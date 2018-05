Debaty nad vládním návrhem oddlužovací novely insolvenčního zákona se od samého počátku točily zejména kolem tzv. nulové varianty oddlužení. Těžko se tomu divit vzhledem k tomu, jak nešťastně a nevhodně byla tato možnost nastavena.

Ministerská novela totiž předpokládá, že dlužník za sedm let oddlužovacího procesu nebude nezbytně povinen svým věřitelům uhradit byť jedinou korunu jejich nezajištěných pohledávek (i když zaplatí každý měsíc − tedy 84krát − zhruba tisíc korun insolvenčnímu správci). Jsem přesvědčen, že novela by v této podobě v lidech probouzela chuť neodpovědně se zadlužovat (až do kumulované výše dluhů 2,2 milionu korun) s vědomím, že existuje celkem dostupná cesta, na jejímž konci je odpuštění až sto procent dluhů. To by představovalo odklon od zdravé a nezbytné zásady, že dluhy se mají platit, k čemuž by naprostá většina dlužníků nebyla nijak motivována, a to ani v minimální výši. Vládou předložená novela tak podle mého názoru představuje významný zásah do ústavně zaručeného vlastnického práva, protože naplnění její litery by se velmi blížilo vyvlastnění (nulová varianta oddlužení de facto představuje vyvlastnění pohledávek věřitelů).

V příslušných parlamentních výborech a podvýborech nyní začíná převažovat názor, že pokud už by se v insolvenčním zákoně měla objevit nulová varianta oddlužení, pak v dost jiné podobě. Podle názoru České bankovní asociace by především měla být koncipována jako výjimečná možnost a měla by se týkat pouze relativně úzkého okruhu dlužníků, u kterých je takto extrémní zásah do vlastnického práva jejich věřitelů obhajitelný s poukazem na důvody hodné zvláštního zřetele. Domníváme se také, že maximální hranice výše kumulovaných dluhů by měla být podstatně, řádově nižší než ta, kterou navrhuje současná vláda v demisi.

Za zcela nesystémové považujeme nově navrhovanou možnost, při níž by se dlužník zcela zbavil svých závazků, pokud by během tří let splatil alespoň 50 procent pohledávek nezajištěných věřitelů. V praxi by to znamenalo, že věřitelé by již v žádném oddlužení nebyli uspokojeni z více než poloviny.

Zapadnout by podle mého názoru neměla jedna zcela zásadní, koncepční úvaha. Primárním cílem oddlužovací novely je reagovat na situaci, kdy tu máme zhruba 450 tisíc povinných dlužníků, proti nimž jsou vedeny tři exekuce a více, přičemž u zhruba 150 tisíc z nich je vedeno deset a více exekucí.

Všeobecně se soudí, že tito lidé nejsou a nebudou schopni své dluhy nikdy splatit. Jedná se přitom vesměs o závazky vzniklé v minulosti, soukromě pro ně používám souhrnné označení "historické zadlužení". Domnívám se, že je možno stanovit i docela přesnou časovou hranici, do které o historickém zadlužení můžeme hovořit: je to 30. 11. 2016, neboť od 1. prosince nabyl účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Tato norma nastavuje velmi přísná pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů (včetně hypotečních), ale především obsahuje přelomový koncept, podle kterého mohou kromě bank poskytovat spotřebitelské úvěry pouze subjekty, které projdou přísným licenčním řízením České národní banky, získají licenci a budou pod jejím dohledem. Poprvé tak má spotřebitel k dispozici jasnou informaci o tom, kdo je legálním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů a kdo takové úvěry "poskytuje" protiprávně. Ochrana spotřebitele na finančním trhu byla tedy po přijetí zákona o spotřebitelském úvěru velmi významně posílena.

Pokud už by tedy zákon měl nabízet nulovou nebo jinou podobně velkorysou variantu oddlužení, pak by se mělo takové oddlužení nabídnout dlužníkům pouze jednorázově, a to konkrétně pro to, aby se vyřešilo toto historického zadlužení, tedy dluhy vzniklé před prosincem 2016. Jinou možností je, že nulová varianta oddlužení by obecně neměla být dlužníkovi nabízena opakovaně, avšak pouze jednou za život.

Jakkoli kritici namítnou, že se jedná o příliš dlouhodobé opatření, které nepřinese bezprostřední efekt, domnívám se, že ještě důležitějším než odpouštění dluhů je výchova k tomu, aby se lidé neúměrně nezadlužovali, lépe řečeno, aby se chovali finančně odpovědně. A to nemusí souviset jen s "nabíráním" půjček na vánoční dárky nebo na úhradu dovolených, ale jde o celkový vztah k penězům a k hospodaření s nimi.

