldu Czihaczekovi v dopisu, k němuž přiložil i svou sbírku aforismů. Tvrdí v nich například, že "i to nejerotičtější umění má v sobě svatost" nebo že "dospělí zapomněli, jak je přitahoval sex, když ještě byli dětmi".

2x výstava Egon Schiele: Jubilejní výstava

◼ Leopoldovo muzeum, Vídeň, přehlídka potrvá do 4. listopadu.

Vídeň okolo 1900

◼ Leopoldovo muzeum, Vídeň, výstava potrvá do 10. června.

Tehdy jednadvacetiletý umělec ještě nevěděl, že svým nekonvenčním jednáním způsobí mravnostní skandál, za nějž pobude tři dny ve vězení. Nedlouho předtím odešel z akademie, jíž začal studovat jako šestnáctiletý a kterou mu strýc rozmlouval. Také se malíř rozešel se stylem secese a potkal svou modelku a múzu Wally Neuzilovou, jež předtím pózovala Gustavu Klimtovi.

Co strýc − železniční inženýr − umělci odepsal, se návštěvník vídeňské výstavy nedozví. Dobové dokumenty jsou ale vzácnou příležitostí získat "boční světlo" při prohlížení vesměs hojně publikovaných obrazů.

Autoři přehlídky nevolí osvědčenou chronologickou metodu, nýbrž vybírají témata jako Nahé ženy, Matka, Děti či Spiritualita. Pro Schieleho posedlost autoportréty − vytvořil jich přes 170 − tu jsou hned dvě kapitoly, které se zabývají sebezobrazováním: první nese název Já, druhá Ego.

Dominantním obrazem, který upoutá v prvním sálu, je Sedící mužský akt (Autoportrét) z roku 1910. Schielemu bylo dvacet, když vytvořil figuru absolutně oproštěnou od okolí, žádné pozadí, ani židle − dokonce ani nedomaloval chodidla. I bez nich umělec zachytil, co bylo třeba. Na obrazu je sám autor, naturalisticky zpřítomněný včetně vystupujících žeber, ochlupení a genitálií, a je to "Schiele" také v přeneseném smyslu − již hotový umělec s vlastním výrazem.

Obraz Sedící mužský akt je jedním z pěti podobných, ve stejné době vytvořených portrétů, z nichž se ale dochoval pouze tento exponát. Další, na němž byla vyobrazena Schieleho mladší sestra Gertruda, zachytila alespoň černobílá fotografie z dobové výstavy.

Na začátku nynější vídeňské přehlídky jsou k vidění Poustevníci z roku 1912, Schieleho nejrozměrnější a dle kurátorů nejtypičtější obraz, který si ale za autorova života nikdo nekoupil. Žádný ze Schieleho podporovatelů prý tomu obrazu nerozuměl. Jsou na něm dva muži v černých hábitech, na hlavách mají věnečky z bodláčí, jeden se dívá upřeně zpod obočí − typický Schieleho autoportrét. Nechybí ani malířova značka, křečovitě roztažené prsty na rukou do písmene V. Druhý muž má zavřené oči a hlavu sklání k rameni prvního. Možná je to postava otce, který zemřel na následky syfilidy, když bylo malíři čtrnáct let. A možná je to sám Gustav Klimt, Schieleho učitel, k němuž měl synovský vztah.

Při setkání s originály je divák překvapen, jak rozměrná některá díla jsou a jakou intenzitou promlouvají náměty ohraničené černou linkou: lidská těla, městské pohlednice i krajiny. Schiele byl inovativní ve všem: v otevřenosti, s jakou zobrazoval nahotu a sexualitu, v expresivní barevnosti i nekonvenční kompozici. Jeho konfrontační styl se nejvíc koncentruje v (auto)portrétech. Portrétovaní upřeně, naléhavě zírají přímo na diváka, jako by se v tom pohledu měla promítnout celá jejich osobnost.

Dokonce i stromy Schiele maluje coby odrazy psychických stavů, například Malý strom pozdě na podzim má křivý kmen a větve zmítané větrem, jako by se jednalo o paže zběsile tančícího člověka.

Výstava ukazuje desítky proslulých pláten. Je tu Schieleho nejsmutnější dílo Mrtvá matka, vyhublá žena unaveně se sklánějící nad dítětem ve svém těle. Jsou tu nahé ženy se strnulými tvářemi a obnaženými klíny, tolik odlišné od Klimtových žádostivých, rozkošnických či hrdinně trpících krásek. Jsou tu také města, mezi nimi Český Krumlov, odkud pocházela Schieleho matka a odkud byl malíř se svou milenkou Wally poprvé vykázán pro nemravné chování. A nechybějí ani portréty − Klimta s dětsky udiveným výrazem, jemuž z rukou vyskakují dvě rybky, či Schieleho manželky Edith, která zemřela těhotná. Malíř ji přežil jen o pár dní.

Téma smrti se objevuje také na druhé současné výstavě nazvané Vídeň okolo roku 1900. Představuje práce Gustava Klimta, Kolomana Mosera a dalších dvou umělců téže doby, expresionisty Richarda Gerstla a Oskara Kokoschky. Přehlídku otevírá jedno z nejslavnějších Klimtových děl z let 1910 až 1911 jménem Život a smrt. Velkolepá kompozice zachycuje smrtku přihlížející proudu lidských těl, z něhož nejvýš stojí matka s dítětem.

Moser je pak autorem obrazu Milenci z roku 1914, jenž si svou provokativností nezadá se Schieleho náměty. Prostor mezi obrazy zaplňuje Moserův modernistický nábytek a také sklo.

Vídeňské Leopoldovo muzeum, které vlastní jednu z největších sbírek evropského expresionismu na světě, se vyplatí sledovat. V letošním jubilejním roce obzvlášť.

Návštěvnice výstavy si fotí plátno Sedící mužský akt od téhož autora. Foto: Leopold Museum, Wien