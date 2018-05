Dluhová amnestie, krádež, morální hazard. To vše zaznívá v diskusi na téma novely insolvenčního zákona. Její návrh se probírá v médiích, na odborných seminářích i v Poslanecké sněmovně. Skutečnost, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán však navrhl vůči dlužníkům jeden z nejpřísnějších postupů ve srovnání s vyspělými státy západní Evropy, si ale uvědomuje málokdo.

Západní země s oddlužováním jakožto lékem na rozmach spotřebitelských úvěrů přišly před více než deseti lety a od té doby snižují povinnou částku, kterou musí dlužník uhradit, aby o oddlužení mohl požádat (naposled zrušili desetiprocentní hranici v Rakousku). Ale hlavně zkracují délku celého procesu (v Irsku například klesla na pouhý jeden rok). Ministrem předložená novela sice počítá s tím, že by se člověk za určitých podmínek mohl zbavit svých dluhů v plné výši bez toho, aby začal splácet, ale až po sedmi letech, což je vůbec nejdelší lhůta v západní Evropě.

Mezitím se ale začaly objevovat různé pozměňovací návrhy nebo jiné alternativy. Skutečnost, že vymahačská lobby se snaží novele zabránit za každou cenu, je pochopitelná, ale i nad jinými vážně míněnými návrhy zůstává rozum stát. Například experti Vysoké školy ekonomické navrhují, aby podnikatelské riziko, v podobě nesplacených pohledávek, věřitelům kompenzovali daňoví poplatníci, které eufemisticky nazývají státem. Neotřelý pohled; sice to v žádné vyspělé zemi neaplikují, ale aspoň v něčem můžeme být první. Možná si na VŠE řekli, že když už jsou Češi nejméně chudí z evropských států, že by mohli chudákům věřitelům píchnout.

Každoroční zkoumání příjmové chudoby, které Český statistický úřad provádí dle jednotné metodiky Eurostatu, může být klíčem k pochopení zdejšího fenoménu exekucí. Z šetření letos opět vyplynulo, že Česko patří mezi země, kde jsou lidé nejméně ohroženi chudobou.

Podle průzkumu se týká jen 9,1 % obyvatel včetně malých dětí. Jak je to ale možné, když přibližně každý pátý Čech je nějakým způsobem dotčen exekucí? Vysvětlení je snadné, z dotazníku, který má 65 otázek, se sice dozvíme, jak často lidé v jednotlivých evropských státech konzumují ovoce či zeleninu, ale o exekucích tam není ani slovo a příjmy jsou počítány z čisté mzdy bez exekučních srážek. V Eurostatu prostě zřejmě nikoho ani nenapadlo, že by v Evropské unii mohla být země, kde se exekuce týkají tolika lidí.

Příkladem ukázkové demagogie jsou pak řeči o dluhové amnestii, protože o nic takového skutečně nejde. I když osobně bych, minimálně u pohledávek "šmejdů", kde většinu dluhu tvoří sankce, amnestii přivítal. Nicméně Pelikánem navrhované sedmileté martyrium chudoby jí opravdu není.

Odpůrci i tak přísného návrhu ministra Pelikána rádi hovoří o tom, že úplné oddlužení by lidi demotivovalo, dluhy by se spláceli ještě méně, hovoří o morálním hazardu. Neoficiálně řada z nich v soukromých rozhovorech odmítá zahraniční srovnání s odkazem na to, že Češi jsou prostě největší podvodníci, a proto by Pelikánovo řešení masivně zneužívali.

Tak tedy nejdříve něco k řečem o morálním hazardu. Jedna z jeho definicí zní: "činnost v situaci asymetrických informací, jednoho ekonomického subjektu (informovaného), který při maximalizaci svého užitku snižuje užitek ostatních (neinformovaných) účastníků tržní transakce" a docela dobře vystihuje chování velké části věřitelů. Dlouhé a nesrozumitelné smluvní podmínky plné sankčních pastí, obcházení spravedlnosti skrze rozhodčí doložky, o jejichž důsledcích nemá drtivá většina klientů ani tušení, jsou typické cesty, jak posilovat asymetrii informací.

Nemyslím si, že Češi jsou největšími podvodníky v Evropě, a už vůbec nesouhlasím s pověrami o nedostatečné finanční gramotnosti. Naopak jsem přesvědčený, že Nizozemci, Dánové, Britové či Němci by podlehli podobné exekuční pandemii, pokud by byli vystaveni působení některých českých zákonů platných ještě v roce 2016. Do té doby nebyly spotřebitelské úvěry fakticky nijak regulovány a z půjčky deset tisíc mohl kdejaký vekslák během pár let udělat půlmilionovou exekuci. Rozdíl mezi vyspělými zeměmi a námi je, že "šmejdi" by již dávno seděli ve vězení a rozhodně by v exekučním řízení nefigurovali v roli oprávněných osob. Ostatně značný díl viny na současné situaci nesou podle odborníků letargické soudy (s čestnou výjimkou soudu Ústavního). Právníci upozorňují, že v Česku jsou vedeny statisíce exekucí nezákonně. Proto musí existovat možnost, aby se člověk dostal z dluhové pasti, i když své dluhy není schopen splatit.

