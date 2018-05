Dvaadevadesáté narozeniny britské královny Alžběty II., narození třetího potomka jejího vnuka prince Williama a vévodkyně Kate i blížící se sňatek mladšího prince Harryho s Meghan Markleovou se přetřásají jak na večírcích aristokracie, ve snobských barech v Chelsea či Sohow, tak i v zaplivaných putykách East Endu. Nejen mezi britskými společenskými a politickými elitami, ale i mezi příslušníky středních, a dokonce i nižších společenských vrstev, tzv. working classes, jak se manuálně pracujícím na ostrovech říká, je to zkrátka navýsost aktuální téma k hovoru. Čím Brity královská rodina tak přitahuje, čím je možné si takovou fascinaci ve společnosti, která je "třídně" rozdělená více než kterákoli jiná v Evropě, vysvětlit?

Příčin je celá řada. Abychom to pochopili, je třeba se alespoň nakrátko vrátit do historie vzdálenější i té poměrně nedávné. Tak předně − britská královská rodina má dlouhou, vesměs slavnou historii. Ve dvacátém století, které si mnozí obyvatelé ostrovního státu stále ještě dobře pamatují, příslušníci rodu Windsorů prosluli mimo jiné tím, že svou statečností, vytrvalostí a nezdolností dávali svým poddaným skvělý příklad ve dvou světových válkách. Třeba − abych byl konkrétní − když v letech 1940−1945 neopustili ve dne i v noci bombardovaný Londýn a žili z přídělového systému stejně jako oni. Na něco takového se ani po mnoha desetiletích nezapomíná a i dnešní mladí Britové to dobře znají z vypravování svých rodičů a prarodičů. Právě v tom je pevné jádro respektu a úcty, které drtivá většina z nich k monarchii a k příslušníkům královské rodiny chová.

Ani britské královské rodině se, vcelku přirozeně, nevyhnuly drobné i vážnější krize. Snad nejhorší situace přišla v osmdesátých a devadesátých letech, kdy se potomci královny Alžběty II. a prince Filipa − princové Charles, Andrew a Edward a princezna Anne − začali utápět v rodinných problémech a rozvádět se, což veřejnost, jež nebyla na něco takového zvyklá, poměrně nelibě nesla, byť současně hladově hltala bulvární zprávy ze zákulisí jinak naprosto nedostupné rodiny uzavřené za zdmi Buckinghamského paláce, ve Windsoru či jiných luxusních venkovských sídlech.

Vyvrcholení rodinných problémů, které − mimo jiné − tehdy způsobily, že si více než třetina Britů dokázala představit budoucnost bez monarchie, přišlo v roce 1997. Smrt "princezny lidských srdcí" Diany, matky dvou malých synů, v pařížském dálničním tunelu, kde ji i jejího tehdejšího partnera Dodiho Al-Fayeda uštvali paparazziové, otřásla − bez jakékoli nadsázky − celou Británií. A stejně tak chladná reakce královny Alžběty, která, věrna tradici, nehodlala dát na veřejnosti najevo jakékoli pohnutí. Snad příliš nepřeháním, napíšu-li, že v prvních zářijových dnech onoho "strašlivého roku", jak mu Britové dodnes říkají, byla budoucnost monarchie vskutku na vážkách.

Labourista, který přesvědčil královnu

Muž, který ji zachránil, byl tehdejší britský ministerský předseda Tony Blair. Labouristický politik, jenž usedl v Downing Street číslo deset teprve několik měsíců předtím, se ze dne na den ocitl ve velmi těžké, svízelné situaci. Jeho geniální politický instinkt, díky němuž dominoval britské politické scéně celé desetiletí, mu ale okamžitě řekl, že pokud královna a celý Buckinghamský palác nezmění svůj do té doby chladný, nezúčastněný přístup hraničící s lhostejností a arogancí, může se stát takřka cokoli. Hysterická veřejnost nebyla daleka toho, aby osudově vystoupila proti instituci, která byla až do té doby ztělesněním anglické, respektive britské státnosti i národní identity.

Co všechno mladý premiér o několik generací starší panovnici řekl, co všechno jí musel "vysvětlit" a o čem všem ji musel "přesvědčit", se zřejmě dopodrobna nikdy nedozvíme a je to nejspíš dobře. Co víme, ale je, že to pro něj i pro královnu byla neobyčejně delikátní, nepříjemná a oboustranně trapná chvíle. Oba dva si však zaslouží obrovský respekt. Tony Blair za to, že se k tomu odhodlal, Alžběta II. za to, že dokázala "politickému zelenáčovi" navzdory jeho "neslýchané troufalosti" naslouchat a ve finále přijmout to, co jí radil, k čemu ji nabádal.

Výsledek všichni známe. Krátce po schůzce s premiérem vystoupila královna s projevem, v němž dala poprvé najevo lítost, pohnutí a smutek nad smrtí své bývalé snachy a také souznění a sympatie s Brity, kteří princeznu − z různých důvodů a každý po svém − milovali. Situace se rázem obrátila: Britové jako by instinktivně pochopili, co všechno Alžběta II. i její rodina v posledních dnech prožili. Místo zavržení je vzali na milost a nakonec si je znovu zamilovali, ještě více než kdykoli předtím.

