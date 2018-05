Mezi třetí a čtvrtou jsem asi na hodinku zmizel z práce. "Kde jsi byl, člověče? Na pozdním obědě?" zeptal se kolega. Zavrtěl jsem hlavou. "Tak na brzké večeři? Nebo svačině?" nenechal se odbýt. Zabručel jsem něco o neodkladné schůzce.

Ve skutečnosti jsem byl na procházce. A úplně teď vidím, jak jste při čtení udiveně pozvedli obočí. Mé děti by asi rovnou vyprskly smíchy. Navíc když jdete během jarního odpoledne na Vítkov a nemáte s sebou jako alibi psa nebo kočárek s dítětem, vypadáte rovnou podezřele. "Není to nějaký úchyl, který se tu bude odhalovat před školačkami?"

Na běžce kroužící po parcích jsme si za posledních dvacet let zvykli, "procházení" je však divné. Pokud nejste pejskař, rodič nebo důchodce. Přitom málokdy si můžete tak pročistit hlavu a přijít na jiné myšlenky, než když se jen tak někam zbůhdarma vydáte.

Běh jsem si před nějakými dvaceti třiceti lety zamiloval, protože je intenzivní a rychlý. Máte rychle "odpracováno", což je skvělé ve třiceti, kdy se domníváte, že vám svět utíká a vy ho musíte dohnat. Při běhu se hodně nepříjemné pocity střídají s téměř extatickými a to je další věc, kterou ve spěchající části života oceníte.

Kouzlo chůze tkví v tom, že plyne pomalu. Žádné endorfiny nevyplavuje. Na hodinky nehledíte a čas neměříte, ani by to nedávalo smysl. Ale tak jako při běhu se váš mozek v jednu chvíli "odšpuntuje" a zaplní myšlenkami, o kterých jste ani nedoufali, že by se mohly dostavit.

Oblíbil jsem si chůzi v posledních pěti letech. Když započtu ranní asi pětikilometrový běh, mám dlouhodobý denní průměr zhruba 18 tisíc kroků. Když to jde, hlavně z časových důvodů, chodím pěšky po městě a nesměle oťukávám možnost procházek.

Docela by mě bavilo zajít na procházku ve dvou, je to přece ideální možnost si v klidu a nerušeně popovídat. Ale bojím se, že kdyby se mě kamarád zeptal: "Dlouho jsme nepokecali, nezajdeme na pivo?" a já odpověděl "A nepůjdeme radši na procházku?", doporučí mi psychiatra. Nemluvě o kolegyni, která by asi kontaktovala personální.

A přitom je chození tak skvělé!

Schůzky na procházce

Ve čtvrtém patře budovy, kde v San Francisku sídlí společnost Uber, je asi 800 metrů dlouhá chodecká dráha. Je vyznačená na podlaze a vede po obvodu celého patra. Když ještě firmu řídil její zakladatel Travis Kalanick, urazil zde týdně až 60 kilometrů. Alespoň to tak roku 2015 napsal časopis Fast Company.

Důležité schůzky bývalého šéfa Uberu se často konaly na procházce venku. Nejčastěji se šlo z centra San Franciska k přístavu a pak po nábřeží, někdy až k mostu Golden Gate. Po téhle trase Kalanick kráčel například se zakladatelem firmy Otto, vyvíjející samořiditelná nákladní auta. Tu Uber později koupil a čelil kvůli tomu žalobě Googlu.

Kalanick není jediný byznysmen, který při práci chodí. Pověstný svými "pracovními procházkami" je například šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Nebo byl Steve Jobs, zakladatel a mnohaletý šéf firmy Apple. "Když měl mít s někým vážný rozhovor, dával vždy přednost procházce venku," píše v Jobsově životopisu Walter Isaacson.

A netýká se to jen byznysmenů. Chůzi za zdroj inspirace považoval Aristoteles a legenda tvrdí, že jeho filozofická škola se nazývá Peripatos, řecky kolonáda, podle toho, že filozof a jeho žáci při diskusích chodili. "Opravdu velké myšlenky se rodí při chůzi," napsal o více než dva tisíce let později Friedrich Nietzsche. A na dlouhé procházky se svými pacienty vyrážel také zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.

"To, co právě teď děláte, vás zabíjí," začala svou krátkou, několikaminutovou přednášku na konferenci TED americká podnikatelka Nicole Merchantová. "Víc než auta, internet nebo mobilní telefony." Co v tu chvíli dělalo její publikum? Sedělo.

Podle Merchantové průměrný Američan sedí 9,3 hodiny denně, zatímco 7,7 hodiny spí. Nedostatek pohybu zvyšuje riziko řady chorob, nejvíce rakoviny prsu a tlustého střeva. Dále nemocí oběhového systému nebo cukrovky. Ale nic z toho většinu lidí ze židle nezvedne, protože si všichni myslíme, že zrovna nás se to netýká.

Merchantová radí: "Naplánujte si svou příští schůzku nebo poradu za chůze!" Docela odvážná myšlenka, za pět let od její přednášky se však už v některých firmách začíná prosazovat. A kromě zdravotních benefitů tu jsou i další. Na procházku si nevezmete projektor, flipchart ani barevné papírky post-it. Protože nic není větším zabijákem kreativity a imaginace než tyhle idiotské kancelářské vynálezy.

I krátká procházka může pomoct

Opravdu chůze pomáhá kreativitě, nebo je to iluze? Při chůzi svá díla promýšlelo mnoho spisovatelů, například Charles Dickens nebo Ernest Hemingway. Ale to stále nic nedokazuje. Vědeckou odpověď před čtyřmi lety hledala studie dvou psychologů ze Stanfordovy univerzity.

V několika experimentech, provedených za různých podmínek, respondenti dělali klasické testy zkoumající kreativitu a inovativní myšlení. Některé za chůze, venku v přírodě i v laboratoři na běžeckém simulátoru, a jiné vsedě, opět venku i uvnitř. Výsledky byly přesvědčivé a docela překvapivé.

Jeden z testů spočíval ve vymýšlení alternativního využití pro běžné předměty. Respondenti dostali například zadání "klíč" a měli čtyři minuty na to vymyslet, k čemu dalšímu kromě odemykání by se klíč mohl použít. Odpovědi musely být originální a zároveň přiměřené či aspoň trochu realistické.

Výsledek? Skupina sedících respondentů přišla s polovinou nápadů oproti skupině, která − rovněž v místnosti − kráčela na pohybujícím se koberci. Test se zopakoval, jen si to teď obě skupiny prohodily. Původně "sedící" nyní šli a jejich kreativita se zvýšila. Těm původně "chodícím", kteří si k testu sedli, se snížila. Ale ne o moc. Stále byla o dost vyšší než u sedících v předešlém testu. Ponaučení? I krátká procházka před důležitou poradou nebo brainstormingem může pomoct.

Chůze pomáhá myšlení, kterému se říká divergentní. Tedy když jste na počátku řešení nějakého problému a potřebujete co nejvíc nových nápadů či variant řešení.

Pro takzvané konvergentní myšlení, kdy se člověk soustřeďuje na jeden problém a potřebuje rušivé vjemy spíš omezit, už chůze významný vliv nemá. "Netvrdíme, že z vás procházky udělají Michelangela. Ale chůze může v každém případě pomoct na začátku tvůrčího procesu," řekla psycholožka Marily Oppezzová, jedna ze spoluautorů studie a tehdy ještě doktorandka.

Mimochodem, tím druhým autorem byl její učitel a vedoucí doktorandské práce Daniel Schwartz. Na nápad udělat zmíněné experimenty přišli… ano, na procházce. "Měl zvyk chodit se studenty diskutovat témata ven, protože tvrdil, že mu to lépe myslí. Tak jsem dostala nápad, že se to pokusíme ověřit," vysvětlila Oppezzová.

Jeden z nejlepších vynálezů lidstva

Jediná věc je podobně lákavá a zároveň nedoceněná jako odpolední procházka, a sice odpolední šlofík. Krátký spánek po obědě je jedním z nejlepších vynálezů lidstva. Z nepochopitelných důvodů se v moderní době až na výjimky těžko prosazuje.