Nebylo to přirozeně hned a trvalo to jistou dobu. K některým členům královské rodiny si lidé hledali cestu poměrně dlouho, například k princi Charlesovi, jemuž kladli za vinu nejen rozvod s princeznou Dianou a její smrt. Podobně obtížně přijímali i jeho vztah s Camillou Parker Bowlesovou, se kterou se po čase oženil.

Klíčovou roli ve znovupřijetí monarchie a královské rodiny "za svou" nakonec sehráli synové lady Diany. Mladí princové − starší, vždy seriózní William i mladší, rošťácký Harry, oba dva mimořádně "roztomilí" − to měli u veřejnosti vždycky dobré a s přibývajícími roky se na tom nic nezměnilo. Jejich oblibu neohrozily ani milostné eskapády, v případě Harryho ani některé věru "povedené kousky" včetně toho, kdy vyrazil na maškarní ples v uniformě nacistického důstojníka, což bylo u Britů, kteří mají druhou světovou válku a boj proti Hitlerovi stále "v krvi", co říct.

V posledních letech žijí Britové s královskou rodinou i s monarchií v nebývalé harmonii. Sňatek prince Williama a Kate Middletonové, narození jejich dnes už tří potomků − George, Charlottky a nejmladšího Louise −, devadesáté královniny narozeniny a oslava pětašedesáti let na trůnu byly pro veřejnost, stejně jako nadcházející svatba prince Harryho s Meghan Markleovou, příležitostí k tomu, aby dala rodině Windsorů najevo, že ji miluje, má ji ráda, či že ji přinejmenším respektuje. Výsledkem je, že si dnes, na rozdíl od osmdesátých a devadesátých let, budoucnost bez monarchie umí představit pouhých deset až patnáct procent obyvatel britských ostrovů.

O některých příčinách této lásky či sympatií už v textu padly zmínky, podívejme se proto na další. V první řadě nadále pokračuje "polidšťování" královské rodiny a její "přibližování se" široké veřejnosti. Jenom si vzpomeňme na "mikrobondovku", kterou Alžběta II. sehrála s Danielem Craigem u příležitosti zahájení londýnských olympijských her v roce 2012, nebo na její dojemné, empatické vánoční projevy. Každý, kdo se o britskou panovnickou dynastii zajímá, dobře ví, že něco takového by bylo před dvaceti lety naprosto nemožné.

Pevný bod uprostřed všeobecné nejistoty

Ani to ale není všechno. Velice důležitá je ještě jedna věc. Nemění se pouze britská královská rodina, nýbrž i Velká Británie a celý svět. Rychle, dramaticky, den ze dne. Mění se tak, že mu mnozí Britové, stejně jako lidé v ostatních zemích, Českou republiku nevyjímaje, stále méně rozumějí. Západ včetně Británie stále ještě válčí s "mezinárodním terorismem", s tzv. Islámským státem a jeho pohrobky, čelí krvavým atentátům, starostou Londýna je "hodný" muslim, nicméně muslim, země je po brexitu na odchodu z Evropské unie, Rusové v zemi bez skrupulí vraždí své bývalé agenty, Arsène Wenger už nebude po dvaadvaceti letech trénovat londýnský Arsenal… Na většinu Britů je toho zkrátka příliš mnoho. Příliš mnoho starostí, obav a nejistot.

Nejistota. Tohle slovo snad možná ze všech nejlépe vystihuje pocit většiny dnešních Britů bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, společenské postavení, náboženské vyznání a věk. Jenom královna Alžběta II. − všemu a všem navzdory − zůstává. Útes jistoty ve světě, v celém vesmíru plném nejistot. Záchytný bod, ke kterému se lze za všech okolností upnout. Někdo, na koho je spolehnutí. Královna a její rodina jsou tu navíc pro všechny: pro bohaté, mondénní metrosexuály z West Endu i pro chudé dělníky z East Endu. Pro hráče Manchesteru City i pro venkovské kluky z Nottinghamshiru, kteří si jdou začutat vždycky v neděli dopoledne na místní hřiště. Pro všechny, rozumíte? Pro všechny.

Na závěr jedna osobní historka, jež snad nejlépe vystihuje, jak královskou rodinu a monarchii vnímají dnešní Britové. Už od své první návštěvy ostrovů v roce 1990 si píšu se starou paní z Guild­fordu, u které jsem tehdy několik dní bydlel. Od dopisních papírů jsme dávno přešli − ano, i ona − k mailům, ale to na věci nic nemění. Já se raduji ze svého tříapůlletého syna, ona ze svého desetiletého pravnuka. Proč o tom píšu? Protože mi přibližně před rokem na závěr dlouhého e-mailu sdělila: "A mimochodem, drahoušku (roztomilé anglické "sweetheart"), máme už pár dní oba, já i Jack (výše zmíněný milovaný pravnuk), ošklivou chřipku. Ale to nevadí, my ji překonáme. Jak říkal včera Jack, královna ji přece, babi, před pár dny překonala taky…" Řekněte, není to moc hezký příklad identifikace staré důchodkyně a jejího potomka, přilepeného dnem i nocí na chytrém telefonu, s příslušníkem politické, aristokratické elity par excellence, a zároveň nejlepší doklad toho, proč britská monarchie stále žije?