Posledních osm let pracuji v takzvaném open spacu a nijak si nestěžuji. Naučil jsem se soustředit v místnosti s desítkami lidí, a pokud jsou prostory tak pěkně a účelně řešené jako newsroom Economie, který možná znáte z našich videí, je to po všech stránkách fajn.

Ale stýská se mi právě po možnosti dát si šlofíka. Když jsem míval kancelář jenom pro sebe, koupil jsem si z tohoto důvodu červenou pohovku v Ikee a s železnou pravidelností si po obědě dával dvacetiminutový až třicetiminutový spánek. Neznám lepší způsob, jak rychle dobít energii a vzpamatovat se po jídle.

To ostatně potvrdila studie, kterou roku 1995 udělala NASA zhruba se 750 piloty. Ti po dobu experimentu každý den odpoledne spali, a to libovolně dlouhou dobu do 40 minut. V průměru to vyšlo na necelých 26 minut. Výsledky přitom byly celkem impozantní: v následných testech měli tito piloti v porovnání s kontrolní skupinou o 16 procent vyšší výkonnost, v krizových situacích a ve stresu dokonce o 34 procent. Rychlost reakce se zvýšila rovnou o 100 procent.

Člověk patří k menšině savců, zhruba 15 procentům, kteří spí jen jednou denně. Například staří Římané však spánek po obědě považovali nejen za prospěšnou věc, ale také za projev dobrého vkusu a životní elegance. Kouzlo siesty si udržely jen některé národy, i tam je ale dnes spíš na ústupu. Byť Španělská asociace praktických lékařů má třicetiminutový spánek stále mezi svými doporučeními.

Mnoho vědeckých prací přitom prokázalo zdravotní benefity, k nimž patří snížení rizika obezity, vzniku cukrovky či kardiovaskulárních chorob. Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2007 dlouhodobě sledovala 23 tisíc Řeků a došla k závěru, že ti, kteří třikrát týdně nebo častěji spali po obědě, měli o 37 procent nižší pravděpodobnost úmrtí na choroby spojené se srdcem.

Doporučená doba pro ideálního šlofíka

Milovníky šlofíku byli géniové jako Albert Einstein nebo Thomas Alva Edison a také politici Winston Churchill, Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan. Ten se tomu ovšem veřejně bránil. Možná i proto, že několikrát usnul během jednání s ministry. Churchill byl na svůj zvyk naopak pyšný a po páté odpoledne, když si dal whisky s kapkou vody, nesměl být minimálně hodinu rušen.

Možnost spát krátce po obědě dnes zaměstnancům v některých kancelářích nabízejí firmy jako Google, Samsung nebo NASA. Firma MetroNaps pro tento účel vyvinula speciální kapsli, kterou lze umístit i do otevřených kancelářských prostor (co na to můj zaměstnavatel?) a nabízí ticho i tmu.

Doporučená doba pro ideálního šlofíka je od deseti do dvaceti minut, shodují se odborníci. Prospěšný může být i kratší spánek, samozřejmě pokud zrovna nesedíte za volantem − o moc delší se nedoporučuje. Tělu pak trvá příliš dlouho a spotřebuje hodně energie, než se probudí.

Vše v našich životech je otázkou načasování. To ostatně potvrzuje Daniel H. Pink ve své knize When (Kdy), která vyšla letos v lednu. Posbíral do ní střípky nejrůznějších vědeckých studií, z nichž vyplývá, že často není až tak důležité CO nebo JAK děláme, ale KDY to děláme.

Například analýza dvou milionů tweetů ukázala, jak se během dne proměňuje nálada lidí. Že ráno ji máme nejlepší, dopoledne lehce klesá, po obědě se propadá na minimum a od pozdního odpoledne zase začne stoupat. A co je nejzajímavější? Že to platí pro všechny, bez ohledu na národnost, rasu nebo kulturu.

Ráno a dopoledne bychom měli dělat věci vyžadující energii a soustředění, v podvečer pak přicházet s nápady a inovacemi. Nejhorší je to mezi jednou a pátou odpoledne, to jsme bez energie, nálady i chuti do práce. Absolutní minimum pak statisticky vychází na 14:55.

Ideální čas na procházku nebo šlofíka, řekl bych.

